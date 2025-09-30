गुड न्यूज: शुरू हो गई होंडा के इस सुपरबाइक की डिलीवरी, ₹29 लाख है इसकी कीमत; जानिए खासियत

हाई-परफॉर्मेंस बाइक्स के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। होंडा ने भारत में अपनी सुपरबाइक CBR1000RR-R Fireblade SP की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 28.99 लाख रुपये रखी है।

Tue, 30 Sep 2025 05:37 PM

हाई-परफॉर्मेंस बाइक्स के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। होंडा ने भारत में अपनी सुपरबाइक CBR1000RR-R Fireblade SP की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 28.99 लाख रुपये रखी है। बता दें कि होंडा इसे अपने प्रीमियम बिगविंग डीलरशिप्स से बेच रही है। एचटी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, दिल्ली, इंदौर और कोच्चि जैसे शहरों से इसकी पहली झलक सामने आ चुकी है जहां ग्राहकों को इसे खास अंदाज में सौंपा गया। कहीं फ्लैटबेड ट्रक से तो कहीं स्टील पिंजरे में बाइक डिलीवर की गई।

दमदार है बाइक का इंजन पावरट्रेन की बात करें तो बाइक में 999cc का लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-4 इंजन दिया गया है जो 14,500 rpm पर 217.5bhp की पावर और 12,500 rpm पर 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक के इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ बाय-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल जैसी टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। यह राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ और एडवांस बना देती है।