honda amaze becomes up to rs 1-20 lakh cheaper after gst reforms check out variant-wise new prices गजब हो गया! सीधे ₹1.20 लाख रुपये सस्ती हो गई डिजायर के टक्कर वाली ये कार, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़honda amaze becomes up to rs 1-20 lakh cheaper after gst reforms check out variant-wise new prices

गजब हो गया! सीधे ₹1.20 लाख रुपये सस्ती हो गई डिजायर के टक्कर वाली ये कार, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें

होंडा ने अपने पॉपुलर सेडान अमेज की कीमतों में GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद बड़ी कटौती कर दी है। कंपनी ने बताया कि थर्ड जनरेशन अमेज की कीमतें अब 1.2 लाख रुपये तक कम हो गई हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 02:09 PM
share Share
Follow Us on
गजब हो गया! सीधे ₹1.20 लाख रुपये सस्ती हो गई डिजायर के टक्कर वाली ये कार, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Honda Amazearrow

होंडा ने अपने पॉपुलर सेडान अमेज की कीमतों में GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद बड़ी कटौती कर दी है। कंपनी ने बताया कि थर्ड जनरेशन अमेज की कीमतें अब 1.2 लाख रुपये तक कम हो गई हैं। वहीं, सेकेंड जनरेशन मॉडल की कीमतें 72,800 रुपये तक घटाई गई हैं। बता दें कि 22 सितंबर से लागू नई कीमतों के बाद होंडा अमेज (Honda (Amaze) अब और किफायती हो गई है। इससे फर्स्ट-टाइम कार खरीदार और शहर में कम बजट वाले ग्राहक भी आसानी से इसे ले सकते हैं। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज होंडा अमेज पर मिल रहे छूट और नई कीमतों के बारे में विस्तार से।

वैरिएंटनई कीमतपुरानी कीमतअंतर
2nd-gen S MT₹6.98₹7.6365,000
2nd-gen S CVT₹7.80₹8.5373,000
3rd-gen V MT₹7.41₹8.1069,000
3rd-gen VX MT₹8.41₹9.2079,000
3rd-gen V CVT₹8.55₹9.3580,000
3rd-gen VX CVT₹9.15₹10.0085,000
3rd-gen ZX MT₹9.15₹10.0085,000
3rd-gen ZX CVT₹10.00₹11.201,20,000

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 8.1 - 11.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 6.3 - 11.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 6.3 - 9.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.84 - 10.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ciaz

Maruti Suzuki Ciaz

₹ 9.41 - 12.47 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 6.54 - 9.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन के तौर पर अमेज में आगे की हनीकॉम्ब पैटर्न वाली बड़ी ग्रिल है जिसके दोनों ओर इंटीग्रेटेड DRLs के साथ स्लीकर LED हेडलैम्प हैं। ग्रिल के ऊपर एक कनेक्टेड क्रोम स्ट्रिप और एक अपग्रेडेड क्लैमशेल बोनट एक प्रीमियम टच देते हैं।

कार में हैं धांसू फीचर्स

कार के केबिन में ग्राहकों को 8-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। वहीं, ग्राहकों को कार के अंदर डुअल-टोन कलर स्कीम, एक वायरलेस फोन चार्जर और सिंगल-पैन सनरूफ भी दिया गया है।

6-एयरबैग से लैस है कार

दूसरी ओर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो सेडान के सभी वैरिएंट में अब 6-एयरबैग दिया गया है। इसके अलावा, कार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

पावरट्रेन के तौर पर कार में मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन बरकरार रखा गया है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 110Nm का पीक टार्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि भारतीय मार्केट में होंडा अमेज का मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर जैसी कारों से होता है।

Honda Amaze Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।