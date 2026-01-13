इस कंपनी को मिली साल की दूसरी सबसे बड़ी सेल, इस कार की डिमांड ज्यादा रही; SUV पर भारी पड़ी सेडान

संक्षेप: होंडा कार्स इंडिया ने दिसंबर 2025 के लिए अपनी कारों की मॉडल वाइज सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने पिछले महीने भारतीय बाजार में कुल 5,807 कार बेचीं। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 3 मॉडल बेच रही है। इसमें अमेज, एलिलेट और सिटी शामिल हैं।

होंडा कार्स इंडिया ने दिसंबर 2025 के लिए अपनी कारों की मॉडल वाइज सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने पिछले महीने भारतीय बाजार में कुल 5,807 कार बेचीं। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 3 मॉडल बेच रही है। इसमें अमेज, एलिलेट और सिटी शामिल हैं। पिछले महीन अमेज की 2,575 यूनिट, एलिवेट की 2,289 यूनिट और सिटी की 943 यूनिट बिकीं। खास बात ये है कि ये कंपनी की साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी सेल भी रही। जबकि, सिटी के लिए ये साल की सबसे बड़ी बिक्री थी। बता दें कि कंपनी 2026 में कई नए मॉडल भारतीय बाजार में उतारने वाली है।

होंडा कार्स मॉडल वाइज सेल्स दिसंबर 2025 (आखिरी 6 महीने) मॉडल जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अमेज 2,009 1,753 2,610 3,630 2,763 2,575 एलिवेट 1,395 1,660 2,199 2,186 1,836 2,289 सिटी 646 437 496 578 605 943 टोटल 4,050 3,850 5,305 6,394 5,204 5,807

होंडा 2026 में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करके कई नए मॉडल जोड़ने वाली है। कंपनी ने भारतीय 2026 की शुरुआत में अपने कुछ प्रीमियम मॉडल को भारत में इंपोर्ट करने की योजना की घोषणा की थी। इन मॉडल में ZR-V SUV और प्रील्यूड टू-सीटर स्पोर्ट्स कूप शामिल हैं। इस बीच, एलिवेट मिड-साइज SUV और सिटी सेडान जैसे मौजूदा मॉडल को आने वाले साल में फेसलिफ्ट मिलेगा। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

1. 2026 होंडा प्रील्यूड (2026 Honda Prelude)

होंडा पहले से ही प्रील्यूड के लिए E20 कम्पैटिबिलिटी और टायर स्पेसिफिकेशन्स को फाइनल कर रही है, जिसे लिमिटेड संख्या में CBU के रूप में लाया जाएगा। इस स्लीक 2-डोर कूप में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर एटकिंसन साइकिल डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन है जो दो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है, जिससे कुल 200hp और 315Nm का आउटपुट मिलता है। इसमें पारंपरिक ट्रांसमिशन नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर सीधे पहियों को चलाती है और होंडा का S+ शिफ्ट सिस्टम गियर शिफ्ट को सिम्युलेट करता है। प्रील्यूड में सिविक टाइप R के कुछ चेसिस कंपोनेंट का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका मकसद ज्यादा GT कार बनना है।

2. एलिवेट फेसलिफ्ट (Elevate Facelift)

होंडा एलिवेट को मिड-साइज SUV सेगमेंट में कॉम्पटीटर बने रहने में मदद करने के लिए एक हल्का मिड-साइकिल रिफ्रेश मिलने वाला है। फ्रंट और रियर स्टाइलिंग में छोटे-मोटे अपडेट, एक रिफ्रेश इंटीरियर, और शायद कुछ नए फीचर्स की उम्मीद है। 1.5-लीटर NA पेट्रोल जारी रहेगा।

3. सिटी फेसलिफ्ट (City Facelift)

मौजूदा 5वीं जनरेशन की होंडा सिटी को 2028 में एक बिल्कुल नई जनरेशन के आने से पहले एक स्टॉपगैप के तौर पर दूसरा फेसलिफ्ट मिलने वाला है। इसे अभी तक टेस्टिंग करते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन उम्मीद है कि अपडेट सॉफ्ट पार्ट्स तक ही सीमित रहेंगे, जिससे यह सिविक जैसे ग्लोबल मॉडल के बराबर हो जाएगी। केबिन को भी नए ट्रिम और अपहोल्स्ट्री के साथ एक हल्का रिफ्रेश मिल सकता है। हालांकि, लेआउट और फीचर्स में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। 1.5-लीटर NA पेट्रोल और e:HEV पावरट्रेन, अपने संबंधित ट्रांसमिशन के साथ, वैसे ही जारी रहेंगे।