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Honda की इस पावरफुल बाइक में गड़बड़ी, कंपनी ने किया रिकॉल, फ्री में करेगी ठीक

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा ने अपनी CB1000 Hornet SP को रिकॉल किया है। यह रिकॉल 30 सितंबर 2024 से 22 अगस्त 2025 के बीच मैन्युफैक्चर हुई मोटरसाइकिल्स के लिए है। 

Honda की इस पावरफुल बाइक में गड़बड़ी, कंपनी ने किया रिकॉल, फ्री में करेगी ठीक

होंडा ने अपनी बाइक को रिकॉल किया है। जिस बाइक को कंपनी ने रिकॉल किया है, उसका नाम CB1000 Hornet SP है। यह रिकॉल 30 सितंबर 2024 से 22 अगस्त 2025 के बीच मैन्युफैक्चर हुई मोटरसाइकिल्स के लिए है। इस रिकॉल की वजह बाइक की दो टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करना है। पहली गड़बड़ी फ्यूल फीड होज की रूटिंग से संबंधित है और कुछ खास कंडीशन्स में इसकी सेफ्टी को बनाए रखने के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है। वहीं, दूसरी समस्या इंजन में ऑइल कन्जंप्शन लेवल से जुड़ी है, जो कुछ कंपोनेंट्स की कैरेक्टरस्टिक्स के कारण अलग हो सकती है और इंजन की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए सही चेकअप की जरूरत है।

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ऑथराइज्ड बिगविंग टॉपलाइन डीलर्स पर इंस्पेक्शन

बाइक के ग्राहकों को इस समस्या से किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए कंपनी देश भर में अपने ऑथराइज्ड बिगविंग टॉपलाइन डीलर्स पर इंस्पेक्शन और गड़बड़ी होने पर इसे ठीक करने का काम करेगी। इस कैंपेन में फ्यूल फीड होज की रूटिंग को ठीक करना और जरूरत पड़ने पर प्रभावित इंजन कंपोनेंट्स को बदलना शामिल होगा। इस काम के लिए कंपनी कस्टमर से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेगी।

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कॉल, ईमेल या एसएमएस से दी जाएगी जानकारी

कंपनी अपने बिगविंग टॉपलाइन डीलर्स के जरिए डेट ऑफ अनाउंसमेंट से ग्राहकों को कॉल, ईमेल या एसएमएस भेज कर ऑथराइज्ड डीलरशिप पर जाने के लिए इन्फॉर्म करेगी। डीलरशिप पर किसी भी परेशानी या वेटिंग से बचने के लिए, ग्राहकों को अवेलेबिलिटी के अनुसार अपनी सर्विस अपॉइंटमेंट पहले से बुक करने की सलाह दी जाती है। ग्राहक होंडा की वेबसाइट पर अपना VIN यानी वीइकल आइडेंटिफिकेशन नंबर सबमिट करके यह भी जांच सकते हैं कि उनकी बाइक इस कैंपेन का हिस्सा है या नहीं।

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इन फीचर्स से लैस है

फीचर्स की बात करें, तो होंडा CB1000 हॉर्नेट SP में 999cc का इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन है, जो 155 bhp की ताकत और 107 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें स्लिपर क्लच, बाई-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर, होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पांच राइडिंग मोड दिए गए हैं। होंडा CB1000 हॉर्नेट SP में आगे की तरफ 310mm ब्रेम्बो रेडियल-माउंट कैलिपर्स और पीछे 240mm डिस्क के साथ ड्यूल फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलते हैं। CB750 हॉर्नेट में आगे की तरफ 296mm के ड्यूल फ्रंट डिस्क ब्रेक और पीछे 240mm डिस्क मिलती है। दोनों मॉडलों में अडिशनल सेफ्टी के लिए ड्यूल-चैनल ABS दिया गया है। बताते चलें कि इंडियन मार्केट में होंडा CB1000 हॉर्नेट एसपी 13.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।

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लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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