होंडा के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई यह कार, 41% बढ़ गई बिक्री; दूसरे सारे मॉडल छूटे पीछे
होंडा ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर होंडा अमेज (Honda Amaze) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है।
भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा की सेडान कारों का एक अलग ही क्रेज रहता है। होंडा ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर होंडा अमेज (Honda Amaze) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। होंडा अमेज ने बीते महीने कुल 2,856 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान अमेज की बिक्री में सालाना आधार पर 41 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 2,019 यूनिट का था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
11% बढ़ गई एलिवेट की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा की दमदार एसयूवी एलिवेट रही। होंडा एलिवेट ने अप्रैल महीने में 11 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,036 यूनिट की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले अप्रैल, 2025 में कंपनी ने इसकी 935 यूनिट बेची थीं। हालांकि, मार्च 2026 के मुकाबले इसकी बिक्री में 58 पर्सेंट की गिरावट आई है। मार्च में यह आंकड़ा 2,467 यूनिट पर था।
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Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
Honda City
₹ 11.95 - 16.07 लाख
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₹ 11.6 - 16.67 लाख
56% घट गई सिटी की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहने वाली होंडा सिटी रही। होंडा सिटी की बिक्री में सालाना आधार पर 56 पर्सेंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि अप्रैल, 2026 में होंडा सिटी की महज 177 यूनिट ही बिक सकीं। जबकि ठीक एक साल यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 406 यूनिट का था। अगर पिछले महीने यानी मार्च, 2026 से तुलना करें तो इसकी बिक्री में 78 पर्सेंट की कमी आई है। तब इसकी 805 यूनिट बिकी थीं।
कुल बिक्री में 21% का इजाफा
होंडा ने अप्रैल, 2026 में कुल 4,069 यूनिट कार की बिक्री की है। जबकि पिछले साल अप्रैल, 2025 में कंपनी ने कुल 3,360 यूनिट्स बेची थीं। यानी सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री 21 पर्सेंट बढ़ गई है। हालांकि, मंथ-ऑन-मंथ आधार पर बिक्री में 46 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि मार्च, 2026 में यह आंकड़ा 7,585 यूनिट था।
अमेज की डिटेल्स और फीचर्स
होंडा अमेज के नंबर-1 बनने की सबसे बड़ी वजह इसकी किफायती कीमत और प्रीमियम फीचर्स हैं। इस कार में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो शानदार परफॉर्मेंस और माइलेज का तालमेल देता है। अमेज की सालाना बिक्री में आया 41 पर्सेंट का उछाल यह साबित करता है कि कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में आज भी लोग अमेज के कंफर्ट और होंडा के भरोसे पर सबसे ज्यादा यकीन कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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