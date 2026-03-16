होंडा ला रही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, भारत में शुरू हो गया ट्रायल; टाटा की EVs को मिलेगी सीधी टक्कर
होंडा जल्द ही अपनी गजब इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी है। आइए जरा विस्तार से इस ईवी की खासियत जानते हैं।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड के बीच होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने भारत में अपनी अपकमिंग बैटरी इलेक्ट्रिक SUV का टेस्ट रन शुरू कर दिया है, जिसके साथ ही इस कार की पब्लिक रोड टेस्टिंग भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Mercedes-Benz EQS SUV
₹ 1.33 - 1.48 करोड़
Mercedes-Benz EQE
₹ 1.41 करोड़
Porsche Macan EV
₹ 1.22 - 1.69 करोड़
BMW iX
₹ 1.21 - 1.4 करोड़
Kia EV9
₹ 1.3 करोड़
Audi Q8 Sportback e-tron
₹ 1.19 - 1.32 करोड़
भारत में शुरू हुई इलेक्ट्रिक SUV की टेस्टिंग
राजस्थान के टपूकड़ा प्लांट से शुरू हुए इस टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत SUV को देश की अलग-अलग सड़कों पर चलाकर परखा जाएगा। कंपनी इस कार को हाईवे, शहर की सड़कों और खराब रास्तों पर टेस्ट करेगी, ताकि यह देखा जा सके कि भारतीय परिस्थितियों में इसका प्रदर्शन कैसा रहता है। इस दौरान इंजीनियरिंग टीम खास तौर पर ड्यूरेबिलिटी, हैंडलिंग, राइड कम्फर्ट, एफिशिएंसी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रही है।
भीषण गर्मी और मॉनसून में भी होगी जांच
भारत में मौसम और सड़क की परिस्थितियां काफी अलग होती हैं। इसलिए इस इलेक्ट्रिक SUV को भीषण गर्मी और मॉनसून के मौसम में भी टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी अलग-अलग चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चार्जिंग परफॉर्मेंस भी जांचेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गाड़ी डेली के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो।
जापान मोबिलिटी शो में दिखा था प्रोटोटाइप
इस मॉडल का कॉन्सेप्ट पहले ही जापान मोबिलिटी शो 2025 (Japan Mobility Show 2025) में होंडा 0 α के रूप में पेश किया जा चुका है। अब उसी प्रोजेक्ट के तहत भारत के लिए तैयार किए जा रहे प्रोडक्शन मॉडल की टेस्टिंग शुरू हुई है।
ताकाशी नकाजिमा (Takashi Nakajima) ने कहा कि पूरे भारत में शुरू हुई पब्लिक रोड टेस्टिंग कंपनी के इलेक्ट्रिफिकेशन सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उनके मुताबिक भारत में मौसम और ड्राइविंग की परिस्थितियां काफी अलग हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वास्तविक परिस्थितियों में टेस्ट करना बेहद जरूरी है। कंपनी का लक्ष्य है कि ग्राहकों को भरोसेमंद, आरामदायक और आसानी से चलने वाली इलेक्ट्रिक SUV दी जाए।
कब होगी लॉन्चिंग?
कंपनी की यह नई इलेक्ट्रिक SUV शहरों और लाइफस्टाइल-फोकस्ड ड्राइविंग को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। योजना के अनुसार यह मॉडल वित्त वर्ष 2026-27 में बाजार में लॉन्च किया जाएगा। पहले इसे भारत और जापान जैसे बड़े बाजारों में पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि इस SUV का उत्पादन भारत में ही होगा और यहां से इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा।
होंडा की यह नई इलेक्ट्रिक SUV भारत में कंपनी की EV रणनीति का अहम हिस्सा होगी। पब्लिक रोड टेस्टिंग शुरू होने के बाद उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके फीचर्स और डिजाइन से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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