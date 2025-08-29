honda activa once again became the companys best-selling model in july 2025 इस स्कूटर के पीछे ऐसे पड़े लोग कि कंपनी के 20 मॉडल छूट गए पीछे, अकेले 50% से ज्यादा मार्केट पर किया कब्जा, Auto Hindi News - Hindustan
इस स्कूटर के पीछे ऐसे पड़े लोग कि कंपनी के 20 मॉडल छूट गए पीछे, अकेले 50% से ज्यादा मार्केट पर किया कब्जा

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई कंपनी की बिक्री की बात करें तो एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 06:46 PM
0

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई कंपनी की बिक्री की बात करें तो एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गया। होंडा एक्टिवा ने इस दौरान 21.37 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,37,413 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री में अकेले होंडा एक्टिवा का मार्केट शेयर 50.91 पर्सेंट हो गया। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडल की बिक्री के बारे में विस्तार से।

14% बढ़ गई यूनिकॉर्न की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन 125 + SP 125 रही। दोनों बाइक ने इस दौरान 1.37 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,38,665 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा यूनिकॉर्न रही। होंडा यूनिकॉर्न ने इस दौरान 14.54 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 30,572 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा Dio रहा। होंडा Dio ने इस दौरान 16.49 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 27,951 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही होंडा SP 160

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर होंडा शाइन 100 रही। होंडा शाइन 100 ने इस दौरान 7.97 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 20,993 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा लीवो रही। होंडा लिवो ने इस दौरान 0.16 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,364 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एसपी 160 रही। होंडा एसपी 160 ने इस दौरान 58.74 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,234 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

782 यूनिट बिकी होंडा हॉरनेट 2.0

बिक्री कि लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा CB 350 रही। होंडा CB 350 ने इस दौरान 104.95 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,072 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा Hness 350 रही। होंडा Hness 350 ने इस दौरान 10.96 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,170 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा हॉरनेट 2.0 रही। होंडा हॉरनेट 2.0 ने इस दौरान 38.81 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 782 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

होंडा ड्रीम को नहीं मिला कोई खरीददार

दूसरी ओर इस दौरान होंडा सीबी 200X को 476, होंडा QC1 को 207, होंडा CB 500 को 41, होंडा सीबीआर 650 को 39, होंडा XL 750 को 22, होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक को 16, होंडा GL 1800 को 8 और होंडा CB 1000 को 6 ग्राहक मिले। जबकि होंडा ड्रीम और होंडा CB 300 को कोई खरीदार नहीं मिला। बता दें कि बीते महीने सभी मॉडलों को मिलाकर होंडा ने कुल 4,66,331 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की।

