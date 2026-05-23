पुरानी कार के मुकाबले नई 2026 होंडा सिटी में हुए हैं ये 5 बड़े बदलाव, जानिए डिटेल्स

भारतीय मार्केट की पॉपुलर सेडान कारों में से एक होंडा सिटी (Honda City) अब नए अवतार में आ चुकी है। कंपनी ने हाल ही में इसे 11.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है।

भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर सेडान कारों में से एक होंडा सिटी (Honda City) अब नए अवतार में आ चुकी है। कंपनी ने हाल ही में '2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट' को 11.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। हालांकि, कार का पुराना अंदाज काफी हद तक बरकरार है। कंपनी ने इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न बनाने के लिए इसमें कई शानदार बदलाव किए हैं। अगर आप भी नई होंडा सिटी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो पुरानी कार के मुकाबले इसमें हुए 5 सबसे बड़े बदलावों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।

बिल्कुल नया और स्पोर्टी एक्सटीरियर नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट को पहली नजर में देखते ही आपको इसका बदला हुआ चेहरा साफ नजर आएगा। इसके फ्रंट में अब एक नई कनेक्टेड डीआरएल (DRL) लाइट बार और नए बाई-एलईडी (Bi-LED) प्रोजेक्टर हेडलैंप दिए गए हैं। इसके साथ ही पुरानी ग्रिल की जगह अब ब्लैक मैट्रिक्स मेश ग्रिल और हवा के बेहतर बहाव के लिए एक नया चौड़ा बंपर दिया गया है। कार की लंबाई भी पुराने मॉडल से 11 मिमी ज्यादा है और पीछे की तरफ 'Z-शेप' रैप एलईडी टेल लैंप के साथ एक स्पोर्टी ट्रंक स्पॉइलर दिया गया है।

बड़ी स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम कार के अंदर कदम रखते ही आपका ध्यान इसके केबिन में हुए सबसे बड़े बदलाव पर जाएगा। पुराने मॉडल में मिलने वाली 8-इंच की छोटी स्क्रीन की जगह अब कंपनी ने एक बड़ी 10.1-इंच की फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दी है। यह नया सिस्टम न केवल दिखने में प्रीमियम लगता है, बल्कि इसका यूजर इंटरफेस भी काफी स्मूथ है। यह स्क्रीन पूरी तरह से वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती है।

तेजी से ठंडी होने वाली वेंटिलेटेड सीटें गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए होंडा ने इस बार ग्राहकों को आराम का एक बेहतरीन तोहफा दिया है। नई सिटी के टॉप वैरिएंट में अब आगे की तरफ वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं। यह पुराने मॉडल में पूरी तरह से नदारद थीं। कंपनी का दावा है कि ये नई सीटें पुरानी सामान्य सीटों के मुकाबले 40 पर्सेंट ज्यादा तेजी से कूलिंग एफिशिएंसी देती हैं। यह फीचर लंबी दूरी के सफर में ड्राइवर और बगल में बैठे पैसेंजर की थकान को बहुत हद तक कम कर देगा।

सेफ्टी के लिए360-डिग्री कैमरा सिस्टम सेफ्टी के मामले में होंडा सिटी हमेशा से एक भरोसेमंद कार रही है। इसमें पहले से ही लेवल-2 ADAS और 6-एयरबैग जैसे तगड़े फीचर्स मिलते हैं। लेकिन इस बार कंपनी ने सेफ्टी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसमें '360-डिग्री कैमरा सिस्टम' जोड़ दिया है। पुराना मॉडल केवल पीछे के कैमरे और लेन-वॉच फीचर के साथ आता था, जिससे तंग गलियों या ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब इस नए 360-डिग्री कैमरे की बदौलत आप तंग जगहों पर भी गाड़ी को बेहद आसानी और सुरक्षा के साथ पार्क कर सकेंगे।