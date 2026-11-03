Honda ने कन्फर्म किया अपनी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक SUV का नाम, 2 दिसंबर को ग्लोबल डेब्यू

होंडा ने 2 दिसंबर को आने वाली अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम कन्फर्म कर दिया है। कंपनी की यह पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी है और इसका नाम Honda Alpha है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने नए लोगो को भी अनाउंस किया है।

होंडा ने अपनी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक SUV का नाम कन्फर्म कर दिया है। कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में Honda Alpha नाम से ऑफर किया जाएगा। इसका ग्लोबल डेब्यू 2 दिसंबर 2026 को होगा। खास बात यह है कि कंपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को सबसे पहले इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसके साथ ही होंडा ने अपने नए लोगो यानी H Mark को भी अनाउंस किया है। इस नए लोगो का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले अल्फा एसयूवी में किया जाएगा। इस एसयूवी का कॉन्सेप्ट वर्जन 2025 में जापान मोबिलिटी शो में 0 Alpha नाम से शोकेस किया गया था।

'एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक्सपीरियंस' होंडा कार्स इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO Toshiyuki Yanagisawa ने कहा कि अल्फा के जरिए कंपनी इंडियन बायर्स को एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक्सपीरियंस देना चाहती है। इसमें होडा की पहचान रही क्वॉलिटी, रिलायबिलिटी और ड्राइविंग के फन को भी बरकरार रखने की कोशिश होगी।

बॉक्सी और फ्यूचरिस्टिक होगा डिजाइन होंडा अल्फा की टेस्टिंग इस साल की शुरुआत में शुरू हुई थी और इसे कई बार इंडियन रोड्स पर देखा जा चुका है। इसके डिजाइन में बॉक्सी लुक के साथ फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में मोटा ब्लैक पैनल, इसी में शामिल LED हेडलाइट्स और क्लोज्ड यानी बंद ग्रिल मिलने की उम्मीद है। इसका ईवी-स्पेसिफिक डिजाइन इसे दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी की भीड़ में एक अलग पहचान दे सकता है।

मिल सकते हैं कई प्रीमियम फीचर्स फीचर्स की बात करें, तो होंडा अल्फा में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फिजिकल कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल सकती है। इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ या ग्लास रूफ, Level 2 ADAS और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाने की उम्मीद है। अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको ABS और EBD जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं।

65 से 75 kWh तक के बैटरी पैक मिलने की उम्मीद होंडा ने अभी अल्फा की बैटरी, मोटर और ड्राइविंग रेंज की ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 65 kWh और 75 kWh के बीच की कैपेसिटी वाले दो LFP बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। फुल चार्ज पर इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज करीब 450 से 500 किलोमीटर हो सकती है। कंपनी आने वाले हफ्तों में इसके टेक्निकल फीचर्स की जानकारी दे सकती है।