BNCAP में दिखा इस कार के लोहे का दम, सेफ्टी के लिए मिली 5-स्टार रेटिंग; खरीदने से पहले नाम जान लो
भारतीय बाजार में बिकने वाली सबसे सेफ कारों की लिस्ट एक नया नाम जुड़ गया है। दरअसल, तीसरी जनरेशन होंडा अमेज को भारत NCAP (न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम) ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह रोड सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा टेस्ट की जाने वाली दूसरी सेडान बन गई है।
भारतीय बाजार में बिकने वाली सबसे सेफ कारों की लिस्ट एक नया नाम जुड़ गया है। दरअसल, तीसरी जनरेशन होंडा अमेज को भारत NCAP (न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम) ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह रोड सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा टेस्ट की जाने वाली दूसरी सेडान बन गई है। अमेज ने BNCAP के क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (AOP) में 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (COP) में 4 स्टार हासिल किए हैं। यह रेटिंग तीसरी जनरेशन के मॉडल के सभी 6 वैरिएंट के लिए लागू है, जो पिछली दूसरी जेनरेशन की अमेज के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda Amaze
₹ 8.1 - 11.2 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.32 लाख
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.41 - 12.47 लाख
Tata Tigor
₹ 6 - 9.5 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
होंडा अमेज की 5-स्टार AOP रेटिंग 32 में से 28.33 पॉइंट से मिली, जो इसे मिले। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में जापानी कॉम्पैक्ट सेडान को 14.33/16 पॉइंट मिले, जो ड्राइवर के लिए अच्छी से अच्छी सुरक्षा और फ्रंट पैसेंजर के लिए अच्छी सुरक्षा देता है। साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, इसे 14/16 पॉइंट मिले, जिसमें ड्राइवर के चेस्ट एरिया के लिए मामूली सुरक्षा थी। BNCAP ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी अमेज को 'OK' रेटिंग दी।
होंडा अमेज के चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट रिजल्ट की बात करें तो चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 40.81/49 पॉइंट्स स्कोर किए, जिससे 23.81/24 का शानदार डायनामिक स्कोर मिला, जिसमें सिर्फ 0.19 पॉइंट्स काटे गए, क्योंकि 18 महीने के बच्चे की डमी को मामूली चोटें आईं। कॉम्पैक्ट सेडान को 3 साल के बच्चे की डमी को बचाने के लिए पूरे नंबर मिले। इसे चाइल्ड रेस्ट्रेंट इंस्टॉलेशन में पूरे 12/12 मिले लेकिन गाड़ी के असेसमेंट में 5/13 मिले।
इसका डायनामिक स्कोर 24 में से 23.81 रहा। चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (CRS) इंस्टॉलेशन स्कोर 12 में से 12 रहा। जबकि; गाड़ी का असेसमेंट स्कोर 13 में से 5 पॉइंट्स रहा। सेफ्टी किट की बात करें तो, सभी 6 थर्ड-जेन होंडा अमेज वैरिएंट में 6 एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, ESC, ABS, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। मिड-स्पेक वैरिएंट में रियर कैमरा और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग भी मिलती है, जबकि टॉप-स्पेक में ADAS सुइट जोड़ा गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।