होंडा अल्फा की भारत में एंट्री होने वाली है। अगर आप भी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेकर एक्साइटेड हैं और इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं कि कंपनी इसमें क्या कुछ खास ऑफर कर सकती है।

होंडा इंडियन मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसका नाम Honda Alpha है, जो 0 अल्फा कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन मॉडल है। इसकी एंट्री 2 दिसंबर 2026 को होगी। हालांकि, इसकी सेल 2027 में शुरू होगी। इस एसयूवी के साथ कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपना धमारेदार डेब्यू करेगी। अगर आप भी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेकर एक्साइटेड हैं और इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं कि कंपनी इसमें क्या कुछ खास ऑफर कर सकती है।

कॉन्सेप्ट जैसा रह सकता है डिजाइन होंडा 0 अल्फा कॉन्सेप्ट पहली बार अक्टूबर 2025 में Japan Mobility Show में दिखाया गया था। इसका डिजाइन दूसरी मिडसाइज एसयूवी से थोड़ा अलग है। इसमें कम ऊंचाई वाली रूफलाइन, चौड़ा स्टांस और दमदार व्हील आर्च दिए गए हैं। आगे की तरफ डार्क पैनल में हेडलाइट्स, चार्जिंग पोर्ट और इल्यूमिनेटेड होंडा लोगो दिया गया है। पीछे U-शेप LED टेललाइट्स और सीधा टेलगेट मिलता है। उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल में भी कॉन्सेप्ट के ज्यादातर डिजाइन एलिमेंट्स बरकरार रहेंगे।

भारत में हो रही है टेस्टिंग होंडा अल्फा की टेस्टिंग मार्च 2026 से भारत में चल रही है। इसे पहाड़ी रास्तों और खराब सड़कों पर भी टेस्ट किया गया है। इस एसयूवी का प्रोडक्शन राजस्थान के एक प्लांट में किया जा सकता है। यहां बनने वाली गाड़ियों को जापान समेत दूसरे बाजारों में भी एक्सपोर्ट किए जाने का प्लान है।

500km तक हो सकती है रेंज रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा अल्फा में 65kWh से 75kWh तक के दो LFP बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी बैटरी की कैपेसिटी को कन्फर्म नहीं किया है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इसकी सर्टिफाइड रेंज करीब 500km हो सकती है। मोटर की पावर, चार्जिंग स्पीड और रियल रेंज की जानकारी 2 दिसंबर को सामने आ सकती है।

फीचर्स में मिल सकता है बड़ा अपग्रेड टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में इसके केबिन की झलक मिली है। इसमें डैशबोर्ड के बीच बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर के लिए छोटा डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील के पीछे पैडल भी दिखाई दिए हैं, जिनका इस्तेमाल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, Honda Sensing ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और अलग क्लाइमेट कंट्रोल बटन मिलने की उम्मीद है।