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Honda का नया स्कूटर, गजब है लुक, फीचर भी कमाल के, बढ़ेगी यामाहा और हीरो की टेंशन

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा ने चुपके से भारत में अपने बेहद धाकड़ और इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर स्कूटर - Honda ADV 160 का डिजाइन पेटेंट करा लिया है। माना जा रहा है कि होंडा इसे जल्द ही भारत में लॉन्च कर सकती है।

Honda का नया स्कूटर, गजब है लुक, फीचर भी कमाल के, बढ़ेगी यामाहा और हीरो की टेंशन

होंडा (Honda) इस वक्त भारत का लीडिंग स्कूटर मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का ऐक्टिवा देश का सबसे पॉप्युलर और सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। हालांकि, कंपनी के पास अभी भी स्पोर्टी, मस्कुलर और तेज-तर्रार' स्कूटर की कमी है। इस समय मार्केट में यामाहा एरॉक्स 155 (Yamaha Aerox 155) और हीरो जूम 160 (Hero Xoom 160) जैसे मैक्सी-स्कूटर्स का जलवा है। होंडा के पोर्टफोलियो में ऐसा स्कूटर फिलहाल नहीं है, लेकिन अब होंडा ने कमर कस ली है। कंपनी ने चुपके से भारत में अपने बेहद धाकड़ और इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर स्कूटर - Honda ADV 160 का डिजाइन पेटेंट करा लिया है। यह जानकारी रशलेन ने दी है। माना जा रहा है कि होंडा इसे जल्द ही भारत में लॉन्च कर सकता है।

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बेहद अग्रेसिव और शानदार लुक वाला स्कूटर

लुक्स की बात करें, तो दिखने के मामले में यह कोई आम स्कूटर नहीं है। इसका लुक इतना अग्रेसिव और शानदार है कि पहली नजर में ही किसी को भी पसंद आ जाए। यह एक प्रॉपर 'मैक्सी-स्कूटर' है। इसमें आपको पैरों के पास सामान रखने की खाली जगह नहीं मिलेगी, बल्कि मोटरसाइकिल की तरह बीच में एक उठा हुआ हिस्सा (सेंट्रल स्पाइन) मिलेगा। इसके नाम में ही 'ADV' जुड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि इसे आप सिर्फ शहर की सड़कों पर ही नहीं, बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग और हल्की-फुल्की ऑफ-रोडिंगके लिए भी ले जा सकते हैं।

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8.1-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक

मलेशिया जैसे देशों में यह पहले से ही बिक रही है। मलेशिया में इसकी इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से लगभग 3.26 लाख रुपये है। इसके फ्रंट में ट्विन एलईडी हेडलाइट सेटअप, हवा से बचाने के लिए एक बड़ी एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, सीट के नीचे 30-लीटर का बड़ा सामान रखने का बॉक्स और लंबी दूरी तय करने के लिए 8.1-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है।

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हीरो जूम से हल्का और यामाहा एरॉक्स से थोड़ा भारी

फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में तो यह स्कूटर कई 150cc मोटरसाइकिल्स को भी पीछे छोड़ देता है। इसमें 156.9cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 15.82 bhp की पावर और 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, होंडा स्मार्ट की (की-लेस गो), यूएसबी चार्जर और पेट्रोल बचाने वाला ऑटो स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम जैसे मॉडर्न फीचर दिए गए है। इसका वजन 133 किलोग्राम है, जो इसे हीरो जूम से हल्का और यामाहा एरॉक्स से थोड़ा भारी बनाता है। सेफ्टी के लिए इसके दोनों वील्स में डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल-चैनल ABS दिया गया है।

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बताते चलें कि होंडा का पुराना इतिहास देखें तो वो कई बार सिर्फ अपने आइडिया और डिजाइन को सुरक्षित रखने के लिए भी पेटेंट कराता है, तो अभी से इस स्कूटर के इंडिया लॉन्च को पक्का मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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