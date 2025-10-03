दिवाली धमाका! डिजायर के टक्कर वाली इस कार पर आया करीब ₹100000 का डिस्काउंट; जानिए खासियत

होंडा अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान अमेज (Amaze) पर इस अक्टूबर बंपर डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस दौरान सेकेंड-जनरेशन अमेज पर ग्राहकों को सबसे 97,200 रुपये तक की छूट दे रही है।

होंडा अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान अमेज (Amaze) पर इस अक्टूबर बंपर छूट दे रही है। फिलहाल कंपनी अमेज की सेकेंड-जनरेशन (S ट्रिम) और नई थर्ड-जनरेशन दोनों ही मॉडल बेच रही है। कंपनी इस दौरान सेकेंड-जनरेशन अमेज पर ग्राहकों को सबसे 97,200 रुपये तक की छूट दे रही है। वहीं, नई थर्ड-जनरेशन अमेज को खरीदने पर भी 67,200 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं होंडा अमेज के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन के तौर पर अमेज में आगे की हनीकॉम्ब पैटर्न वाली बड़ी ग्रिल है जिसके दोनों ओर इंटीग्रेटेड DRLs के साथ स्लीकर LED हेडलैम्प हैं। ग्रिल के ऊपर एक कनेक्टेड क्रोम स्ट्रिप और एक अपग्रेडेड क्लैमशेल बोनट एक प्रीमियम टच देते हैं।

कार में हैं धांसू फीचर्स कार के केबिन में ग्राहकों को 8-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। वहीं, ग्राहकों को कार के अंदर डुअल-टोन कलर स्कीम, एक वायरलेस फोन चार्जर और सिंगल-पैन सनरूफ भी दिया गया है।

6-एयरबैग से लैस है कार दूसरी ओर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो सेडान के सभी वैरिएंट में अब 6-एयरबैग दिया गया है। इसके अलावा, कार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) टेक्नोलॉजी भी दी गई है।