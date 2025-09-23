गजब हो गया! सीधे ₹1.20 लाख रुपये सस्ती हो गई डिजायर के टक्कर वाली ये कार, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें

होंडा ने अपने पॉपुलर सेडान अमेज की कीमतों में GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद बड़ी कटौती कर दी है। कंपनी ने बताया कि थर्ड जनरेशन अमेज की कीमतें अब 1.2 लाख रुपये तक कम हो गई हैं।

Tue, 23 Sep 2025 02:09 PM

होंडा ने अपने पॉपुलर सेडान अमेज की कीमतों में GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद बड़ी कटौती कर दी है। कंपनी ने बताया कि थर्ड जनरेशन अमेज की कीमतें अब 1.2 लाख रुपये तक कम हो गई हैं। वहीं, सेकेंड जनरेशन मॉडल की कीमतें 72,800 रुपये तक घटाई गई हैं। बता दें कि 22 सितंबर से लागू नई कीमतों के बाद होंडा अमेज (Honda (Amaze) अब और किफायती हो गई है। इससे फर्स्ट-टाइम कार खरीदार और शहर में कम बजट वाले ग्राहक भी आसानी से इसे ले सकते हैं। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज होंडा अमेज पर मिल रहे छूट और नई कीमतों के बारे में विस्तार से।

वैरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर 2nd-gen S MT ₹6.98 ₹7.63 65,000 2nd-gen S CVT ₹7.80 ₹8.53 73,000 3rd-gen V MT ₹7.41 ₹8.10 69,000 3rd-gen VX MT ₹8.41 ₹9.20 79,000 3rd-gen V CVT ₹8.55 ₹9.35 80,000 3rd-gen VX CVT ₹9.15 ₹10.00 85,000 3rd-gen ZX MT ₹9.15 ₹10.00 85,000 3rd-gen ZX CVT ₹10.00 ₹11.20 1,20,000

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन के तौर पर अमेज में आगे की हनीकॉम्ब पैटर्न वाली बड़ी ग्रिल है जिसके दोनों ओर इंटीग्रेटेड DRLs के साथ स्लीकर LED हेडलैम्प हैं। ग्रिल के ऊपर एक कनेक्टेड क्रोम स्ट्रिप और एक अपग्रेडेड क्लैमशेल बोनट एक प्रीमियम टच देते हैं।

कार में हैं धांसू फीचर्स कार के केबिन में ग्राहकों को 8-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। वहीं, ग्राहकों को कार के अंदर डुअल-टोन कलर स्कीम, एक वायरलेस फोन चार्जर और सिंगल-पैन सनरूफ भी दिया गया है।

6-एयरबैग से लैस है कार दूसरी ओर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो सेडान के सभी वैरिएंट में अब 6-एयरबैग दिया गया है। इसके अलावा, कार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) टेक्नोलॉजी भी दी गई है।