हाथ धोकर इस स्कूटर के पीछे पड़ गए ग्राहक, खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1; जानिए खासियत

Dec 23, 2025 10:19 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा एक्टिवा की डिमांड हमेशा से रही है। बता दें कि बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) देश का बेस्ट-सेलिंग स्कूटर बन गया। बीते महीने होंडा एक्टिवा को कुल 2,62,689 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर होंडा एक्टिवा की बिक्री में 27 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 2,06,844 यूनिट था। इस दौरान टीवीएस जूपिटर, सुजुकी एक्सेस और टीवीएस आइक्यूब जैसे स्कूटर एक्टिवा से पीछे रहे। आइए जानते हैं होंडा एक्टिवा के फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो इसका फ्रंट लुक क्रोम एलिमेंट्स और सिग्नेचर हेडलैंप के साथ प्रीमियम फील देता है। जबकि बॉडी ग्राफिक्स इसे मॉडर्न टच देते हैं। फ्लैट और चौड़ा फ्लोरबोर्ड, आरामदायक सिंगल-पीस सीट और बेहतर अंडर-सीट स्टोरेज इसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाते हैं। नए वैरिएंट्स में एलईडी हेडलैंप और डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

पावरट्रेन है दमदार होंडा एक्टिवा में 109.51cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज के लिए जाना जाता है। यह इंजन होंडा की फ्यूल-इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है जिससे राइडिंग और भी रिफाइंड हो जाती है। एक्टिवा में साइलेंट स्टार्ट सिस्टम, इंजन स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जो शहर की ट्रैफिक और खराब सड़कों पर भी आरामदायक अनुभव देता है।