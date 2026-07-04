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खुशखबरी: एक झटके में ₹67,000 सस्ती हो गई होंडा की यह 7-सीटर कार; ऑफर जुलाई तक वैलिड

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा अपनी पॉपुलर सेडान अमेज पर जुलाई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान होंडा अमेज (Honda Amaze) पर अधिकतम 67,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

खुशखबरी: एक झटके में ₹67,000 सस्ती हो गई होंडा की यह 7-सीटर कार; ऑफर जुलाई तक वैलिड
Honda Amaze
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भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की पॉपुलैरिटी हमेशा से रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई सेडान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, होंडा अपनी पॉपुलर सेडान अमेज पर जुलाई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान होंडा अमेज (Honda Amaze) पर अधिकतम 67,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 15,000 रुपये कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं अमेज के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
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डिजाइन और फीचर्स

डिजाइन के मामले में होंडा अमेज का लुक काफी बोल्ड और स्टाइलिश है। इसके फ्रंट में क्रोम ग्रिल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और स्लीक टेललाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक मिनी-सिटी सेडान जैसा लुक देती हैं। कार के अंदर 416 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ), ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, इंजन स्टार्ट-स्टॉप बटन और पैडल शिफ्टर्स जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

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इंजन और माइलेज

होंडा अमेज में कंपनी का आजमाया हुआ 1.2-लीटर आई-वीटेक (i-VTEC) 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 89bhp की पावर और 110Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और स्मूथ ड्राइविंग के लिए सेगमेंट का सबसे बेहतरीन सीवीटी (CVT) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। माइलेज की बात करें तो यह बेहद किफायती है। इसका मैनुअल वैरिएंट करीब 18.65 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक (CVT) वैरिएंट 19.46 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है।

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सेफ्टी और कीमत

सेफ्टी के मामले में होंडा ने इस कार में कोई समझौता नहीं किया है। अमेज के सभी वैरिएंट्स में अब 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा, एबीएस (ABS) के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, रीयर पार्किंग कैमरा और लेन-वॉच कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। टॉप मॉडल्स में 'होंडा सेंसिंग' (Level-2 ADAS) जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मिलती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.51 लाख से शुरू होकर टॉप-एंड वैरिएंट के लिए 10 लाख रुपये तक जाती है।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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