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पुरानी कार के मुकाबले नई 2026 होंडा सिटी में हुए हैं ये 5 बड़े बदलाव, जानिए डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट की पॉपुलर सेडान कारों में से एक होंडा सिटी (Honda City) अब नए अवतार में आ चुकी है। कंपनी ने हाल ही में इसे 11.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है।

पुरानी कार के मुकाबले नई 2026 होंडा सिटी में हुए हैं ये 5 बड़े बदलाव, जानिए डिटेल्स

भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर सेडान कारों में से एक होंडा सिटी (Honda City) अब नए अवतार में आ चुकी है। कंपनी ने हाल ही में '2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट' को 11.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। हालांकि, कार का पुराना अंदाज काफी हद तक बरकरार है। कंपनी ने इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न बनाने के लिए इसमें कई शानदार बदलाव किए हैं। अगर आप भी नई होंडा सिटी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो पुरानी कार के मुकाबले इसमें हुए 5 सबसे बड़े बदलावों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।

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बिल्कुल नया और स्पोर्टी एक्सटीरियर

नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट को पहली नजर में देखते ही आपको इसका बदला हुआ चेहरा साफ नजर आएगा। इसके फ्रंट में अब एक नई कनेक्टेड डीआरएल (DRL) लाइट बार और नए बाई-एलईडी (Bi-LED) प्रोजेक्टर हेडलैंप दिए गए हैं। इसके साथ ही पुरानी ग्रिल की जगह अब ब्लैक मैट्रिक्स मेश ग्रिल और हवा के बेहतर बहाव के लिए एक नया चौड़ा बंपर दिया गया है। कार की लंबाई भी पुराने मॉडल से 11 मिमी ज्यादा है और पीछे की तरफ 'Z-शेप' रैप एलईडी टेल लैंप के साथ एक स्पोर्टी ट्रंक स्पॉइलर दिया गया है।

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बड़ी स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम

कार के अंदर कदम रखते ही आपका ध्यान इसके केबिन में हुए सबसे बड़े बदलाव पर जाएगा। पुराने मॉडल में मिलने वाली 8-इंच की छोटी स्क्रीन की जगह अब कंपनी ने एक बड़ी 10.1-इंच की फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दी है। यह नया सिस्टम न केवल दिखने में प्रीमियम लगता है, बल्कि इसका यूजर इंटरफेस भी काफी स्मूथ है। यह स्क्रीन पूरी तरह से वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती है।

तेजी से ठंडी होने वाली वेंटिलेटेड सीटें

गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए होंडा ने इस बार ग्राहकों को आराम का एक बेहतरीन तोहफा दिया है। नई सिटी के टॉप वैरिएंट में अब आगे की तरफ वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं। यह पुराने मॉडल में पूरी तरह से नदारद थीं। कंपनी का दावा है कि ये नई सीटें पुरानी सामान्य सीटों के मुकाबले 40 पर्सेंट ज्यादा तेजी से कूलिंग एफिशिएंसी देती हैं। यह फीचर लंबी दूरी के सफर में ड्राइवर और बगल में बैठे पैसेंजर की थकान को बहुत हद तक कम कर देगा।

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सेफ्टी के लिए360-डिग्री कैमरा सिस्टम

सेफ्टी के मामले में होंडा सिटी हमेशा से एक भरोसेमंद कार रही है। इसमें पहले से ही लेवल-2 ADAS और 6-एयरबैग जैसे तगड़े फीचर्स मिलते हैं। लेकिन इस बार कंपनी ने सेफ्टी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसमें '360-डिग्री कैमरा सिस्टम' जोड़ दिया है। पुराना मॉडल केवल पीछे के कैमरे और लेन-वॉच फीचर के साथ आता था, जिससे तंग गलियों या ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब इस नए 360-डिग्री कैमरे की बदौलत आप तंग जगहों पर भी गाड़ी को बेहद आसानी और सुरक्षा के साथ पार्क कर सकेंगे।

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नया 'क्रिस्टल ब्लैक पर्ल' कलर ऑप्शन

अगर आपको ब्लैक कलर की गाड़ियां पसंद हैं तो नई होंडा सिटी आपको बेहद पसंद आने वाली है। पुराने मॉडल में कंपनी ब्लैक कलर का ऑप्शन नहीं देती थी, जिससे कई शौकीन ग्राहकों को निराशा होती थी। जबकि 2026 मॉडल में कंपनी ने एक बिल्कुल नया और बेहद चमकदार 'क्रिस्टल ब्लैक पर्ल' (Crystal Black Pearl) पेंट स्कीम पेश किया है। इस ऑल-ब्लैक कलर में नई होंडा सिटी सड़क पर दौड़ती हुई किसी लग्जरी और स्पोर्टी रेसिंग कार जैसी नजर आती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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