होंडा ने खोला ऑफर्स का पिटारा! अमेज, एलिवेट, सिटी पर आई ₹1.97 लाख तक की छूट, सबसे सस्ती 27 KM माइलेज वाली ये कार

Mar 11, 2026 11:57 am IST

अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो मार्च का महीना आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने अपनी कई लोकप्रिय कारों पर ₹1.97 लाख तक के डिस्काउंट और बेनिफिट्स की घोषणा की है। यह ऑफर 31 मार्च 2026 तक मान्य रहेगा। हालांकि, असली छूट वेरिएंट, शहर और डीलर स्टॉक के हिसाब से अलग हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सबसे ज्यादा छूट इस हाइब्रिड कार पर

इस महीने सबसे ज्यादा फायदा होंडा सिटी e:HEV (Honda City e:HEV) पर मिल रहा है। इस हाइब्रिड सेडान पर ग्राहक ₹1.97 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत ₹19.99 लाख (एक्स-शोरूम) है। इस कार में बेहतरीन माइलेज मिलता है।

SUV एलिवेट पर बड़ा डिस्काउंट

कंपनी की मिड-साइज SUV होंडा एलिवेट (Honda Elevate) पर भी अच्छा ऑफर मिल रहा है। इस SUV पर ग्राहक ₹1.81 लाख तक की छूट पा सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत ₹11.59 लाख (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos), स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) जैसी SUVs से है।

होंडा सिटी पर भी मिल रही अच्छी बचत

पेट्रोल इंजन वाली लोकप्रिय सेडान होंडा सिटी (Honda City) पर भी कंपनी आकर्षक ऑफर दे रही है। कंपनी इस पर कुल ₹1.56 लाख तक छूट दे रही है। इसकी शुरुआती कीमत ₹11.95 लाख (एक्स-शोरूम) है। यह कार कई वैरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें SV, V, VX, ZX, एलिगेंट एडिशन (Elegant Edition) और एपेक्स एडिशन (Apex Edition) शामिल हैं।



अमेज (Amaze) पर भी ऑफर

कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की कार होंडा अमेज (Honda Amaze) पर भी इस महीने बंपर छूट मिल रही है। नई अमेज (Amaze) पर कंपनी ₹57,000 तक छूट दे रही है। इसकी कीमत ₹7.47 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

