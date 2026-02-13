होंडा ने एक झटके में ₹1 लाख सस्ती दी ये मोटरसाइकिल, कीमत आसमान से गिरकर खजूर पर आ गई!
होंडा CB750 हॉर्नेट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल, कंपनी अपने देशभर के होंडा बिगविंग डीलरशिप पर इस मोटरसाइकिल पर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही हैं। यह ऑफर MY2025 स्टॉक पर लागू है। वहीं, स्टॉक रहने तक ही ये वैलिड रहेगा। CB750 हॉर्नेट को भारत में सबसे पहले 8.59 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया गया था। हालांकि, GST 2.0 लागू होने के बाद, इसकी कीमत बढ़कर 9.22 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) कर दी गई।
इस लिमिटेड-पीरियड डिस्काउंट के साथ, इफेक्टिव कीमत काफी कम हो गई है, जिससे मिडिलवेट नेकेड पहले से कहीं ज्यादा आसानी से मिल जाएगी। इस कदम का मकसद MY2025 बैच की बिना बिकी इन्वेंट्री को क्लियर करना है। वहीं, डीलरशिप स्टॉक के आधार पर ऑफर की अवेलेबिलिटी अलग-अलग हो सकती है। इंटरेस्टेड ग्राहक अपने नजदीकी ऑथराइज्ड होंडा बिगविंग आउटलेट से ऑफर का पता कर सकते हैं।
होंडा CB750 हॉर्नेट में 755cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 9,500rpm पर 90.5bhp का पावर और 7,250rpm पर 75Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस मोटर को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और यह स्लिपर क्लच से लैस है। मोटरसाइकिल स्टील डायमंड फ्रेम पर बनी है। इसमें USD फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक लगे हैं। ब्रेकिंग के लिए ट्विन फ्रंट डिस्क और सिंगल रियर डिस्क हैं। साथ ही, डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है।
होंडा CB750 हॉर्नेट के फीचर्स की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में फुल-LED लाइटिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला 5-इंच का TFT डिस्प्ले, कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल मिलते हैं। ये देश के प्रीमियम सेगमेंट में इस मोटरसाइकिल की अच्छी डिमांड है। उम्मीद है कि इस डिस्काउंट के बाद इसकी बिक्री में ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है।
