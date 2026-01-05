Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़honda amaze january 2026 discounts offers up to rs 65000
देश की नंबर-1 कार के टक्कर वाली इस 5-सीटर पर ₹65000 तक की बचत का मौका, अब खरीदने की मचेगी लूट!

देश की नंबर-1 कार के टक्कर वाली इस 5-सीटर पर ₹65000 तक की बचत का मौका, अब खरीदने की मचेगी लूट!

संक्षेप:

होंडा जनवरी, 2026 के दौरान अपने सभी मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी होंडा अमेज पर भी डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक इस दौरान Honda Amaze पर 65,000 रुपये तक की बचत कर सकत हैं।

Jan 05, 2026 02:34 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन के तौर पर अमेज में आगे की हनीकॉम्ब पैटर्न वाली बड़ी ग्रिल है जिसके दोनों ओर इंटीग्रेटेड DRLs के साथ स्लीकर LED हेडलैम्प हैं। ग्रिल के ऊपर एक कनेक्टेड क्रोम स्ट्रिप और एक अपग्रेडेड क्लैमशेल बोनट एक प्रीमियम टच देते हैं।

कार में हैं धांसू फीचर्स

कार के केबिन में ग्राहकों को 8-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। वहीं, ग्राहकों को कार के अंदर डुअल-टोन कलर स्कीम, एक वायरलेस फोन चार्जर और सिंगल-पैन सनरूफ भी दिया गया है।

6-एयरबैग से लैस है कार

दूसरी ओर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो सेडान के सभी वैरिएंट में अब 6-एयरबैग दिया गया है। इसके अलावा, कार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) टेक्नोलॉजी भी दी गई है। अमेज की एक्स-शोरूम प्राइस 7.45 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जाती है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

पावरट्रेन के तौर पर कार में मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन बरकरार रखा गया है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 110Nm का पीक टार्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि भारतीय मार्केट में होंडा अमेज का मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर जैसी कारों से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Honda Amaze Auto News Hindi

