महीनेभर के लिए सस्ती हो गई ₹8 लाख की ये कार; डिजायर से ज्यादा लग्जरी और बड़ी; अभी इतने में मिल रही

अमेज का सीधा मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई वरना, हुंडई ऑरा जैसे मॉडल से होता है। डिजायर सेल में नंबर-1 है, लेकिन अमेज उससे ज्यादा बड़ी और फीचर्स से लैस है। अमेज में 28 सेफ्टी फीचर मिलते हैं जिसमें ESC, ब्लाइंड-स्पॉट सहायता के लिए एक लेन वॉच कैमरा, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग शामिल हैं।

होंडा कार्स इंडिया ने अपनी कारों के लिए सितंबर डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी प्रीमियम और सबसे ज्यादा बिकने वाली अमेज सेडान पर 60,000 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है। इस कार को खरीदने वाले ग्राहकों को लॉयल्टी, एक्सचेंज और कॉरपोरेट और कैश डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट का फायदा अमेज के V, VX और ZX वैरिएंट पर मिलेगा। हालांकि, अगस्त में इस कार पर 77,200 रुपए के बेनिफिट मिल रहे थे। बता दें कि इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.10 लाख रुपए है।

होंडा अमेज पर डिस्काउंट सितंबर 2025 वैरिएंट कैश बेनिफिट एक्सचेंज बेनिफिट एडिशनल बेनिफिट V - लॉयल्टी + एक्सचेंज कॉर्पोरेट डिस्काउंट VX Rs. 10,000 Rs. 10,000 Rs. 4,000 लॉयल्टी + Rs. 6,000 लॉयल्टी एक्सचेंज + कॉर्पोरेट डिस्काउंट ZX Rs. 10,000 Rs. 40,000 Rs. 4,000 लॉयल्टी + Rs. 6,000 लॉयल्टी एक्सचेंज + कॉर्पोरेट डिस्काउंट

न्यू अमेज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस होंडा ने न्यू अमेज को तीन वैरिएंट V, VX और ZX में लॉन्च किया है। अमेज ZX के दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और अमेज CVT के लिए रिमोट स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट, रियरव्यू और लेन-वॉच कैमरा, ऑटो हेडलैंप और वाइपर जैसी फीचर्स भी दिए हैं। नए एक्सटीरियर, इंटीरियर और कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स की मदद से न्यू अमेज ग्राहकों की पसंद आ रही है। कंपनी ग्राहकों को एक्सेसरी के तौर में ऑप्शनल सीट कवर भी दे रहा है, जो एक्स्ट्रा कीमत पर सीट वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन जैसे फीचर्स देता है।

अपडेटेड थर्ड-जेनरेशन अमेज में सिंगल 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन दिया है। सभी वैरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें मिलने वाला पेट्रोल इंजन 89bhp की पावर और 110Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। माइलेज की बात करें तो इसके मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 18.65kmpl का है। वहीं, ऑटोमैटिक वैरिएंट का माइलेज 19.46kmpl का है। कंपनी अब इसमें 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर कर रही है।

पुरानी अमेज को क्रैश टेस्ट में सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी। कम रेटिंग मिलने की बड़ी वजह कर्टेन एयरबैग और ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) जैसे कुछ फीचर्स की कमी का होना था। ऐसे में नई अमेज कई एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे 5-स्टार क्रैश रेटिंग दिला सकते हैं। नए मॉडल में 28 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिसमें ESC, ब्लाइंड-स्पॉट सहायता के लिए एक लेन वॉच कैमरा, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, सभी 5 लोगों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और सीट-बेल्ट रिमाइंडर हैं।