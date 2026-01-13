Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda Amaze Price Hiked by Rs 6990, check all details
महंगी हो गई डिजायर के टक्कर वाली ये कार, कंपनी ने इतने हजार तक बढ़ाई कीमत; बुकिंग से पहले देख लें ये नई प्राइस लिस्ट

महंगी हो गई डिजायर के टक्कर वाली ये कार, कंपनी ने इतने हजार तक बढ़ाई कीमत; बुकिंग से पहले देख लें ये नई प्राइस लिस्ट

संक्षेप:

होंडा ने अपनी अमेज (Honda Amaze) कार को महंगा कर दिया है। कंपनी ने सभी वैरिएंट्स की कीमत में 6,990 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। अगर आप इस कंफर्टेबल, भरोसेमंद और फैमिली सेडान को लेना चाहते हैं और आपका बजट टाइट है, तो बुकिंग से पहले नई कीमतों पर जरूर नजर डाल लें।

Jan 13, 2026 12:02 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Honda WR-V 2026arrow

10 लाख से कम बजट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी सेडान मानी जाने वाली होंडा अमेज (Honda Amaze) अब पहले से थोड़ी महंगी हो गई है। होंडा ने अमेज (Amaze) की सभी वैरिएंट्स पर एक समान 6,990 की कीमत बढ़ोतरी कर दी है। इस प्राइस हाइक के बाद अमेज (Amaze) की नई एक्स-शोरूम कीमतें 7.48 लाख से शुरू होकर 9.99 लाख तक पहुंच गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:7-सीटर, सेडान और वैन सेगमेंट में मारुति की 3 नंबर-1 कार, इस महीने मिल रहीं सस्ती

नई कीमतें क्या हैं?

कीमत बढ़ने के बाद बेस वैरिएंट की कीमत 7,47,790 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप वैरिएंट (ZX CVT) के लिए 9,99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस बढ़ोतरी के साथ होंडा अमेज (Honda Amaze) अब सीधे तौर पर मारुति स्विफ्ट डिजायर (Maruti Swift Dzire) को कड़ी टक्कर देती नजर आती है।

वैरिएंट लाइन-अप

होंडा अमेज (Honda Amaze) को कंपनी तीन वैरिएंट्स V, VX और ZX में पेश करती है। तीनों वैरिएंट्स में अब समान रूप से कीमत बढ़ाई गई है, यानी किसी एक वैरिएंट पर ज्यादा या कम असर नहीं पड़ा है।

इंजन और ट्रांसमिशन

होंडा अमेज (Honda Amaze) में 1.2 लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 88 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल (MT) और CVT ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ पेश किया जाता है, जो इसे सिटी ड्राइव और हाईवे दोनों के लिए आरामदायक बनाते हैं।

फीचर्स में क्या है खास?

होंडा अमेज (Honda Amaze) अपने सेगमेंट में कई प्रैक्टिकल और प्रीमियम फीचर्स ऑफर करती है, जैसे कि इसमें सिग्नेचर होंडा (Honda) फ्रंट ग्रिल, रैपअराउंड हेडलैम्प्स, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पैड, रियर सीट के लिए सीट बैक पॉकेट्स और 416 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है।

ये भी पढ़ें:ब्रेजा और विक्टोरिस... इन 2 SUV को खरीदने से पहले देख लो डिस्काउंट की डिटेल

क्या अब भी है VFM डील?

हालांकि, कीमत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन होंडा अमेज (Honda Amaze) अब भी भरोसेमंद इंजन, स्मूद CVT गियरबॉक्स, शानदार केबिन स्पेस और कम मेंटेनेंस जैसे कारणों से 10 लाख से कम बजट में एक मजबूत सेडान विकल्प बनी हुई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Honda Amaze

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।