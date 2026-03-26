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हीरो से जीरो! जिसका पेट्रोल मॉडल देश का नंबर-1 स्कूटर, उसके ईवी वर्जन की सेल 0; ग्राहकों को तरस गया

Mar 26, 2026 11:40 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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होंडा एक्टिवा जहां एक ओर देश का नंबर-1 स्कूटर है, वहीं इसके ईवी मॉडल यानी की एक्टिवा इलेक्ट्रिक को पिछले महीने एक भी ग्राहक नहीं मिला। जी हां, देश के नंबर-1 स्कूटर का ईवी वर्जन ग्राहकों को तरस गया। फरवरी में इसकी 0 सेल रही।

हीरो से जीरो! जिसका पेट्रोल मॉडल देश का नंबर-1 स्कूटर, उसके ईवी वर्जन की सेल 0; ग्राहकों को तरस गया

फरवरी 2026 में होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक (Honda Activa e) को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पिछले साल इसी महीने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की 560 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, वहीं इस बार इसकी एक भी यूनिट डिस्पैच नहीं हुई, यानी कंपनी की तरफ से पूरी तरह से शून्य बिक्री दर्ज की गई, जिसने मार्केट में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कंपनी के इस मॉडल में 100 फीसद की गिरावट को दिखाता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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फरवरी 2026 में होंडा (Honda) का सेल्स-ब्रेकअप

क्र.मॉडलफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरग्रोथ % (YoY)शेयर % (फरवरी 2026)
1एक्टिवा2,54,4491,74,00980,44046.23%49.58%
2शाइन 125 + SP1251,38,4381,39,202-764-0.55%26.97%
3यूनिकॉर्न36,31728,9327,38525.53%7.08%
4शाइन 10032,92215,35917,563114.35%6.41%
5डियो28,22716,02812,19976.11%5.50%
6हॉर्नेट 1259,43109,431-1.84%
7CB3504,0991,1542,945255.20%0.80%
8लिवो3,1483,361-213-6.34%0.61%
9SP1602,4991,1171,382123.72%0.49%
10H’ness 3501,7362,039-303-14.86%0.34%
11CB200X1,065506559110.47%0.21%
12हॉर्नेट 2.0886992-106-10.69%0.17%
13एक्टिवा e0560-560-100%0.00%
कुलटोटल5,13,2173,83,2591,29,95833.91%100%

बिक्री गिरावट के पीछे की वजह



इस बिक्री गिरावट के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इसमें प्रोडक्शन में बदलाव, नए मॉडल की तैयारी और डिमांड में कमी जैसे मुख्य कारण हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की बदलती पसंद भी इसका एक बड़ा कारण हो सकती है।

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एक्टिवा इलेक्ट्रिक की कीमत और रेंज

होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक (Honda Activa e) भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में कंपनी का नया और स्मार्ट विकल्प बनकर सामने आया है। इसकी कीमत लगभग ₹1,19,447 रुपये (एक्स-शोरूम) है।

स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी

इसमें स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी आप बैटरी को चार्ज करने के बजाय बदल भी सकते हैं, जिससे लंबी दूरी की चिंता काफी कम हो जाती है। स्कूटर में फुली डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स, कीलेस ऑपरेशन और मोबाइल ऐप सपोर्ट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं।

सिंगल चार्ज पर करीब 102 km (IDC)

इसकी रेंज सिंगल चार्ज पर करीब 102 km (IDC) किमी. (राइडिंग कंडीशन पर निर्भर) तक हो सकती है, जो डेली सिटी यूज के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा इसमें स्मूथ और साइलेंट राइड एक्सपीरियंस मिलता है, जो इसे पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल और किफायती बनाता है।

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हालांकि, होंडा (Honda Motorcycle and Scooter India) की पेट्रोल स्कूटर्स और बाइक्स अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन एक्टिवा इलेक्ट्रिक (Activa e) का यह प्रदर्शन दिखाता है कि EV सेगमेंट में कंपनी को अभी और मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि होंडा (Honda) इस स्थिति को कैसे सुधारती है और क्या एक्टिवा इलेक्ट्रिक (Activa e) नए अपडेट्स के साथ वापसी कर पाएगी या नहीं?

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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