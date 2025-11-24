अरे वाह! e-Clutch सिस्टम के साथ पेश हुई नई होंडा CB750 हॉर्नेट; जानिए कितनी बदल गई बाइक

संक्षेप: होंडा ने अपनी पॉपुलर स्ट्रीटफाइटर बाइक CB750 Hornet का अपडेटेड 2026 वर्जन इंटरनेशनल मार्केट में पेश कर दिया है। इस बार कंपनी ने बाइक में कुछ ऐसे अपडेट्स किए हैं जो राइडिंग कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों को अगले लेवल पर ले जाते हैं।

Mon, 24 Nov 2025 04:57 PM

होंडा ने अपनी पॉपुलर स्ट्रीटफाइटर बाइक CB750 Hornet का अपडेटेड 2026 वर्जन इंटरनेशनल मार्केट में पेश कर दिया है। इस बार कंपनी ने बाइक में कुछ ऐसे अपडेट्स किए हैं जो राइडिंग कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों को अगले लेवल पर ले जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है होंडा का नया e-Clutch सिस्टम जो राइडर्स को गियर शिफ्ट करने का झंझट काफी हद तक खत्म कर देता है। फिलहाल यह अपडेटेड CB750 Hornet केवल विदेशों में उपलब्ध है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे भारत में भी लॉन्च किया जाएगा।

पावरट्रेन में नहीं हुआ बदलाव नई CB750 Hornet में वही मौजूदा 755cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है जो 90bhp की पावर और 75Nm का टॉर्क देता है। नया e-Clutch सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के जरिए क्लच ऑपरेशन को ऑटोमैटिक कर देता है। यानी राइडर बिना ज्यादा मेहनत किए गियर बदल सकता है और चाहे तो गियर में रहते हुए बाइक रोक भी सकता है। न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं पड़ती। खास बात यह है कि जो लोग मैनुअल राइडिंग पसंद करते हैं वे अपनी मर्जी से क्लच और गियर कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

धांसू हैं फीचर्स बाइक में आगे Showa SFF-BP उलटा फोर्क और पीछे लिंक्ड मोनोशॉक दिया गया है जो हाई-स्पीड और शहर की सड़कों पर बेहतर स्टेबिलिटी देता है। ब्रेकिंग सेटअप में 296mm के डुअल फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क के साथ डुअल-चैनल ABS शामिल है। फीचर्स की बात करें तो बाइक में 5-इंच TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, और चार राइडिंग मोड स्पोर्ट, स्टैंडर्ड, रेन और यूजर दिए गए हैं।