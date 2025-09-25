Honda CB300R now priced at Rs 2.19 lakh KTM, ट्रायम्फ और TVS को टक्कर देने वाली होंडा की ये मोटरसाइकिल हो गई सस्ती; कीमत ₹21000 घट गई, Auto Hindi News - Hindustan
KTM, ट्रायम्फ और TVS को टक्कर देने वाली होंडा की ये मोटरसाइकिल हो गई सस्ती; कीमत ₹21000 घट गई

होंडा ने घोषणा की थी कि वह 350cc से कम कैपेसिटी वाली अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पर GST का पूरा बेनिफिट ग्राहकों को देगी। हालांकि CB300R उस शुरुआती अपडेट में शामिल नहीं थी, लेकिन अब होंडा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी कीमत को रिवाइज्ड किया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 10:03 AM
KTM, ट्रायम्फ और TVS को टक्कर देने वाली होंडा की ये मोटरसाइकिल हो गई सस्ती; कीमत ₹21000 घट गई
Honda CB300Rarrow

इस महीने की शुरुआत में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने घोषणा की थी कि वह 350cc से कम कैपेसिटी वाली अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पर GST का पूरा बेनिफिट ग्राहकों को देगी। हालांकि CB300R उस शुरुआती अपडेट में शामिल नहीं थी, लेकिन अब होंडा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी कीमत को रिवाइज्ड किया है। इसकी कीमत में भी भारी कटौती की गई है। होंडा CB300R की एक्स-शोरूम कीमत अब 2.40 लाख रुपए से घटकर 2.19 लाख रुपए हो गई है, जो 21,000 रुपए की बड़ी कटौती है।

कीमत में कमी के साथ, CB300R अब KTM 250 ड्यूक (2.12 लाख रुपए), ट्रायम्फ स्पीड 400 (2.50 लाख रुपए) और TVS अपाचे RTR 310 (2.21 लाख रुपए से 2.87 लाख रुपए) जैसे कॉम्पटीटर के मुकाबले ज्यादा सस्ती हो गई है। इस मोटरसाइकिल में 286cc का सिंगल-सिलेंडर, DOHC, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 31 हॉर्सपावर और 27.5 एनएम का टॉर्क देता है। यह इंजन स्लिप और असिस्ट क्लच वाले 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है।

CB300R की कीमत पहले 2.77 लाख रुपए थी, लेकिन लोकलाइजेशन बढ़ने के साथ इसे घटाकर 2.40 लाख रुपए कर दिया गया। रिवाइज्ड GST के कारण कीमतों में यह लेटेस्ट कटौती इस सेगमेंट में इसके वैल्यू प्रपोसेशन को और बेहतर बनाती है। जहां CB300R को कीमतों में कटौती का फायदा मिला है। वहीं, अन्य होंडा बिगविंग मॉडल जैसे NX500, रेबेल 500 और CBR650R की कीमतों में GST रिवाइज्ड के बाद बढ़ोतरी देखी गई है।

