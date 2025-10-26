होंडा की इस नई मोटरसाइकिल फोटोज हुए लीक, डिटेल भी आ गई सामने; जानिए कितनी दमदार होगी?
होंडा की न्यू CB1000 GT के फोटोज ऑनलाइन लीक हो गए हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन होमोलोगेशन टाइप एप्लीकेशन से लीक हुई हैं। उम्मीद है कि यह एक लंबी, हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स टूरर बाइक होगी जिसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलेगा। शुरुआत के लिए, CB1000 GT वही नाम है जिसकी उम्मीद होंडा की नई स्पोर्ट्स-टूरर बाइक के लिए की जा रही है। यह काफी हद तक CB1000 हॉर्नेट पर बेस्ड होगी, लेकिन हाफ-फेयरिंग की वजह से बेहतर वेदर प्रोटेक्शन के साथ ऊंची होगी। असल में यह CB1000 हॉर्नेट के लिए वैसी ही है जैसी कावासाकी वर्सिस 1100, Z1100 के लिए है।
टूरिंग कम्फर्ट के लिए डिजाइन की गई, इसमें रिलेटिवली लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन, एक लंबी विंडस्क्रीन, हैंडगार्ड और एक सेंटर स्टैंड है। राइडर और पिलियन दोनों को मोटी सीटों से फायदा होता है। राइडर के फुटपेग्स थोड़े आगे की ओर रखे गए हैं, पैसेंजर को पैरों के लिए ज्यादा कम्फर्टेबल एंगल मिलता है और बाइक 17-इंच के व्हील पर चलती रहती है। CB1000 GT में एक ऐसा फ्रेम है जो हॉर्नेट जैसा ही दिखता है। हालांकि, पिलियन पेग्स के माउंटिंग पॉइंट्स बदले हुए लगते हैं। यह साफ नहीं है कि सबफ्रेम खुद हॉर्नेट से काफी अलग है या नहीं, लेकिन टेल का ऊपर की ओर उठा हुआ हिस्सा बताता है कि यह रेट्रो-स्टाइल वाली CB1000 F में इस्तेमाल किए गए फ्लैट सबफ्रेम जैसा नहीं है।
इसमें वही 1000cc इनलाइन-4, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो हॉर्नेट 1000 SP में मिलता है। ये 157 hp का पावर और 107 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, इस एप्लीकेशन में इंजन के या तो थोड़ा डेट्यून होने या नॉन-SP CB1000 हॉर्नेट के बराबर होने की उम्मीद है, जो 152 hp पावर देता है। तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि इसमें एल्युमीनियम स्विंगआर्म है और व्हीलबेस CB1000 हॉर्नेट की तुलना में 10mm ज्यादा है। आगे की तरफ, GT में वही डुअल निसिन रेडियली माउंटेड फोर-पिस्टन कैलिपर्स इस्तेमाल किए गए हैं जो नॉन-SP हॉर्नेट में मिलते हैं, जो भारत में नहीं बिकती है।
ऑस्ट्रेलिया में नई Honda CB1000 GT का वजन 213 kg बताया गया है, जिसमें 10 लीटर फ्यूल भी शामिल है। हालांकि, कुल टैंक कैपेसिटी अभी कन्फर्म नहीं हुई है। ये डिटेल्स लीक हुई तस्वीरों से सामने आई हैं, जिससे CB1000 GT से क्या उम्मीद करनी है, इसका अंदाजा हो गया है। हालांकि, फाइनल पिक्चर तभी साफ होगी जब होंडा यह बताएगी कि उसने अपने विंग्स के नीचे क्या छिपा रखा है। यह अभी साफ नहीं है कि होंडा इंडिया इस मॉडल को यहां लाएगी या नहीं। हालांकि, यह हमारे देश के लिए एक सही प्रोडक्ट हो सकता है। इसका मुकाबला कावासाकी Versys 1100 और BMW S 1000 XR से होगा।
