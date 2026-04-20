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Honda ला रहा तीन जबर्दस्त कार, लिस्ट में इलेक्ट्रिक SUV और एलिवेट फेसलिफ्ट भी

Apr 20, 2026 07:21 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा अपनी सेल्स को फिर से वापस पाने के लिए कमर कसते दिख रहा है। कंपनी का अगला बड़ा लॉन्च 0 Alpha concept पर बेस्ड SUV नई इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसके साथ ही कंपनी अपनी सिटी और एलिवेट को भी मिडलाइफ अपडेट देने वाली है।

Honda ला रहा तीन जबर्दस्त कार, लिस्ट में इलेक्ट्रिक SUV और एलिवेट फेसलिफ्ट भी

होंडा को मार्केट में दूसरी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है और रेस में होंडा पिछड़ती दिख रही है। काफी टाइम से होंडा ने इंडियन मार्केट में अपना कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया है। हालांकि, कंपनी अपनी सेल्स को फिर से वापस पाने के लिए कमर कसती दिख रही है। इसके लिए कंपनी सार 2030 तक 10 नई कार लाएगी, जिनमें 7 SUV होंगी। वहीं, कंपनी का अगला बड़ा लॉन्च 0 Alpha concept पर बेस्ड SUV नई इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसके साथ ही कंपनी अपनी सिटी और एलिवेट को भी मिडलाइफ अपडेट देने वाली है।

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Honda 0 Alpha EV

होंडा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होंडा 0 अल्फा ईवी को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट होगा और ग्लोबल मार्केट में सेल किया जाएगा। अभी इसकी पैन इंडिया टेस्टिंग चल रही है। 0 अल्फा ईवी एसयूवी में फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग, बॉक्सी लुक, एलईडी लाइटिंग और बड़े अलॉय वील होंगे। यह ईवी एसयूवी 65 किलोवाट और 75 किलोवाट के दो बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ आ सकती है। यह रियल वर्ल्ड कंडीशन में 450 से 500 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज ऑफर करेंगे। यह अगले साल लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।

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Honda Elevate Facelift

होंडा जून 2026 तक एलिवेट फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें मामूली कॉस्मेटिक डिजाइन और इंटीरियर में बदलाव के साथ कई नए फीचर्स भी शामिल होंगे। बेहतर केबिन और डिजाइन के साथ, होंडा को उम्मीद है कि एलिवेट हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा जैसी एसयूवी के मुकाबले अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखेगी। इस एसयूवी में नए बंपर, अलॉय वील्स का नया सेट और थोड़ा बदला हुआ फ्रंट ग्रिल देखने को मिल सकता है। होंडा इसमें नए कम्फर्ट और कन्वीनिएंस फीचर्स के साथ नई अपहोल्स्ट्री भी दे सकता है। होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही 1.5 लीटर का भरोसेमंद पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से पेयर्ड होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसयूवी में एक दमदार हाइब्रिड इंजन भी आ सकता है। हालांकि, होंडा ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

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Honda City Facelift

होंडा अपनी सिटी सेडान के 2028 में 6th जेनरेशन मॉडल के आने से पहले एक और अपडेट देने जा रही है। अपडेटेड सिटी को दिवाली से पहले फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, नए बंपर, नए हेडलाइट्स, टेललाइट्स और नए अलॉय वील्स मिलने की संभावना है।

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केबिन में नए ट्रिम पार्ट्स और अपहोल्स्ट्री के में मामूली बदलाव होने की संभावना है। उम्मीद है कि सेडान में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और ऑप्शनल 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा मिल सकता है। होंडा सिटी फेसलिफ्ट 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरल पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जो 6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से पेयर्ड होगा। यह इंजन 121 हॉर्सपावर और 145 एनएम का टॉर्क जेनरेट करेगा। सिटी ई:एचईवी हाइब्रिड भी सेल के लिए उपलब्ध रहेगी, जिसमें 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल इंजन है, जो 126 हॉर्सपावर की कंबाइन्ड पावर ऑफर करता है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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