Honda का नया स्कूटर, गजब है लुक, फीचर भी कमाल के, बढ़ेगी यामाहा और हीरो की टेंशन

होंडा ने चुपके से भारत में अपने बेहद धाकड़ और इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर स्कूटर - Honda ADV 160 का डिजाइन पेटेंट करा लिया है। माना जा रहा है कि होंडा इसे जल्द ही भारत में लॉन्च कर सकती है।

होंडा (Honda) इस वक्त भारत का लीडिंग स्कूटर मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का ऐक्टिवा देश का सबसे पॉप्युलर और सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। हालांकि, कंपनी के पास अभी भी स्पोर्टी, मस्कुलर और तेज-तर्रार' स्कूटर की कमी है। इस समय मार्केट में यामाहा एरॉक्स 155 (Yamaha Aerox 155) और हीरो जूम 160 (Hero Xoom 160) जैसे मैक्सी-स्कूटर्स का जलवा है। होंडा के पोर्टफोलियो में ऐसा स्कूटर फिलहाल नहीं है, लेकिन अब होंडा ने कमर कस ली है। कंपनी ने चुपके से भारत में अपने बेहद धाकड़ और इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर स्कूटर - Honda ADV 160 का डिजाइन पेटेंट करा लिया है। यह जानकारी रशलेन ने दी है। माना जा रहा है कि होंडा इसे जल्द ही भारत में लॉन्च कर सकता है।

बेहद अग्रेसिव और शानदार लुक वाला स्कूटर लुक्स की बात करें, तो दिखने के मामले में यह कोई आम स्कूटर नहीं है। इसका लुक इतना अग्रेसिव और शानदार है कि पहली नजर में ही किसी को भी पसंद आ जाए। यह एक प्रॉपर 'मैक्सी-स्कूटर' है। इसमें आपको पैरों के पास सामान रखने की खाली जगह नहीं मिलेगी, बल्कि मोटरसाइकिल की तरह बीच में एक उठा हुआ हिस्सा (सेंट्रल स्पाइन) मिलेगा। इसके नाम में ही 'ADV' जुड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि इसे आप सिर्फ शहर की सड़कों पर ही नहीं, बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग और हल्की-फुल्की ऑफ-रोडिंगके लिए भी ले जा सकते हैं।

8.1-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मलेशिया जैसे देशों में यह पहले से ही बिक रही है। मलेशिया में इसकी इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से लगभग 3.26 लाख रुपये है। इसके फ्रंट में ट्विन एलईडी हेडलाइट सेटअप, हवा से बचाने के लिए एक बड़ी एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, सीट के नीचे 30-लीटर का बड़ा सामान रखने का बॉक्स और लंबी दूरी तय करने के लिए 8.1-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है।

हीरो जूम से हल्का और यामाहा एरॉक्स से थोड़ा भारी फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में तो यह स्कूटर कई 150cc मोटरसाइकिल्स को भी पीछे छोड़ देता है। इसमें 156.9cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 15.82 bhp की पावर और 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, होंडा स्मार्ट की (की-लेस गो), यूएसबी चार्जर और पेट्रोल बचाने वाला ऑटो स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम जैसे मॉडर्न फीचर दिए गए है। इसका वजन 133 किलोग्राम है, जो इसे हीरो जूम से हल्का और यामाहा एरॉक्स से थोड़ा भारी बनाता है। सेफ्टी के लिए इसके दोनों वील्स में डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल-चैनल ABS दिया गया है।