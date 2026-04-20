Honda ला रहा तीन जबर्दस्त कार, लिस्ट में इलेक्ट्रिक SUV और एलिवेट फेसलिफ्ट भी

होंडा अपनी सेल्स को फिर से वापस पाने के लिए कमर कसते दिख रहा है। कंपनी का अगला बड़ा लॉन्च 0 Alpha concept पर बेस्ड SUV नई इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसके साथ ही कंपनी अपनी सिटी और एलिवेट को भी मिडलाइफ अपडेट देने वाली है।

होंडा को मार्केट में दूसरी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है और रेस में होंडा पिछड़ती दिख रही है। काफी टाइम से होंडा ने इंडियन मार्केट में अपना कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया है। हालांकि, कंपनी अपनी सेल्स को फिर से वापस पाने के लिए कमर कसती दिख रही है। इसके लिए कंपनी सार 2030 तक 10 नई कार लाएगी, जिनमें 7 SUV होंगी। वहीं, कंपनी का अगला बड़ा लॉन्च 0 Alpha concept पर बेस्ड SUV नई इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसके साथ ही कंपनी अपनी सिटी और एलिवेट को भी मिडलाइफ अपडेट देने वाली है।

Honda 0 Alpha EV होंडा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होंडा 0 अल्फा ईवी को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट होगा और ग्लोबल मार्केट में सेल किया जाएगा। अभी इसकी पैन इंडिया टेस्टिंग चल रही है। 0 अल्फा ईवी एसयूवी में फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग, बॉक्सी लुक, एलईडी लाइटिंग और बड़े अलॉय वील होंगे। यह ईवी एसयूवी 65 किलोवाट और 75 किलोवाट के दो बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ आ सकती है। यह रियल वर्ल्ड कंडीशन में 450 से 500 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज ऑफर करेंगे। यह अगले साल लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।

Honda Elevate Facelift होंडा जून 2026 तक एलिवेट फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें मामूली कॉस्मेटिक डिजाइन और इंटीरियर में बदलाव के साथ कई नए फीचर्स भी शामिल होंगे। बेहतर केबिन और डिजाइन के साथ, होंडा को उम्मीद है कि एलिवेट हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा जैसी एसयूवी के मुकाबले अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखेगी। इस एसयूवी में नए बंपर, अलॉय वील्स का नया सेट और थोड़ा बदला हुआ फ्रंट ग्रिल देखने को मिल सकता है। होंडा इसमें नए कम्फर्ट और कन्वीनिएंस फीचर्स के साथ नई अपहोल्स्ट्री भी दे सकता है। होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही 1.5 लीटर का भरोसेमंद पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से पेयर्ड होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसयूवी में एक दमदार हाइब्रिड इंजन भी आ सकता है। हालांकि, होंडा ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

Honda City Facelift होंडा अपनी सिटी सेडान के 2028 में 6th जेनरेशन मॉडल के आने से पहले एक और अपडेट देने जा रही है। अपडेटेड सिटी को दिवाली से पहले फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, नए बंपर, नए हेडलाइट्स, टेललाइट्स और नए अलॉय वील्स मिलने की संभावना है।