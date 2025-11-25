जलवा हो तो ऐसा! सिर्फ 1 महीने में 3.26 लाख लोगों ने खरीद लिया ये स्कूटर, 1 लीटर पेट्रोल में 52Km माइलेज

संक्षेप: होंडा एक्टिवा एक बार फिर देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर बनकर सामने आया है। अक्टूबर में इसकी 3.26 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। पिछले महीने टॉप-10 बिकने वाले टू-व्हीलर्स की लिस्ट में तीन स्कूटर शामिल रहे। इसमें एक्टिवा के साथ टीवीएस जुपिटर और सुजुकी एक्सेस रहे।

होंडा एक्टिवा एक बार फिर देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर बनकर सामने आया है। अक्टूबर में इसकी 3.26 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। पिछले महीने टॉप-10 बिकने वाले टू-व्हीलर्स की लिस्ट में तीन स्कूटर शामिल रहे। इसमें एक्टिवा के साथ टीवीएस जुपिटर और सुजुकी एक्सेस रहे। इन तीनों मॉडल में एक्टिवा और जुपिटर को सालाना ग्रोथ मिली। जबकि, एक्सेस को हल्की गिरावट का सामना करना पड़ा। टॉप-10 टू-व्हीलर्स की लिस्ट में इन तीनों मॉडल का मार्केट शेयर करीब 35% रहा। खास बात ये रही कि टॉप-10 की लिस्ट में किसी भी इलेक्ट्रिक मॉडल को जगह नहीं मिली। चलिए इन तीनों मॉडल की सेल्स को देखते हैं।

टॉप-3 स्कूटर मॉडल सेल्स अक्टूबर 2025 नं मॉडल अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 2 होंडा एक्टिवा 3,26,551 2,66,806 59,745 22.39 22.25 5 टीवीएस जुपिटर 1,18,888 1,09,702 9,186 8.37 8.1 7 सुजुकी एक्सेस 70,327 74,813 -4,486 -6 4.79

होंडा एक्टिवा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस न्यू जनरेशन एक्टिवा H-Smart के साथ एक स्मार्ट-चाबी दे रही है। इस चाबी की मदद से कई फीचर्स को ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे आप स्कूटर से जैसे ही 2 मीटर की दूरी पर जाएंगे ये अपने आप लॉक हो जाएगा। जैसे ही इस पास आएंगे ये अनलॉक हो जाएगा। पेट्रोल डवालने के लिए आपको इसका फ्यूल लिड खोलने के लिए चाबी लगाने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि स्मार्ट-चाबी की मदद से ही इसे ओपन कर पाएंगे। यदि पार्किंग में कई स्कूटर के बीच इसे ढूंढने में मुश्किल हो रही है तब भी स्मार्ट-चाबी की मदद से इसे लोकेट कर पाएंगे। इसमें एंटी-थेफ्ट फंक्शन होने से सेफ्टी बढ़ जाती है।

इस न्यू जनरेशन स्कूटर में स्टैंडर्ड वैरिएंट की तरह साइलेंट स्टार्ट सिस्टम और एक कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें अलॉय व्हील्स को नए डिजाइन के साथ लाया गया है। स्कूटर में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, सिंगल-रियर स्प्रिंग और दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, डिजाइन के लिहाज से इसमें ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं।