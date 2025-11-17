खरीदनी है लेवल-2 ADAS फीचर्स वाली कार तो ये रहे 5 सबसे सस्ते ऑप्शन, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
संक्षेप: एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS अब सिर्फ महंगी कारों तक सीमित नहीं रहा। बता दें कि साल 2025 में कई किफायती कारें भी Level-2 ADAS जैसे हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स के साथ आ रही हैं जो ड्राइविंग को ज्यादा सेफ बनाते हैं।
एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS अब सिर्फ महंगी कारों तक सीमित नहीं रहा। बता दें कि साल 2025 में कई किफायती कारें भी Level-2 ADAS जैसे हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स के साथ आ रही हैं जो ड्राइविंग को ज्यादा सेफ बनाते हैं। एचटी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, भारत में 10 से 15 लाख रुपये के बजट वाले सेगमेंट में अब ऐसे कई मॉडल उपलब्ध हैं जो ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल तक ऑफर कर रहे हैं। यहां जानिए उन टॉप-5 सबसे किफायती कारों के बारे में जो Level-2 ADAS के साथ आती हैं।
होंडा अमेज
इस लिस्ट की सबसे किफायती ADAS वाली कार होंडा अमेज है। इसके टॉप मॉडल ZX (1.2-लीटर पेट्रोल) में Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist और Automatic Emergency Braking जैसे बड़े सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। ध्यान रहे, ADAS सिर्फ इसी हाईएंड वैरिएंट में मिलता है। इस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.15 से 10 लाख रुपये के बीच है।
टाटा नेक्सन
टाटा नेक्सन भी ADAS के साथ आती है। यह फीचर इसके 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल + 6-स्पीड गियरबॉक्स वाले Fearless+ PS वैरिएंट में दिया गया है। नेक्सन पहले ही अपनी सेफ्टी रेटिंग, स्टाइल और फीचर्स के लिए मशहूर है। अब ADAS मिलने से यह और भी ज्यादा भरोसेमंद और फीचर-रिच ऑप्शन बन गई है।
महिंद्रा XUV 3XO
महिंद्रा XUV 3XO कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ADAS देने वाली सबसे मजबूत ऑप्शन में से एक है। इसकी AX5L और AX7L ट्रिम्स में Level-2 ADAS मिलता है जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। मोटर ऑप्शन में कंपनी 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल दोनों देती है जिससे ग्राहकों के पास भरपूर चॉइस रहती है।
होंडा सिटी
मिड-साइज सेडान सेगमेंट में होंडा सिटी भी अब ADAS से लैस हो चुकी है। कंपनी के Honda Sensing सिस्टम (Level-2 ADAS) को इसके V, VX और ZX वैरिएंट्स में दिया गया है। इसमें लेन ड्राइविंग असिस्ट, क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। बता दें कि 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन वाली City ADAS ट्रिम्स की एक्स-शोरूम कीमतें 12.69 से 16.07 लाख रुपये के करीब हैं।
हुंडई वरना
इस लिस्ट की सबसे फीचर-लोडेड मिड-साइज सेडान है हुंडई वरना जो ADAS के मामले में काफी आगे है। इसमें हुंडई SmartSense (Level-2 ADAS) दिया गया है जिसमें लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे हाई-टेक फीचर्स शामिल हैं। वरना में 1.5-लीटर टर्बो और 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। कीमत की बात करें तो ADAS वाले वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 15 से 17 लाख रुपये के बीच रहती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
