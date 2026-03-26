हीरो से जीरो! जिसका पेट्रोल मॉडल देश का नंबर-1 स्कूटर, उसके ईवी वर्जन की सेल 0; ग्राहकों को तरस गया

Mar 26, 2026 11:40 pm IST

होंडा एक्टिवा जहां एक ओर देश का नंबर-1 स्कूटर है, वहीं इसके ईवी मॉडल यानी की एक्टिवा इलेक्ट्रिक को पिछले महीने एक भी ग्राहक नहीं मिला। जी हां, देश के नंबर-1 स्कूटर का ईवी वर्जन ग्राहकों को तरस गया। फरवरी में इसकी 0 सेल रही।

फरवरी 2026 में होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक (Honda Activa e) को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पिछले साल इसी महीने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की 560 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, वहीं इस बार इसकी एक भी यूनिट डिस्पैच नहीं हुई, यानी कंपनी की तरफ से पूरी तरह से शून्य बिक्री दर्ज की गई, जिसने मार्केट में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कंपनी के इस मॉडल में 100 फीसद की गिरावट को दिखाता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फरवरी 2026 में होंडा (Honda) का सेल्स-ब्रेकअप

क्र. मॉडल फरवरी 2026 फरवरी 2025 अंतर ग्रोथ % (YoY) शेयर % (फरवरी 2026) 1 एक्टिवा 2,54,449 1,74,009 80,440 46.23% 49.58% 2 शाइन 125 + SP125 1,38,438 1,39,202 -764 -0.55% 26.97% 3 यूनिकॉर्न 36,317 28,932 7,385 25.53% 7.08% 4 शाइन 100 32,922 15,359 17,563 114.35% 6.41% 5 डियो 28,227 16,028 12,199 76.11% 5.50% 6 हॉर्नेट 125 9,431 0 9,431 - 1.84% 7 CB350 4,099 1,154 2,945 255.20% 0.80% 8 लिवो 3,148 3,361 -213 -6.34% 0.61% 9 SP160 2,499 1,117 1,382 123.72% 0.49% 10 H’ness 350 1,736 2,039 -303 -14.86% 0.34% 11 CB200X 1,065 506 559 110.47% 0.21% 12 हॉर्नेट 2.0 886 992 -106 -10.69% 0.17% 13 एक्टिवा e 0 560 -560 -100% 0.00% कुल टोटल 5,13,217 3,83,259 1,29,958 33.91% 100%

बिक्री गिरावट के पीछे की वजह



इस बिक्री गिरावट के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इसमें प्रोडक्शन में बदलाव, नए मॉडल की तैयारी और डिमांड में कमी जैसे मुख्य कारण हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की बदलती पसंद भी इसका एक बड़ा कारण हो सकती है।

एक्टिवा इलेक्ट्रिक की कीमत और रेंज

होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक (Honda Activa e) भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में कंपनी का नया और स्मार्ट विकल्प बनकर सामने आया है। इसकी कीमत लगभग ₹1,19,447 रुपये (एक्स-शोरूम) है।

स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी





इसमें स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी आप बैटरी को चार्ज करने के बजाय बदल भी सकते हैं, जिससे लंबी दूरी की चिंता काफी कम हो जाती है। स्कूटर में फुली डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स, कीलेस ऑपरेशन और मोबाइल ऐप सपोर्ट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं।

सिंगल चार्ज पर करीब 102 km (IDC)

इसकी रेंज सिंगल चार्ज पर करीब 102 km (IDC) किमी. (राइडिंग कंडीशन पर निर्भर) तक हो सकती है, जो डेली सिटी यूज के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा इसमें स्मूथ और साइलेंट राइड एक्सपीरियंस मिलता है, जो इसे पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल और किफायती बनाता है।