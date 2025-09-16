honda amaze gets new black pearl colour होंडा अमेज हुई और भी स्टाइलिश, अब नए ब्लैक पर्ल कलर में भी मिलेगी; जानिए खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़honda amaze gets new black pearl colour

होंडा अमेज हुई और भी स्टाइलिश, अब नए ब्लैक पर्ल कलर में भी मिलेगी; जानिए खासियत

फेस्टिव सीजन में नई सेडान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, होंडा कार्स इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान अमेज को और स्टाइलिश बना दिया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 03:11 PM
Honda Amazearrow

फेस्टिव सीजन में नई सेडान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, होंडा कार्स इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान अमेज को और स्टाइलिश बना दिया है। कंपनी ने इसमें नया क्रिस्टल ब्लैक पर्ल कलर जोड़ दिया है जो कार को और भी प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है। दरअसल, ब्लैक कलर आजकल यंग कस्टमर्स की पहली पसंद बन गया है और होंडा चाहती है कि अमेज भी ऐसे ग्राहकों को अट्रैक्ट करे जो अपनी कार को भीड़ से अलग दिखाना चाहते हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

होंडा अमेज अपनी दमदार डिजाइन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और बढ़िया स्पेस के लिए जानी जाती है। पावरट्रेन के तौर पर कार में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 90bhp की पावर और 110Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि मैनुअल वर्जन 18.65 kmpl और CVT वर्जन 19.46 kmpl तक देता है।

अब मिलेंगे सात कलर ऑप्शन

सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड-जेनरेशन होंडा अमेज अपने सेगमेंट की सबसे किफायती कार है जिसमें लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी मिलता है। इस अपडेट के बाद अब अमेज सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इनमें लूनर सिल्वर, मीटियोरॉइड ग्रे, प्लेटिनम व्हाइट, गोल्डन ब्राउन, रेडिएंट रेड, ऑब्सिडियन ब्लू और नया क्रिस्टल ब्लैक पर्ल शामिल है। कंपनी इसे तीन वैरिएंट्स V, VX और ZX में बेच रही है।

