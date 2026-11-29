होंडा की पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा को लेकर कंपनी ने तैयारी तेज कर दी है। होंडा कार्स इंडिया ने 2 दिसंबर, 2026 को होने वाले इसके ग्लोबल प्रीमियर से पहले नए टीजर जारी किए हैं।

होंडा की पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा को लेकर कंपनी ने तैयारी तेज कर दी है। होंडा कार्स इंडिया ने 2 दिसंबर, 2026 को होने वाले इसके ग्लोबल प्रीमियर से पहले नए टीजर जारी किए हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में एसयूवी के फ्रंट और रियर लाइटिंग के साथ डैशबोर्ड की झलक भी दिखाई गई है। इसमें रोशनी वाला नया होंडा लोगो, दो लेवल में लगी LED हेडलाइट्स और पर्पल एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स नजर आए हैं। कंपनी इससे पहले इसके डिजाइन स्केच भी जारी कर चुकी है। नए टीजर से अल्फा के लुक और केबिन की कई डिटेल सामने आई हैं।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन होंडा अल्फा के फ्रंट में चौड़ा ब्लैक पैनल दिया गया है। इसके बीच में कंपनी का नया रोशनी वाला H लोगो लगा है। इस लोगो को कंपनी ने इसी साल जनवरी में पहली बार दिखाया था। पैनल के ऊपर एक पतली लाइट स्ट्रिप दी गई है, जो दोनों किनारों पर नीचे की तरफ मुड़ती है। इसके नीचे हर तरफ दो लेवल में आयताकार LED लाइट्स लगी हैं। होंडा बैज के ठीक नीचे फ्रंट कैमरा भी दिखाई देता है।

पीछे की तरफ भी नई लाइटिंग बंपर के निचले हिस्से में हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाला बड़ा ब्लैक ओपनिंग एरिया और दोनों किनारों पर हल्के रंग के इंसर्ट दिए गए हैं। एसयूवी के पीछे की तरफ भी नई लाइटिंग देखने को मिलती है। इसमें लंबी लाल टेललाइट दी गई है। बाहरी लैंप हाउसिंग में तीन लेयर में लाइटिंग एलिमेंट नजर आते हैं। इसके अलावा, साइड मिरर पर ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग का निशान भी दिखाई दिया है।

बड़ी टचस्क्रीन साफ नजर आती है केबिन की बात करें तो नए टीजर में डैशबोर्ड के बीच में लगी बड़ी टचस्क्रीन साफ नजर आती है। यह स्क्रीन डैशबोर्ड पर ऊपर की तरफ दी गई है। इसमें मीडिया कंट्रोल के लिए टाइल वाला इंटरफेस दिखता है। इसके नीचे हॉरिजॉन्टल AC वेंट्स और अलग से हैजर्ड लाइट का बटन दिया गया है। डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड पर पर्पल एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है।