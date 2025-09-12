₹1 लाख GST कटौती और ₹1 लाख फेस्टिव डिस्काउंट, ₹8.10 लाख की इस कार को खरीदना हो गया इतना सस्ता

कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि इस सेडान को खरीदने पर 95,500 रुपए तक का फायदा मिलेगा। दरअसल, अमेज 2nd जनरेशन पर 72,800 रुपए और 3rd जनरेशन पर 95,5000 रुपए का टैक्स कम हो गया है। बता दें कि 22 सितंबर से देश कारों की GST में कटौती शुरू हो जाएगी।

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने भी नए GST से उसकी कारों पर कितने टैक्स की बचत होगी, इसकी डिटेल शेयर की है। कंपनी के पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल और सबसे सस्ती कार अमेज सेडान पर सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि इस सेडान को खरीदने पर 95,500 रुपए तक का फायदा मिलेगा। दरअसल, अमेज 2nd जनरेशन पर 72,800 रुपए और 3rd जनरेशन पर 95,5000 रुपए का टैक्स कम हो गया है। बता दें कि 22 सितंबर से देश कारों की GST में कटौती शुरू हो जाएगी। जिसके बाद ग्राहकों को 10% तक टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी इस महीने इस कार पर 97,200 रुपए तक का डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। यानी ग्राहकों को करीब 2 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है।

न्यू अमेज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस होंडा ने न्यू अमेज को तीन वैरिएंट V, VX और ZX में लॉन्च किया है। अमेज ZX के दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और अमेज CVT के लिए रिमोट स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट, रियरव्यू और लेन-वॉच कैमरा, ऑटो हेडलैंप और वाइपर जैसी फीचर्स भी दिए हैं। नए एक्सटीरियर, इंटीरियर और कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स की मदद से न्यू अमेज ग्राहकों की पसंद आ रही है। कंपनी ग्राहकों को एक्सेसरी के तौर में ऑप्शनल सीट कवर भी दे रहा है, जो एक्स्ट्रा कीमत पर सीट वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन जैसे फीचर्स देता है।

अपडेटेड थर्ड-जेनरेशन अमेज में सिंगल 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन दिया है। सभी वैरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें मिलने वाला पेट्रोल इंजन 89bhp की पावर और 110Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। माइलेज की बात करें तो इसके मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 18.65kmpl का है। वहीं, ऑटोमैटिक वैरिएंट का माइलेज 19.46kmpl का है। कंपनी अब इसमें 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर कर रही है।

पुरानी अमेज को क्रैश टेस्ट में सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी। कम रेटिंग मिलने की बड़ी वजह कर्टेन एयरबैग और ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) जैसे कुछ फीचर्स की कमी का होना था। ऐसे में नई अमेज कई एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे 5-स्टार क्रैश रेटिंग दिला सकते हैं। नए मॉडल में 28 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिसमें ESC, ब्लाइंड-स्पॉट सहायता के लिए एक लेन वॉच कैमरा, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, सभी 5 लोगों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और सीट-बेल्ट रिमाइंडर हैं।

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।