होंडा अमेज हुई और भी स्टाइलिश, अब नए ब्लैक पर्ल कलर में भी मिलेगी; जानिए खासियत

Tue, 16 Sep 2025 03:11 PM

फेस्टिव सीजन में नई सेडान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, होंडा कार्स इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान अमेज को और स्टाइलिश बना दिया है। कंपनी ने इसमें नया क्रिस्टल ब्लैक पर्ल कलर जोड़ दिया है जो कार को और भी प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है। दरअसल, ब्लैक कलर आजकल यंग कस्टमर्स की पहली पसंद बन गया है और होंडा चाहती है कि अमेज भी ऐसे ग्राहकों को अट्रैक्ट करे जो अपनी कार को भीड़ से अलग दिखाना चाहते हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन होंडा अमेज अपनी दमदार डिजाइन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और बढ़िया स्पेस के लिए जानी जाती है। पावरट्रेन के तौर पर कार में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 90bhp की पावर और 110Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि मैनुअल वर्जन 18.65 kmpl और CVT वर्जन 19.46 kmpl तक देता है।