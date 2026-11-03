Honda लाई अपना नया एडवेंचर स्कूटर, मिलेगा 125cc का इंजन, माइलेज 47.6 kmpl तक
होंडा के नए स्कूटर की एंट्री हुई है। इस स्कूटर का नाम ADV125 है। होंडा ADV125 में 125cc का लिक्विड-कूल्ड eSP+ SOHC 4-वाल्व इंजन दिया गया है। इसका क्लेम्ड माइलेज WMTC मोड में करीब 47.6 kmpl है।
होंडा (Honda) अपना नया एडवेंचर स्कूटर लाई है। इसका नाम ADV125 है। इसे EICMA 2026 में इंट्रोड्यूस किया गया है। यह कंपनी की ADV स्कूटर रेंज का सबसे छोटा मॉडल होगा। इसे खासतौर पर सिटी में ट्रैवल करने वाले राइडर्स और यूरोप में A1 लाइसेंस रखने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका डिजाइन बड़े ADV मॉडल जैसा रगेड है। कंपनी इसमें 125cc का लिक्विड कूल इंजन ऑफर कर रही है। इसकी टॉप स्पीड 97kmph है। आइए डीटेल में जानते हैं कंपनी के इस नए स्कूटर के बारे में।
125cc इंजन के साथ 97 kmph की टॉप स्पीड
होंडा ADV125 में 125cc का लिक्विड-कूल्ड eSP+ SOHC 4-वाल्व इंजन दिया गया है। यह इंजन 8,750 rpm पर 12.5 PS की पावर और 6,500 rpm पर 11.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यही इंजन होंडा PCX125 में भी इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के मुताबिक स्कूटर 90 kmph की रफ्तार पर आसानी से चल सकता है। इसकी टॉप स्पीड 97 kmph है। माइलेज के मामले में भी यह स्कूटर ग्राहकों को इंप्रेस कर सकता है। इसका क्लेम्ड माइलेज WMTC मोड में करीब 47.6 kmpl है। इसमें 8.1 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जिससे एक बार फुल टैंक कराने पर करीब 385 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। इसमें Honda Selectable Torque Control (HSTC), PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन और Idling Stop System जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
ADV डिजाइन और दमदार हार्डवेयर
होंडा ADV125 में बड़े विंडस्क्रीन, ड्यूल LED हेडलैंप के साथ DRL, स्टेप-अप सीट और ऊपर की तरफ उठा हुआ एग्जॉस्ट दिया गया है। स्कूटर को Pearl Falcon Grey, Pearl Cool White, Mat Cynos Gray Metallic और Mat Pearl Diaspro Red समेत चार कलर ऑप्शन में लाया गया है। इसमें स्टील ट्यूबलर अंडरबोन फ्रेम, आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। इसमें आगे 14-इंच और पीछे 13-इंच का व्हील दिया गया है। दोनों तरफ Pirelli/Tourance ट्यूबलेस टायर मिलते हैं।
ब्रेकिंग के लिए आगे 240mm और पीछे 220mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। दोनों तरफ Nissin कैलिपर्स और स्टैंडर्ड सिंगल-चैनल ABS मिलता है। 165mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खराब सड़कों और हल्के ऑफ-रोड रास्तों पर चलाने में मदद करेगा। इसकी सीट की ऊंचाई 780mm है। स्कूटर में 29 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज और 2 लीटर का ग्लव बॉक्स भी दिया गया है।
5-इंच TFT स्क्रीन और Honda RoadSync
फीचर्स की बात करें, तो ADV125 में 5-इंच की TFT स्क्रीन दी गई है। इसमें Honda RoadSync कनेक्टिविटी मिलती है। इससे स्मार्टफोन कनेक्ट करने पर राइडर मैसेज, नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा Honda SMART Key, कीलेस इग्निशन और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। कंपनी इसके साथ हीटेड ग्रिप्स, सिक्योरिटी बजर, बॉडी कवर, रियर कैरियर और 40-लीटर टॉप बॉक्स जैसी एक्सेसरीज भी देगी। फिलहाल होंडा ने ADV125 की कीमत और सेल शुरू होने की डेट को रिवील नहीं किया है।
(Photo: Motorcycle News)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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