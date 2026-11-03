Honda ने कन्फर्म किया अपनी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक SUV का नाम, 2 दिसंबर को ग्लोबल डेब्यू
होंडा ने 2 दिसंबर को आने वाली अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम कन्फर्म कर दिया है। कंपनी की यह पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी है और इसका नाम Honda Alpha है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने नए लोगो को भी अनाउंस किया है।
होंडा ने अपनी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक SUV का नाम कन्फर्म कर दिया है। कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में Honda Alpha नाम से ऑफर किया जाएगा। इसका ग्लोबल डेब्यू 2 दिसंबर 2026 को होगा। खास बात यह है कि कंपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को सबसे पहले इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसके साथ ही होंडा ने अपने नए लोगो यानी H Mark को भी अनाउंस किया है। इस नए लोगो का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले अल्फा एसयूवी में किया जाएगा। इस एसयूवी का कॉन्सेप्ट वर्जन 2025 में जापान मोबिलिटी शो में 0 Alpha नाम से शोकेस किया गया था।
'एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक्सपीरियंस'
होंडा कार्स इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO Toshiyuki Yanagisawa ने कहा कि अल्फा के जरिए कंपनी इंडियन बायर्स को एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक्सपीरियंस देना चाहती है। इसमें होडा की पहचान रही क्वॉलिटी, रिलायबिलिटी और ड्राइविंग के फन को भी बरकरार रखने की कोशिश होगी।
बॉक्सी और फ्यूचरिस्टिक होगा डिजाइन
होंडा अल्फा की टेस्टिंग इस साल की शुरुआत में शुरू हुई थी और इसे कई बार इंडियन रोड्स पर देखा जा चुका है। इसके डिजाइन में बॉक्सी लुक के साथ फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में मोटा ब्लैक पैनल, इसी में शामिल LED हेडलाइट्स और क्लोज्ड यानी बंद ग्रिल मिलने की उम्मीद है। इसका ईवी-स्पेसिफिक डिजाइन इसे दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी की भीड़ में एक अलग पहचान दे सकता है।
मिल सकते हैं कई प्रीमियम फीचर्स
फीचर्स की बात करें, तो होंडा अल्फा में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फिजिकल कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल सकती है। इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ या ग्लास रूफ, Level 2 ADAS और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाने की उम्मीद है। अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको ABS और EBD जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं।
65 से 75 kWh तक के बैटरी पैक मिलने की उम्मीद
होंडा ने अभी अल्फा की बैटरी, मोटर और ड्राइविंग रेंज की ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 65 kWh और 75 kWh के बीच की कैपेसिटी वाले दो LFP बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। फुल चार्ज पर इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज करीब 450 से 500 किलोमीटर हो सकती है। कंपनी आने वाले हफ्तों में इसके टेक्निकल फीचर्स की जानकारी दे सकती है।
प्रील्यूड की भी हो सकती है एंट्री
होंडा अपनी स्पोर्टी हाइब्रिड कार - प्रील्यूड को भी भारत में लॉन्च कर सकती है। यह एक टू-डोर कूपे है। यह कंपनी की भारत में पहली परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कार बन सकती है। यह होंडा सिविक वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें