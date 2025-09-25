इस कंपनी की कारों के पीछे पड़े 33 देशों के लोग, विदेशियों के दिमाग में घुसी; ताबड़तोड़ 2 लाख यूनिट सेल
होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) के कारों के पीछे 33 देशों के लोग पड़े हैं। इस कंपनी ने 2 लाख यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
होंंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (Honda Cars India Ltd -HCIL) ने भारत से अब तक 2 लाख कारों का एक्सपोर्ट कर एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि कंपनी की ग्लोबल क्वॉलिटी, भारतीय उत्पादन क्षमता और मेक-इन-इंडिया पहल की सफलता को दिखाती है। होंडा कारों का एक्सपोर्ट 33 देशों में किया जाता है। आइए जरा विस्तार से होंडा की इस खास उपलब्धि के बारे में जानते हैं।
कंपनी ने पहली 50,000 यूनिट्स 2021 तक SAARC देशों (जैसे नेपाल, भूटान), साउथ अफ्रीका और SADC देशों में एक्सपोर्ट किया। अगली 50,000 यूनिट्स सिर्फ 2.5 साल में मिडल ईस्ट, मैक्सिको और तुर्की जैसे लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट तक पहुंची।
अगले 1 लाख यूनिट का एक्सपोर्ट सिर्फ 2 साल में हुआ, जब होंडा (Honda) ने अपने मिड-साइज SUV एलीवेट (Elevate) (जापान में WR-V) को नए मार्केट्स जैसे जापान, साउथ अमेरिका और कैरेबियन देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया।
कौन सी कारें सबसे ज्यादा पॉपुलर?
होंडा सिटी (Honda City) और होंडा एलीवेट (Honda Elevate) एक्सपोर्ट वॉल्यूम का 78% हिस्सा अपने से देती हैं। बाकी का 22% हिस्सा ब्रिओ (Brio), अमेज (Amaze), जैज (Jazz), BR-V, मोबिलो (Mobilio), सिटी e:HEV (City e:HEV), एकॉर्ड (Accord) और CR-V जैसी गाड़ियां से आता है।
किन देशों में पहुंची होंडा?
अब तक होंडा (Honda) ने अपनी गाड़ियां 33 देशों में भेजी हैं। इसका जापान से 30% शेयर (सबसे बड़ा मार्केट), साउथ अफ्रीका और SADC में 26% शेयर है। इसके अलावा मैक्सिको में 19%, तुर्की में 16% और बाकी 9% शेयर मिडल ईस्ट, SAARC, कैरेबियन और साउथ अमेरिका से आता है।
होंडा ने क्या कहा?
होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) के VP कुनाल बहर ने कहा कि यह माइलस्टोन हमारी मेड इन इंडिया कारों की ग्लोबल पहचान को दर्शाता है। यह हमारे कर्मचारियों की मेहनत और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का नतीजा है। हम आगे भी मेक-इन-इंडिया (Make in India) पहल के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में मजबूती से काम करते रहेंगे।
