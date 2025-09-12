Honda Activa Prices Drop Rs 8,259 With New GST Rates भूल जाओ पुरानी कीमत, अब देश का नंबर-1 स्कूटर एक्टिवा नए GST से हो गया इतना सस्ता; देख लो नई कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda Activa Prices Drop Rs 8,259 With New GST Rates

भूल जाओ पुरानी कीमत, अब देश का नंबर-1 स्कूटर एक्टिवा नए GST से हो गया इतना सस्ता; देख लो नई कीमत

350cc और उससे नीचे के इंजन वाले टू-व्हीलर्स पर अब 28% की जगह सिर्फ 18% ही GST देना होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने 1% सेस को भी इन पर से खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब ग्राहकों को 10% टैक्स का मुनाफा होगा। इस नए टैक्स स्लैब का असर देश के सबसे पॉपुलर और नंबर-1 स्कूटर एक्टिवा पर भी देखने को मिलेगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 09:09 AM
share Share
Follow Us on
भूल जाओ पुरानी कीमत, अब देश का नंबर-1 स्कूटर एक्टिवा नए GST से हो गया इतना सस्ता; देख लो नई कीमत

22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST स्लैब से एक तरफ जहां छोटी कार सस्ती होने वाली हैं। तो दूसरी तरफ, इसका असर छोटे टू-व्हीलर्स पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल, 350cc और उससे नीचे के इंजन वाले टू-व्हीलर्स पर अब 28% की जगह सिर्फ 18% ही GST देना होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने 1% सेस को भी इन पर से खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब ग्राहकों को 10% टैक्स का मुनाफा होगा। इस नए टैक्स स्लैब का असर देश के सबसे पॉपुलर और नंबर-1 स्कूटर एक्टिवा पर भी देखने को मिलेगा।

अब देश का नंबर-1 स्कूटर एक्टिवा नए GST से हो गया इतना सस्ता

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda Activa 125

Honda Activa 125

₹ 96,270 - 1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Dio 125

Honda Dio 125

₹ 86,851 - 93,778

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Glamour X

Hero Glamour X

₹ 89,999 - 99,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Suzuki Burgman Street

Suzuki Burgman Street

₹ 95,800 - 1.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Suzuki Avenis

Suzuki Avenis

₹ 91,400 - 94,000

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS NTORQ 125

TVS NTORQ 125

₹ 87,042 - 1.07 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया ने घोषणा की है कि नए GST के बाद उसके उसके सबसे पॉपुलर मॉडल एक्टिवा को खरीदना 8,259 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। अब एक्टिवा 110 पर 7,874 रुपए तक और एक्टिवा 125 पर 8,259 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इसके साथ, इस स्कूटर पर फेस्टिव सीजन पर जो डिस्काउंट मिल रहे हैं उसका फायदा ग्राहकों को अलग से मिलेगा। डीलर्स की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट अलग शामिल रहेंगे। हालांकि, अभी इसकी वैरिएंट वाइज कीमतें सामने नहीं आई हैं। कुल मिलाकर एक्टिवा को खरीदने में अब ग्राहकों की तगड़ी बचत होने वाली है। एक्टिवा की दम पर होंडा लगातार टॉप-3 कंपनियों की लिस्ट में शामिल रहती है।

ये भी पढ़ें:लोगों के दिमाग में घुसी देश की सबसे सस्ती ये 7-सीटर, गुपचुप 10785 लोगों ने खरीदा

होंडा एक्टिवा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

न्यू जनरेशन एक्टिवा H-Smart के साथ एक स्मार्ट-चाबी दे रही है। इस चाबी की मदद से कई फीचर्स को ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे आप स्कूटर से जैसे ही 2 मीटर की दूरी पर जाएंगे ये अपने आप लॉक हो जाएगा। जैसे ही इस पास आएंगे ये अनलॉक हो जाएगा। पेट्रोल डवालने के लिए आपको इसका फ्यूल लिड खोलने के लिए चाबी लगाने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि स्मार्ट-चाबी की मदद से ही इसे ओपन कर पाएंगे। यदि पार्किंग में कई स्कूटर के बीच इसे ढूंढने में मुश्किल हो रही है तब भी स्मार्ट-चाबी की मदद से इसे लोकेट कर पाएंगे। इसमें एंटी-थेफ्ट फंक्शन होने से सेफ्टी बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें:ब्रेजा या नेक्सन: नए GST के बाद किस SUV को खरीदने मे फायदा? यहां जानिए

इस न्यू जनरेशन स्कूटर में स्टैंडर्ड वैरिएंट की तरह साइलेंट स्टार्ट सिस्टम और एक कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें अलॉय व्हील्स को नए डिजाइन के साथ लाया गया है। स्कूटर में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, सिंगल-रियर स्प्रिंग और दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, डिजाइन के लिहाज से इसमें ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं।

होंडा ने एक्टिवा H-Smart के इंजन में कोई चेंजेस नहीं किया है। यानी इसमें वही पुराना इंजन मिलेगा जो पहले से एक्टिवा में मिल रहा है। बता दें कि एक्टिवा में BS6 109.51cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है। GEAR UPDATE द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के मुताबिक न्यू एक्टिवा ने आधा लीटर पेट्रोल में 26km का माइलेज दिया। यानी एक लीटर पेट्रोल में ये 52Km का माइलेज देगा।

Honda Honda Activa Auto News Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।