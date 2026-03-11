Hindustan Hindi News
होंडा ने खोला ऑफर्स का पिटारा! अमेज, एलिवेट, सिटी पर आई ₹1.97 लाख तक की छूट, सबसे सस्ती 27 KM माइलेज वाली ये कार

Mar 11, 2026 11:57 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आप होंडा (Honda Cars India) की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मार्च 2026 में मिल रहा यह ऑफर अच्छा मौका साबित हो सकता है। जी हां, क्योंकि कंपनी अपनी कारों पर इस महीने ₹1.97 लाख तक की छूट दे रही है। होंडा सिटी (Honda City) e:HEV और होंडा एलिवेट (Honda Elevate) पर भारी छूट मिल रही है।

अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो मार्च का महीना आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने अपनी कई लोकप्रिय कारों पर ₹1.97 लाख तक के डिस्काउंट और बेनिफिट्स की घोषणा की है। यह ऑफर 31 मार्च 2026 तक मान्य रहेगा। हालांकि, असली छूट वेरिएंट, शहर और डीलर स्टॉक के हिसाब से अलग हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सबसे ज्यादा छूट इस हाइब्रिड कार पर

इस महीने सबसे ज्यादा फायदा होंडा सिटी e:HEV (Honda City e:HEV) पर मिल रहा है। इस हाइब्रिड सेडान पर ग्राहक ₹1.97 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत ₹19.99 लाख (एक्स-शोरूम) है। इस कार में बेहतरीन माइलेज मिलता है।

SUV एलिवेट पर बड़ा डिस्काउंट

कंपनी की मिड-साइज SUV होंडा एलिवेट (Honda Elevate) पर भी अच्छा ऑफर मिल रहा है। इस SUV पर ग्राहक ₹1.81 लाख तक की छूट पा सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत ₹11.59 लाख (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos), स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) जैसी SUVs से है।

ये भी पढ़ें:ग्रैंड विटारा पर ₹4.70 लाख और इनविक्टो पर ₹5.40 लाख का डिस्काउंट, देखें डिटेल

होंडा सिटी पर भी मिल रही अच्छी बचत

पेट्रोल इंजन वाली लोकप्रिय सेडान होंडा सिटी (Honda City) पर भी कंपनी आकर्षक ऑफर दे रही है। कंपनी इस पर कुल ₹1.56 लाख तक छूट दे रही है। इसकी शुरुआती कीमत ₹11.95 लाख (एक्स-शोरूम) है। यह कार कई वैरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें SV, V, VX, ZX, एलिगेंट एडिशन (Elegant Edition) और एपेक्स एडिशन (Apex Edition) शामिल हैं।


अमेज (Amaze) पर भी ऑफर

कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की कार होंडा अमेज (Honda Amaze) पर भी इस महीने बंपर छूट मिल रही है। नई अमेज (Amaze) पर कंपनी ₹57,000 तक छूट दे रही है। इसकी कीमत ₹7.47 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

सेकेंड जेन की अमेज पर ₹68,000 तक की छूट

कंपनी सेकेंड जेन की अमेज (Amaze) पर ₹68,000 तक की छूट दे रही है। इसकी कीमत ₹6.97 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस पर कॉर्पोरेट ऑफर भी दे मिल सकते हैं। कंपनी के अनुसार कुछ ग्राहकों को अतिरिक्त कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिल सकता है। यह ऑफर पात्रता के आधार पर चुनिंदा मॉडलों पर उपलब्ध होगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Honda Amaze Honda

