Honda की इस पावरफुल बाइक में गड़बड़ी, कंपनी ने किया रिकॉल, फ्री में करेगी ठीक

होंडा ने अपनी CB1000 Hornet SP को रिकॉल किया है। यह रिकॉल 30 सितंबर 2024 से 22 अगस्त 2025 के बीच मैन्युफैक्चर हुई मोटरसाइकिल्स के लिए है।

होंडा ने अपनी बाइक को रिकॉल किया है। जिस बाइक को कंपनी ने रिकॉल किया है, उसका नाम CB1000 Hornet SP है। यह रिकॉल 30 सितंबर 2024 से 22 अगस्त 2025 के बीच मैन्युफैक्चर हुई मोटरसाइकिल्स के लिए है। इस रिकॉल की वजह बाइक की दो टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करना है। पहली गड़बड़ी फ्यूल फीड होज की रूटिंग से संबंधित है और कुछ खास कंडीशन्स में इसकी सेफ्टी को बनाए रखने के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है। वहीं, दूसरी समस्या इंजन में ऑइल कन्जंप्शन लेवल से जुड़ी है, जो कुछ कंपोनेंट्स की कैरेक्टरस्टिक्स के कारण अलग हो सकती है और इंजन की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए सही चेकअप की जरूरत है।

ऑथराइज्ड बिगविंग टॉपलाइन डीलर्स पर इंस्पेक्शन बाइक के ग्राहकों को इस समस्या से किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए कंपनी देश भर में अपने ऑथराइज्ड बिगविंग टॉपलाइन डीलर्स पर इंस्पेक्शन और गड़बड़ी होने पर इसे ठीक करने का काम करेगी। इस कैंपेन में फ्यूल फीड होज की रूटिंग को ठीक करना और जरूरत पड़ने पर प्रभावित इंजन कंपोनेंट्स को बदलना शामिल होगा। इस काम के लिए कंपनी कस्टमर से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेगी।

कॉल, ईमेल या एसएमएस से दी जाएगी जानकारी कंपनी अपने बिगविंग टॉपलाइन डीलर्स के जरिए डेट ऑफ अनाउंसमेंट से ग्राहकों को कॉल, ईमेल या एसएमएस भेज कर ऑथराइज्ड डीलरशिप पर जाने के लिए इन्फॉर्म करेगी। डीलरशिप पर किसी भी परेशानी या वेटिंग से बचने के लिए, ग्राहकों को अवेलेबिलिटी के अनुसार अपनी सर्विस अपॉइंटमेंट पहले से बुक करने की सलाह दी जाती है। ग्राहक होंडा की वेबसाइट पर अपना VIN यानी वीइकल आइडेंटिफिकेशन नंबर सबमिट करके यह भी जांच सकते हैं कि उनकी बाइक इस कैंपेन का हिस्सा है या नहीं।