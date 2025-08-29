इस स्कूटर के पीछे ऐसे पड़े लोग कि कंपनी के 20 मॉडल छूट गए पीछे, अकेले 50% से ज्यादा मार्केट पर किया कब्जा

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई कंपनी की बिक्री की बात करें तो एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गया।

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई कंपनी की बिक्री की बात करें तो एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गया। होंडा एक्टिवा ने इस दौरान 21.37 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,37,413 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री में अकेले होंडा एक्टिवा का मार्केट शेयर 50.91 पर्सेंट हो गया। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडल की बिक्री के बारे में विस्तार से।

14% बढ़ गई यूनिकॉर्न की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन 125 + SP 125 रही। दोनों बाइक ने इस दौरान 1.37 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,38,665 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा यूनिकॉर्न रही। होंडा यूनिकॉर्न ने इस दौरान 14.54 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 30,572 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा Dio रहा। होंडा Dio ने इस दौरान 16.49 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 27,951 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही होंडा SP 160 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर होंडा शाइन 100 रही। होंडा शाइन 100 ने इस दौरान 7.97 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 20,993 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा लीवो रही। होंडा लिवो ने इस दौरान 0.16 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,364 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एसपी 160 रही। होंडा एसपी 160 ने इस दौरान 58.74 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,234 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

782 यूनिट बिकी होंडा हॉरनेट 2.0 बिक्री कि लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा CB 350 रही। होंडा CB 350 ने इस दौरान 104.95 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,072 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा Hness 350 रही। होंडा Hness 350 ने इस दौरान 10.96 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,170 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा हॉरनेट 2.0 रही। होंडा हॉरनेट 2.0 ने इस दौरान 38.81 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 782 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।