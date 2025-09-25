KTM, ट्रायम्फ और TVS को टक्कर देने वाली होंडा की ये मोटरसाइकिल हो गई सस्ती; कीमत ₹21000 घट गई

होंडा ने घोषणा की थी कि वह 350cc से कम कैपेसिटी वाली अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पर GST का पूरा बेनिफिट ग्राहकों को देगी। हालांकि CB300R उस शुरुआती अपडेट में शामिल नहीं थी, लेकिन अब होंडा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी कीमत को रिवाइज्ड किया है।

इस महीने की शुरुआत में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने घोषणा की थी कि वह 350cc से कम कैपेसिटी वाली अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पर GST का पूरा बेनिफिट ग्राहकों को देगी। हालांकि CB300R उस शुरुआती अपडेट में शामिल नहीं थी, लेकिन अब होंडा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी कीमत को रिवाइज्ड किया है। इसकी कीमत में भी भारी कटौती की गई है। होंडा CB300R की एक्स-शोरूम कीमत अब 2.40 लाख रुपए से घटकर 2.19 लाख रुपए हो गई है, जो 21,000 रुपए की बड़ी कटौती है।

कीमत में कमी के साथ, CB300R अब KTM 250 ड्यूक (2.12 लाख रुपए), ट्रायम्फ स्पीड 400 (2.50 लाख रुपए) और TVS अपाचे RTR 310 (2.21 लाख रुपए से 2.87 लाख रुपए) जैसे कॉम्पटीटर के मुकाबले ज्यादा सस्ती हो गई है। इस मोटरसाइकिल में 286cc का सिंगल-सिलेंडर, DOHC, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 31 हॉर्सपावर और 27.5 एनएम का टॉर्क देता है। यह इंजन स्लिप और असिस्ट क्लच वाले 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है।