ऐक्टिवा लेने का प्लान कर दीजिए कैंसल, आने वाला है Honda का यह धाकड़ स्कूटर, गजब है लुक

अगर आप भी होंडा के फैन हैं और एक नया स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। कंपनी जल्द भी अपना एक नया स्कूटर ला सकती है। इसका नाम Honda Airblade है। यह एक मैक्सी स्टाइल स्कूटर है, जो पावरफुल इंजन ऑप्शन में आता है।

होंडा ऐक्टिवा कंपनी के टॉप सेलिंग स्कूटर्स में से एक है। कंपनी के पोर्टफोलियो में और भी टू-वीलर्स हैं, जो इंडियन बायर्स को काफी पसंद हैं। ऐसे में अगर आप भी होंडा के फैन हैं और एक नया स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी जल्द भी अपना एक नया स्कूटर ला सकती है। इसका नाम Honda Airblade है। यह एक मैक्सी स्टाइल स्कूटर है, जो दो इंजन ऑप्शन- 125 सीसी और 160 सीसी में आता है। कंपनी ने इसे भारत में पेटेंट करा लिया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह स्कूटर बहुत जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री करेगा।

125cc और 160cc वर्जन में उपलब्ध

होंडा के ऐक्टिवा और डियो स्कूटर की जबर्दस्त सेल होती है। ऐक्टिवा एक फैमिली स्कूटर। जबकि, डियो एक स्पोर्टी स्कूटर है। अपकमिंग मैक्सी-स्टाइल स्कूटर की बात करें, तो यह सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट, अप्रिलिया एसएक्सआर (अब बंद हो चुका), हीरो जूम 160 और यामाहा एयरोक्स 155 इसी सेगमेंट के स्कूटर हैं। होंडा अब अपने एयरब्लेड मैक्सी स्कूटर के साथ इस बढ़ते सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में लग गया है। इसके लिए कंपनी ने हाल ही में भारत में एयरब्लेड पेटेंट भी कराया गया है। ग्लोबल लेवल पर, होंडा एयरब्लेड 125cc और 160cc वर्जन में उपलब्ध है। भारत में फाइल किए गए डिजाइन पेटेंट को देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि यह 125cc है या 160cc।

एयरोक्स 155 की तरह एक स्पोर्टी/मैक्सी स्कूटर

डिजाइन की बात करें, तो होंडा एयरब्लेड एक स्टाइलिश स्कूटर है। यह हीरो जूम 160 और सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट की तरह पूरी तरह से मैक्सी स्कूटर नहीं है, बल्कि एयरोक्स 155 की तरह एक स्पोर्टी/मैक्सी स्कूटर है। होंडा एयरब्लेड 160 में एप्रन पर लगे प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स हैं, जिन्हें होंडा क्रिस्टल लाइट टेक्नोलॉजी कहती है। इसके ऊपर एक चौड़ी एलईडी डीआरएल और उसके ऊपर एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। पीछे की एलईडी टेल लाइट्स, स्टेप वाली सीट और रियर ग्रैब रेल इसके लुक को और शानदार बनाने का काम करते हैं।

200 किमी तक की रेंज

एयरब्लेड एक स्टेप-थ्रू स्कूटर नहीं है और इसके बीच में एक स्पाइन है, जहां फ्यूल टैंक मौजूद है। इस डिजाइन से सीट के नीचे जगह बढ़ जाती है। एयरब्लेड में इसकी कैपेसिटी 23.2 लीटर है। फ्यूल टैंक में 4.4 लीटर फ्यूल आता है और कंपनी 44.8 किमी/लीटर का माइलेज क्लेम करती है। इस हिसाब से होंडा एयरब्लेड 160 एक बार फ्यूल भरवाने पर लगभग 200 किमी तक की रेंज ऑफर करती है।