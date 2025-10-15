होंडा की ये दो मोटरसाइकिल हुईं और भी स्टाइलिश, कंपनी ने जोड़े कई नए कलर्स; लेने से पहले देखें डिटेल
होंडा मोटरसाइकिल ने अपने 2026 ग्लोबल लाइन-अप के लिए CB650R और CBR650R में नए कलर्स पेश किए हैं। हालांकि, इन मोटरसाइकिल में इस साल कोई भी मैकेनिकल या तकनीकी बदलाव नहीं किया गया है। अपडेटेड कलर पैलेट इन मोटरसाइकिलों को एक नया लुक देता है जो दुनियाभर में होंडा के प्रशंसकों को आकर्षित करता रहेगा।
CB650R E-क्लच चार कलर्स में उपलब्ध होगा। मैट गनपाउडर ब्लैक मेटैलिक के साथ ग्रेफाइट ब्लैक मेटैलिक एक्सेंट (अपडेट), मैट जींस ब्लू मेटैलिक के साथ ग्रेफाइट ब्लैक मेटैलिक डिटेल्स (नए), कैंडी एनर्जी ऑरेंज के साथ ग्रेफाइट ब्लैक मेटैलिक एक्सेंट (नए), और ग्रैंड प्रिक्स रेड के साथ ग्रेफाइट ब्लैक मेटैलिक हाइलाइट्स (नए) शामिल हैं।
पावर की बात करें तो इसमें वही 650cc इनलाइन-फोर इंजन है जो अपनी स्मूथ पावर डिलीवरी और शानदार एग्जॉस्ट नोट के साथ आता है। 2024 में पेश किया गया, होंडा का ई-क्लच सिस्टम दोनों मॉडलों की मुख्य विशेषता बना रहेगा। यह तकनीक राइडर्स को क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना आसानी से गियर बदलने की सुविधा देती है। इसका मतलब है कि ट्रैफिक में मोटरसाइकिल पर बेहतर कंट्रोल मिलता है।
