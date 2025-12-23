हाथ धोकर इस स्कूटर के पीछे पड़ गए ग्राहक, खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1; जानिए खासियत
भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा एक्टिवा की डिमांड हमेशा से रही है। बता दें कि बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) देश का बेस्ट-सेलिंग स्कूटर बन गया। बीते महीने होंडा एक्टिवा को कुल 2,62,689 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर होंडा एक्टिवा की बिक्री में 27 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 2,06,844 यूनिट था। इस दौरान टीवीएस जूपिटर, सुजुकी एक्सेस और टीवीएस आइक्यूब जैसे स्कूटर एक्टिवा से पीछे रहे। आइए जानते हैं होंडा एक्टिवा के फीचर्स के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो इसका फ्रंट लुक क्रोम एलिमेंट्स और सिग्नेचर हेडलैंप के साथ प्रीमियम फील देता है। जबकि बॉडी ग्राफिक्स इसे मॉडर्न टच देते हैं। फ्लैट और चौड़ा फ्लोरबोर्ड, आरामदायक सिंगल-पीस सीट और बेहतर अंडर-सीट स्टोरेज इसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाते हैं। नए वैरिएंट्स में एलईडी हेडलैंप और डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
पावरट्रेन है दमदार
होंडा एक्टिवा में 109.51cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज के लिए जाना जाता है। यह इंजन होंडा की फ्यूल-इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है जिससे राइडिंग और भी रिफाइंड हो जाती है। एक्टिवा में साइलेंट स्टार्ट सिस्टम, इंजन स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जो शहर की ट्रैफिक और खराब सड़कों पर भी आरामदायक अनुभव देता है।
इतनी है कीमत
कीमत की बात करें तो होंडा एक्टिवा भारतीय बाजार में एक किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी स्कूटर के रूप में मौजूद है। इसके अलग-अलग वैरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 76,000 से शुरू होकर 82,000 रुपये तक जाती है। भरोसेमंद ब्रांड इमेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और मजबूत रीसेल वैल्यू के चलते होंडा एक्टिवा आज भी देश का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्कूटर बना हुआ है।
