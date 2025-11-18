होंडा ने चुपचाप बंद कर दी ये दोनों बाइक! कंपनी ने अपनी वेबसाइट से हटाया, कुछ समय पहले ही हुई थी लॉन्चिंग
संक्षेप: होंडा (Honda) ने CBR1000RR-R Fireblade SP और Rebel 500 को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। ऐसा लगता है कि कंपनी इसे बंद करने वाली है। आइए जानते हैं कि क्या 2026 में इसका कमबैक होगा या नहीं?
भारत में सुपरबाइक प्रेमियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। होंडा (Honda) ने अपनी ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट से CBR1000RR-R फायरब्लेड SP (Fireblade SP) और रेबल 500 (Rebel 500) को चुपचाप हटा दिया है। इन बाइक्स को अभी कुछ ही समय पहले लॉन्च किया गया था और अब अचानक गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
क्यों हटाई गईं दोनों बाइक?
सूत्रों के मुताबिक, होंडा (Honda) ने इन मॉडलों की सिर्फ लिमिटेड यूनिट ही भारत में इंपोर्ट की थीं और अब वो पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुकी हैं। कई बिगविंग (BigWing) डीलरशिप्स ने भी कन्फर्म किया है कि इन दोनों बाइक्स का कोई स्टॉक अब नहीं है। मतलब साफ है कि जितनी आईं, उतनी बिक गईं।
होंडा (Honda) का ‘लॉन्च-डिसकॉन्टिन्यू’ पैटर्न फिर सामने आया। यह पहली बार नहीं है, जब होंडा (Honda) ने ऐसा किया हो। ब्रांड की पहले भी CB300R और CBR650F जैसी बाइक्स भारत में आईं और कुछ समय बाद बिना किसी शोर-शराबे के गायब हो गईं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या Fireblade SP और Rebel 500 भी सिर्फ लिमिटेड शो थीं?
क्या 2026 में लौटेंगी ये दोनों बाइक?
फिलहाल, होंडा (Honda) ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन, मार्केट में चर्चा है कि कंपनी 2026 में नए अपडेट्स या नए प्राइस स्ट्रक्चर के साथ इन्हें दोबारा लॉन्च कर सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो फायरब्लेड SP (Fireblade SP) और रेबल 500 (Rebel 500) की वापसी धमाकेदार हो सकती है, क्योंकि दोनों मॉडलों को भारत में शानदार रिस्पॉन्स मिला था।
