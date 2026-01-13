महंगी हो गई डिजायर के टक्कर वाली ये कार, कंपनी ने इतने हजार तक बढ़ाई कीमत; बुकिंग से पहले देख लें ये नई प्राइस लिस्ट
होंडा ने अपनी अमेज (Honda Amaze) कार को महंगा कर दिया है। कंपनी ने सभी वैरिएंट्स की कीमत में 6,990 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। अगर आप इस कंफर्टेबल, भरोसेमंद और फैमिली सेडान को लेना चाहते हैं और आपका बजट टाइट है, तो बुकिंग से पहले नई कीमतों पर जरूर नजर डाल लें।
10 लाख से कम बजट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी सेडान मानी जाने वाली होंडा अमेज (Honda Amaze) अब पहले से थोड़ी महंगी हो गई है। होंडा ने अमेज (Amaze) की सभी वैरिएंट्स पर एक समान 6,990 की कीमत बढ़ोतरी कर दी है। इस प्राइस हाइक के बाद अमेज (Amaze) की नई एक्स-शोरूम कीमतें 7.48 लाख से शुरू होकर 9.99 लाख तक पहुंच गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नई कीमतें क्या हैं?
कीमत बढ़ने के बाद बेस वैरिएंट की कीमत 7,47,790 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप वैरिएंट (ZX CVT) के लिए 9,99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस बढ़ोतरी के साथ होंडा अमेज (Honda Amaze) अब सीधे तौर पर मारुति स्विफ्ट डिजायर (Maruti Swift Dzire) को कड़ी टक्कर देती नजर आती है।
वैरिएंट लाइन-अप
होंडा अमेज (Honda Amaze) को कंपनी तीन वैरिएंट्स V, VX और ZX में पेश करती है। तीनों वैरिएंट्स में अब समान रूप से कीमत बढ़ाई गई है, यानी किसी एक वैरिएंट पर ज्यादा या कम असर नहीं पड़ा है।
इंजन और ट्रांसमिशन
होंडा अमेज (Honda Amaze) में 1.2 लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 88 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल (MT) और CVT ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ पेश किया जाता है, जो इसे सिटी ड्राइव और हाईवे दोनों के लिए आरामदायक बनाते हैं।
फीचर्स में क्या है खास?
होंडा अमेज (Honda Amaze) अपने सेगमेंट में कई प्रैक्टिकल और प्रीमियम फीचर्स ऑफर करती है, जैसे कि इसमें सिग्नेचर होंडा (Honda) फ्रंट ग्रिल, रैपअराउंड हेडलैम्प्स, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पैड, रियर सीट के लिए सीट बैक पॉकेट्स और 416 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है।
क्या अब भी है VFM डील?
हालांकि, कीमत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन होंडा अमेज (Honda Amaze) अब भी भरोसेमंद इंजन, स्मूद CVT गियरबॉक्स, शानदार केबिन स्पेस और कम मेंटेनेंस जैसे कारणों से 10 लाख से कम बजट में एक मजबूत सेडान विकल्प बनी हुई है।
