जनवरी से इस कंपनी की कार भी हो जाएंगी महंगी, 31 दिसंबर तक खरीदने में फायदा; इस वजह से हो रहा इजाफा
होंडा कार्स इंडिया ने जनवरी 2026 से अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा कर दी है। यह इंडस्ट्री की सामान्य प्रैक्टिस के अनुसार है। हर कुछ महीनों में कीमतों में बदलाव आमतौर पर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स द्वारा इंटरनल लागत को एडजस्ट करने के बाद होता है। मटीरियल, लॉजिस्टिक्स और सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़ती इनपुट लागत डायनामिक हैं, जिसके चलते कीमतों पर असर देखने को मिलता है। मौजूदा कीमतों को बनाए रखने से कस्टमर्स पर तुरंत पड़ने वाले असर को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि, लगातार लागत के दबाव के कारण अब भारत में बेची जाने वाली HCIL पैसेंजर कारों की कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया है। कमोडिटी की कीमतें, एनर्जी दरें और वेंडर खर्च वाहन मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स को प्रभावित करते हैं।
इनपुट लागत में शीट मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सहित कई पैरामीटर शामिल हैं। जबकि कीमत एडजस्टमेंट के उपाय शॉर्ट-टर्म डिमांड को बचाया रखते रते हैं, यह प्रैक्टिस लंबे समय तक ऑपरेटिंग मार्जिन को कम करती है। कीमतों में बदलाव जनवरी 2026 से शुरू होने वाली नई मॉडल ईयर लाइनअप के साथ प्रभावी होंगे। मॉडल ईयर उन वाहनों को दर्शाता है जो अपडेटेड सालाना स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार बनाए गए हैं, भले ही उनमें कोई बड़ा बदलाव, डिजाइन या कुछ और न हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कीमतें आमतौर पर इस वार्षिक प्रोडक्शन साइकिल के साथ अलाइन होती हैं।
इसका मतलब है कि नई मॉडल ईयर गाड़ियों और मौजूदा इन्वेंटरी की कीमतों में अंतर होगा। जनवरी 2026 से पहले बनी कारें स्टॉक खत्म होने तक पुरानी कीमतों पर ही रहेंगी। इससे एक जैसी गाड़ियों के बीच अस्थायी कीमत का अंतर पैदा होता है। डीलर्स आमतौर पर खरीदारी की बातचीत के दौरान इस अंतर के बारे में बताते हैं। यह प्रैक्टिस उन खरीदारों के लिए जरूरी है जिनकी खरीदारी की टाइमलाइन तय है और जो बजट को लेकर संवेदनशील हैं। जो परिवार जल्द ही गाड़ी बदलने की योजना बना रहे हैं, वे अक्सर कीमत की निश्चितता को प्राथमिकता देते हैं। फ्लीट ऑपरेटर्स और वैल्यू-फोकस्ड प्राइवेट खरीदार पुराने मॉडल ईयर की कारों को स्वीकार्य मान सकते हैं।
बदलाव के नोटिस के साथ कोई स्पेसिफिकेशन बदलाव नहीं किया गया है। कस्टमर्स के पास मौजूदा इन्वेंटरी और आने वाले मॉडल ईयर की गाड़ियों के बीच चुनने का विकल्प है। खरीद के फैसले फीचर के अंतर के बजाय टाइमिंग, बजट प्लानिंग और उपलब्धता से तय होते हैं। HCIL के प्रवक्ता ने कहा, "होंडा कार्स इंडिया में हमने अपने ग्राहकों पर असर को कम करने के लिए कई महीनों तक बढ़ती इनपुट लागत को कम करने की लगातार कोशिशें की हैं। हालांकि, इन दबावों के जारी रहने के कारण, अब हम जनवरी 2026 से कीमतों में बदलाव लागू करेंगे।"
