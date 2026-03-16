होंडा ला रही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, भारत में शुरू हो गया ट्रायल; टाटा की EVs को मिलेगी सीधी टक्कर

Mar 16, 2026 04:49 pm IST

होंडा जल्द ही अपनी गजब इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी है। आइए जरा विस्तार से इस ईवी की खासियत जानते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड के बीच होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने भारत में अपनी अपकमिंग बैटरी इलेक्ट्रिक SUV का टेस्ट रन शुरू कर दिया है, जिसके साथ ही इस कार की पब्लिक रोड टेस्टिंग भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में शुरू हुई इलेक्ट्रिक SUV की टेस्टिंग

राजस्थान के टपूकड़ा प्लांट से शुरू हुए इस टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत SUV को देश की अलग-अलग सड़कों पर चलाकर परखा जाएगा। कंपनी इस कार को हाईवे, शहर की सड़कों और खराब रास्तों पर टेस्ट करेगी, ताकि यह देखा जा सके कि भारतीय परिस्थितियों में इसका प्रदर्शन कैसा रहता है। इस दौरान इंजीनियरिंग टीम खास तौर पर ड्यूरेबिलिटी, हैंडलिंग, राइड कम्फर्ट, एफिशिएंसी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रही है।

भीषण गर्मी और मॉनसून में भी होगी जांच

भारत में मौसम और सड़क की परिस्थितियां काफी अलग होती हैं। इसलिए इस इलेक्ट्रिक SUV को भीषण गर्मी और मॉनसून के मौसम में भी टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी अलग-अलग चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चार्जिंग परफॉर्मेंस भी जांचेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गाड़ी डेली के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो।

जापान मोबिलिटी शो में दिखा था प्रोटोटाइप

इस मॉडल का कॉन्सेप्ट पहले ही जापान मोबिलिटी शो 2025 (Japan Mobility Show 2025) में होंडा 0 α के रूप में पेश किया जा चुका है। अब उसी प्रोजेक्ट के तहत भारत के लिए तैयार किए जा रहे प्रोडक्शन मॉडल की टेस्टिंग शुरू हुई है।

ताकाशी नकाजिमा (Takashi Nakajima) ने कहा कि पूरे भारत में शुरू हुई पब्लिक रोड टेस्टिंग कंपनी के इलेक्ट्रिफिकेशन सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उनके मुताबिक भारत में मौसम और ड्राइविंग की परिस्थितियां काफी अलग हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वास्तविक परिस्थितियों में टेस्ट करना बेहद जरूरी है। कंपनी का लक्ष्य है कि ग्राहकों को भरोसेमंद, आरामदायक और आसानी से चलने वाली इलेक्ट्रिक SUV दी जाए।

कब होगी लॉन्चिंग?

कंपनी की यह नई इलेक्ट्रिक SUV शहरों और लाइफस्टाइल-फोकस्ड ड्राइविंग को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। योजना के अनुसार यह मॉडल वित्त वर्ष 2026-27 में बाजार में लॉन्च किया जाएगा। पहले इसे भारत और जापान जैसे बड़े बाजारों में पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि इस SUV का उत्पादन भारत में ही होगा और यहां से इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा।