होंडा की इन 2 मोटरसाइकिल में आई खराबी, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट का खतरा; कंपनी ने जारी किया रिकॉल
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपनी CBR650R और CB1000 हॉर्नेट SP मोटरसाइकिल के लिए रिकॉल जारी किया है। यह रिकॉल कैंपेन होंडा के कस्टमर-फर्स्ट अप्रोच के तहत एहतियाती उपाय के तौर पर किया जा रहा है। इस रिकॉल को टर्न इंडिकेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट और इंजन ऑयल ज्यादा खपत शामिल है।
यूजर्स यह जानने के लिए मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर सकते हैं कि उनकी बाइक रिकॉल के तहत आती है या नहीं। दूसरा ऑप्शन यह है कि होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिकॉल पेज पर जाएं और यूनिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) डालकर स्टेटस चेक करें। इस रिकॉल के तहत आने वाली CBR650R और CB1000 हॉर्नेट SP बाइक के लिए यूजर अपने BigWing Topline डीलर से संपर्क कर सकते हैं और सर्विस अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। चलिए बाइक में आ रही खराबी के बारे में डिटेल से जानते हैं।
होंडा CBR650R के रिकॉल की वजह
रिकॉल अनाउंसमेंट के मुताबिक, होंडा CBR650R की कुछ यूनिट्स में टर्न सिग्नल सिस्टम की वायरिंग में संभावित शॉर्ट सर्किट हो सकता है। 16 दिसंबर, 2024 से 4 मई, 2025 के बीच बनी CBR650R यूनिट्स में यह समस्या हो सकती है। रूटीन क्वालिटी चेक के दौरान यह पाया गया कि टर्न सिग्नल सिस्टम में एक वायरिंग पार्ट मेटल कम्पोनेंट के संपर्क में आ सकता है। समय के साथ वाइब्रेशन के कारण आखिरकार ऐसी स्थिति आ सकती है जहां शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
इस मामले में बाइक की कुछ लाइट्स ठीक से काम नहीं कर सकती हैं या पूरी तरह से काम करना बंद कर सकती हैं। ऐसे नतीजे रेगुलेटरी जरूरतों के खिलाफ हो सकते हैं। अगर टर्न सिग्नल में कोई समस्या है और राइडर को इसके बारे में पता नहीं है, तो यह सड़क पर दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किल स्थिति बन सकती है। होंडा CBR650R की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.16 लाख रुपए है।
CB1000 हॉर्नेट SP के रिकॉल की वजह
इस मोटरसाइकिल में बिल्कुल अलग समस्या है। CB1000 हॉर्नेट SP की केवल कुछ खास यूनिट्स ही प्रभावित हैं। ये वे यूनिट्स हैं जो 30 सितंबर, 2024 से 22 अगस्त, 2025 के बीच बनी हैं। इनमें यह पाया गया है कि कुछ यूनिट्स में इंजन ऑयल की खपत की दर ज्यादा हो सकती है। यह एक खास पार्ट से संबंधित स्थिति के कारण है।
इस समस्या को ऑयल लेवल चेक करके और जरूरत पड़ने पर और ऑयल डालकर आसानी से ठीक किया जा सकता है। हालांकि, अगर ऑयल लेवल चेक नहीं किया जाता है, तो प्रेशर कम हो सकता है, जिससे इंजन के सामान्य ऑपरेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। इस समस्या को परमानेंटली ठीक करने के लिए डीलर जरूरी रिपेयर या पार्ट्स रिप्लेसमेंट करेगा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
