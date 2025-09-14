Honda Africa Twin recalled in India, check all details इस होंडा बाइक में आई खराबी, कंपनी फ्री में ठीक करेगी सारी समस्या; कहीं आपके मॉडल में तो नहीं ये समस्या?, Auto Hindi News - Hindustan
इस होंडा बाइक में आई खराबी, कंपनी फ्री में ठीक करेगी सारी समस्या; कहीं आपके मॉडल में तो नहीं ये समस्या?

अगर आपके पास 2019-2025 के बीच बनी होंडा अफ्रीका ट्विन (Honda Africa Twin) है, तो जल्द ही कंपनी से संपर्क करें और अपनी बाइक की जांच करवा लें। जी हां, क्योंकि कंपनी ने इसके लिए रिकॉल जारी किया है। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 01:53 PM
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपनी एडवेंचर बाइक होंडा CRF1100L अफ्रीका ट्वीन (Honda CRF1100L Africa Twin) को भारत में रिकॉल किया है। यह रिकॉल 2019 से 2025 के बीच बनी चुनिंदा यूनिट्स पर लागू होगा। यह कदम होंडा की ग्लोबल सेफ्टी इनिशिएटिव का हिस्सा है, ताकि ग्राहकों को सुरक्षित और भरोसेमंद राइडिंग अनुभव दिया जा सके। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि इस बाइक में क्या खराबी आई है?

क्या है समस्या?

मोटरसाइकिल में लेफ्ट हैंडल स्विच से जुड़े वायरिंग हार्नेस में दिक्कत पाई गई है। लगातार हैंडलबार घुमाने से यह वायर बार-बार मुड़ती है। लंबे समय में इससे जॉइंट टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप करंट फ्लो में दिक्कत आती है, जिससे हॉर्न काम करना बंद कर सकता है या हेडलाइट का हाई-लो बीम सही से काम नहीं करेगा।

कंपनी क्या करेगी?

होंडा ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित पार्ट्स को पूरी तरह मुफ्त में बदला जाएगा, चाहे बाइक अभी वारंटी में हो या नहीं। रिप्लेसमेंट सर्विस जनवरी 2026 के चौथे सप्ताह से देशभर के होंडा बिगविंग टॉपलाइन (Honda BigWing Topline) डीलरशिप्स पर उपलब्ध होगी।

ग्राहकों से सीधे फोन कॉल, ईमेल और SMS के जरिए संपर्क किया जाएगा, ताकि वे अपनी बाइक की जांच के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। इसके अलावा ग्राहक अपने व्हीकल आईडेंटिफिकेशन नंबर (Vehicle Identification Number-VIN) को होंडा की आधिकारिक वेबसाइट पर डालकर भी यह चेक कर सकते हैं कि उनकी बाइक रिकॉल में शामिल है या नहीं।

ग्राहकों के लिए क्या मायने?

रिकॉल का मतलब यह नहीं कि बाइक असुरक्षित है, बल्कि यह कंपनी की प्रीवेंटिव सेफ्टी मेजर है। होंडा चाहती है कि छोटी-सी समस्या भी बड़े हादसे में न बदले। यह कदम न केवल भरोसा बढ़ाता है, बल्कि कंपनी की ग्राहक-प्रथम नीति को भी दर्शाता है।

अगर आपके पास 2019-2025 के बीच बनी होंडा अफ्रीका ट्विन (Honda Africa Twin) है, तो जल्द ही कंपनी से संपर्क करें और अपनी बाइक की जांच करवा लें।

