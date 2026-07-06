भारत में बढ़ रहा जापानी कंपनियों का दबदबा, जून में कर डाली रिकॉर्ड बिक्री; ये कंपनी रही सबसे आगे
इन कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पिछला महीना यानी जून अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा। जिसमें होंडा और सुज़ुकी दोनों ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी मंथली रिटेल सेल्स दर्ज की।
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में जापानी कंपनी का दबदबा बढ़ रहा है। इन कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पिछला महीना यानी जून अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा। जिसमें होंडा और सुज़ुकी दोनों ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी मंथली रिटेल सेल्स दर्ज की। वाहन (Vahan) डेटा के अनुसार, तीन जापानी ई-टू-व्हीलर (e2W) बनाने वाली कंपनियों होंडा, सुज़ुकी और यामाहा ने जून में कुल मिलाकर 1,469 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे, जो उस महीने के e2W मार्केट का कुल 0.74% हिस्सा था।
|जापानी कंपनियों की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स 2026
|कंपनी
|होंडा
|सुजुकी
|यामाहा
|रिटेल सेल टोटल
|जनवरी
|297
|203
|0
|500
|फरवरी
|206
|338
|0
|544
|मार्च
|149
|335
|36
|520
|अप्रैल
|402
|291
|106
|799
|मई
|525
|352
|140
|1,017
|जून
|810
|523
|136
|1,469
|टोटल
|2,389
|2,042
|418
|4,849
|डेटा: वाहन, 6 जुलाई, 2026
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.21 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
Mercedes-Benz AMG EQS
₹ 2.45 करोड़
होंडा ने इस साल 2,389 यूनिट्स बेचीं
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने जून में Activa: e और QC1 की 810 यूनिट्स की डिलीवरी की, जो पिछले साल की 454 यूनिट्स के मुकाबले 78% ज्यादा है। यह पहली बार है जब कंपनी ने एक महीने में 800 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। इन दोनों मॉडल्स की कुल रिटेल बिक्री अब 6,000 यूनिट्स को पार कर गई है और जून के आखिर तक यह 6,254 यूनिट्स तक पहुंच गई। 2026 की पहली छमाही में होंडा ने 2,389 यूनिट्स की डिलीवरी की, जो पिछले साल की 1,419 यूनिट्स के मुकाबले 68% ज्यादा है।
सुज़ुकी ने इस साल 2,042 यूनिट्स बेचीं
जून में ई-एक्सेस की 523 स्कूटर बेचकर, सुज़ुकी ने अपनी अब तक की सबसे अच्छी मासिक बिक्री दर्ज की। पहली छमाही में कुल बिक्री 2,042 यूनिट्स रही। जनवरी-अप्रैल की अवधि में सुज़ुकी ने होंडा से ज्यादा बिक्री की थी, लेकिन मई-जून में होंडा का प्रदर्शन 875 के मुकाबले 1,335 यूनिट्स के साथ बेहतर रहा, जिससे साल के आधे समय तक होंडा 347 यूनिट्स की बढ़त पर आ गई।
यामाहा ने इस साल 418 यूनिट्स
यामाहा, जिसने मार्च 2026 में EC-06 के साथ भारत के EV मार्केट में एंट्री की थी, ने जून में 136 यूनिट्स बेचीं, जिससे इसकी कुल बिक्री 418 यूनिट्स हो गई। तीनों जापानी ब्रांड्स की 6 महीने की कुल बिक्री 4,849 यूनिट्स रही, जो 2026 की पहली छमाही में भारत में बेचे गए 9,71,023 इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड का 0.49% हिस्सा है। हालांकि, सेल्स के ये आंकड़े काफी कमजोर हैं, क्योंकि बजाज, टीवीएस के साथ एथर, हीरो मॉटोकॉर्प जैसी कंपनियों सेगमेंट में काफी शानदार सेल्स के साथ आगे बढ़ रही हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।