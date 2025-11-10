होंडा ने चुपचाप बंद कर दी ये धाकड़ बाइक, मार्केट से उठ गया इसका बोरिया बिस्तर

संक्षेप: होंडा CB300R (Honda CB300R) बंद हो गई है। कंपनी ने इसको चुपचाप अपने वेबसाइट से हटा दिया है। आइए जानते हैं कि क्या कंपनी की इस हल्की और स्टाइलिश बाइक की जगह रेबल 300 लेगी?

Mon, 10 Nov 2025 08:32 PM

होंडा ने बिना किसी शोर-शराबे के अपनी लोकप्रिय होंडा CB300R (Honda CB300R) बाइक को भारत से डिस्कन्टिन्यू कर दिया है। कंपनी ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है। डीलर्स का कहना है कि अब कोई भी यूनिट बाकी नहीं है, न ही नई बुकिंग ली जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

हल्की, फास्ट और प्रीमियम नेकेड बाइक

होंडा ने CB300R को पहली बार 2019 में लॉन्च किया था। यह बाइक पूरी तरह CKD यूनिट (Completely Knocked Down) के रूप में आई थी। लेकिन, BS6 नॉर्म्स आने के बाद 2020 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद 2022 में दोबारा लॉन्च हुई, इस बार कुछ लोकल कंपोनेंट्स के साथ और हल्के-फुल्के डिजाइन बदलावों के साथ आई। खास बात यह थी कि सिर्फ 146 किलो वजन के साथ यह अपने सेगमेंट की सबसे हल्की बाइक थी।

इंजन और परफॉर्मेंस

होंडा CB300R में 286cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया था, जो 9,000rpm पर 31.1hp की पावर और 7,500rpm पर 27.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन पुराने CBR250R के इंजन पर आधारित था, लेकिन मॉडर्न रिफाइनमेंट्स के साथ आता था। इस बाइक की खासियत इसकी शार्प हैंडलिंग और स्मूद परफॉर्मेंस थी। ये KTM जैसी हार्ड-एज्ड नहीं लगती थी।

होंडा CB300R की कीमत

होंडा CB300R के कीमत की बात करें तो इसकी आखिरी कीमत 2.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) थी।

CB300R क्यों हुई बंद?

होडा (Honda) ने कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी नई रेबल 300 (Rebel 300) के लिए जगह बना ली है। रेबल 300 (Rebel 300) और CB300R दोनों में एक ही इंजन है। ऐसे में दोनों को साथ बेचना सेल्स में टकराव पैदा कर सकता था।

इंजन नॉर्म्स की दिक्कत नहीं

दोनों बाइक्स BS6 और नए एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करती हैं, इसलिए बंद करने का कारण रेगुलेशन नहीं है।

कम बिक्री

हल्की और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड होने के बावजूद CB300R की सेल्स कभी खास नहीं बढ़ी।शुरू में इसकी कीमत ज्यादा थी, जिससे बहुत से खरीदार पीछे हट गए।

क्या CB300R दोबारा लौटेगी?