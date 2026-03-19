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अब इस कंपनी की कार खरीदना हो जाएगा महंगा, देश में 3 मॉडल बेच रही; 31 मार्च तक कर लो प्लान

Mar 19, 2026 08:33 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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1 अप्रैल से कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं। अब इस लिस्ट में होंडा कार्स इंडिया का नाम भी शामिल होता दिख रहा है। दरअसल, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि बढ़ोतरी कितनी होगी या किन मॉडलों पर इसका असर पड़ेगा।

अब इस कंपनी की कार खरीदना हो जाएगा महंगा, देश में 3 मॉडल बेच रही; 31 मार्च तक कर लो प्लान

1 अप्रैल से कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं। अब इस लिस्ट में होंडा कार्स इंडिया का नाम भी शामिल होता दिख रहा है। दरअसल, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि बढ़ोतरी कितनी होगी या किन मॉडलों पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक कुछ मॉडलों की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कीमतों में बढ़ोतरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आम बात हो चुकी है। इसकी प्रमुख वजह इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, महंगाई का दबाव और ऑपरेशनल खर्चों में होने वाले बदलाव होते हैं।

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होंडा के भारतीय पोर्टफोलियो में अमेज, सिटी और एलिवेट जैसे मॉडल शामिल हैं। कंपनी इन मॉडलों के साथ अपनी बिक्री का स्तर बनाए हुए है। साथ ही, अपकमिंग इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी भी कर रही है। कीमतों में होने वाले इस बदलाव का असर कुछ मॉडलों पर पड़ने की उम्मीद है। हालांकि, इसकी सटीक जानकारी कंपनी की आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही पता चलेगी।

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होंडा की कीमतों में बढ़ोतरी की योजना ऑटो इंडस्ट्री में दिख रहे एक बड़े चलन के अनुरूप है, जिसमें निर्माता आमतौर पर नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कीमतों में बदलाव करते हैं। उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में कई दूसरे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर भी इसी तरह की बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे। ऐसे में जो ग्राहक होंडा की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे मार्च 2026 खत्म होने से पहले बुकिंग करके कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी से बच सकते हैं।

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मर्सिडीज-बेंज 2% का कर रही इजाफा
मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी पैसेंजर कारों की पूरी रेंज की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। नई कीमतें 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएंगी। कंपनी ने इस बढ़ोतरी के लिए दो मुख्य कारण बताए हैं, जिसमें लगातार विदेशी मुद्रा विनिमय (Forex) में उतार-चढ़ाव, खासकर यूरो के मुकाबले भारतीय रुपए का लगातार कमजोर होना है। वहीं, बढ़ती इनपुट लागत के कारण कंपनी के लिए इन लागतों को खुद उठाना अब और मुश्किल होता जा रहा है। यह घोषणा इस कैलेंडर ईयर में भारतीय बाजार के लिए इस जर्मन लग्जरी कार निर्माता द्वारा किया गया पहला बड़ा प्राइस एडजेस्टमेंट है।

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ऑडी भी 2% का करेगी इजाफा
ऑडी इंडिया (Audi India) ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2026 से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक यह फैसला इनपुट कॉस्ट बढ़ने और करेंसी रेट में उतार-चढ़ाव की वजह से लिया गया है। नई कीमतें लागू होने के बाद कंपनी की सभी कारों के एक्स-शोरूम प्राइस में बदलाव देखने को मिलेगा। ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि हाल के समय में कच्चे माल की लागत बढ़ने और विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के कारण कीमतों में एडजस्टमेंट करना जरूरी हो गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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