honda cbr1000rr-r fireblade sp deliveries have begun गुड न्यूज: शुरू हो गई होंडा के इस सुपरबाइक की डिलीवरी, ₹29 लाख है इसकी कीमत; जानिए खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़honda cbr1000rr-r fireblade sp deliveries have begun

गुड न्यूज: शुरू हो गई होंडा के इस सुपरबाइक की डिलीवरी, ₹29 लाख है इसकी कीमत; जानिए खासियत

हाई-परफॉर्मेंस बाइक्स के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। होंडा ने भारत में अपनी सुपरबाइक CBR1000RR-R Fireblade SP की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 28.99 लाख रुपये रखी है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 05:37 PM
share Share
Follow Us on
गुड न्यूज: शुरू हो गई होंडा के इस सुपरबाइक की डिलीवरी, ₹29 लाख है इसकी कीमत; जानिए खासियत

हाई-परफॉर्मेंस बाइक्स के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। होंडा ने भारत में अपनी सुपरबाइक CBR1000RR-R Fireblade SP की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 28.99 लाख रुपये रखी है। बता दें कि होंडा इसे अपने प्रीमियम बिगविंग डीलरशिप्स से बेच रही है। एचटी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, दिल्ली, इंदौर और कोच्चि जैसे शहरों से इसकी पहली झलक सामने आ चुकी है जहां ग्राहकों को इसे खास अंदाज में सौंपा गया। कहीं फ्लैटबेड ट्रक से तो कहीं स्टील पिंजरे में बाइक डिलीवर की गई।

दमदार है बाइक का इंजन

पावरट्रेन की बात करें तो बाइक में 999cc का लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-4 इंजन दिया गया है जो 14,500 rpm पर 217.5bhp की पावर और 12,500 rpm पर 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक के इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ बाय-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल जैसी टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। यह राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ और एडवांस बना देती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda CL500 Scrambler

Honda CL500 Scrambler

₹ 6 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Honda Rebel 500

Honda Rebel 500

₹ 5.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Eliminator

Kawasaki Eliminator

₹ 5.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Benelli Leoncino 500

Benelli Leoncino 500

₹ 4.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Moto Morini SEIEMMEZZO

Moto Morini SEIEMMEZZO

₹ 4.99 - 5.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Moto Morini X-Cape

Moto Morini X-Cape

₹ 5.99 - 6.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

धांसू हैं बाइक के फीचर्स

बता दें कि बाइक में होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC), व्हीली कंट्रोल, मल्टीपल पावर मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रिपल ABS, और Öhlins का इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही फेयरिंग में विंग्लेट्स, एरोडायनामिक डिजाइन, टाइटेनियम एग्जॉस्ट और हल्के अल्युमिनियम फ्रेम इसे और भी खास बनाते हैं। कुल मिलाकर, Fireblade SP उन राइडर्स के लिए परफेक्ट पैकेज है जो परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं।

Honda bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।