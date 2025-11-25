जलवा हो तो ऐसा! सिर्फ 1 महीने में 3.26 लाख लोगों ने खरीद लिया ये स्कूटर, 1 लीटर पेट्रोल में 52Km माइलेज
होंडा एक्टिवा एक बार फिर देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर बनकर सामने आया है। अक्टूबर में इसकी 3.26 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। पिछले महीने टॉप-10 बिकने वाले टू-व्हीलर्स की लिस्ट में तीन स्कूटर शामिल रहे। इसमें एक्टिवा के साथ टीवीएस जुपिटर और सुजुकी एक्सेस रहे।
होंडा एक्टिवा एक बार फिर देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर बनकर सामने आया है। अक्टूबर में इसकी 3.26 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। पिछले महीने टॉप-10 बिकने वाले टू-व्हीलर्स की लिस्ट में तीन स्कूटर शामिल रहे। इसमें एक्टिवा के साथ टीवीएस जुपिटर और सुजुकी एक्सेस रहे। इन तीनों मॉडल में एक्टिवा और जुपिटर को सालाना ग्रोथ मिली। जबकि, एक्सेस को हल्की गिरावट का सामना करना पड़ा। टॉप-10 टू-व्हीलर्स की लिस्ट में इन तीनों मॉडल का मार्केट शेयर करीब 35% रहा। खास बात ये रही कि टॉप-10 की लिस्ट में किसी भी इलेक्ट्रिक मॉडल को जगह नहीं मिली। चलिए इन तीनों मॉडल की सेल्स को देखते हैं।
|टॉप-3 स्कूटर मॉडल सेल्स अक्टूबर 2025
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|2
|होंडा एक्टिवा
|3,26,551
|2,66,806
|59,745
|22.39
|22.25
|5
|टीवीएस जुपिटर
|1,18,888
|1,09,702
|9,186
|8.37
|8.1
|7
|सुजुकी एक्सेस
|70,327
|74,813
|-4,486
|-6
|4.79
होंडा एक्टिवा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
न्यू जनरेशन एक्टिवा H-Smart के साथ एक स्मार्ट-चाबी दे रही है। इस चाबी की मदद से कई फीचर्स को ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे आप स्कूटर से जैसे ही 2 मीटर की दूरी पर जाएंगे ये अपने आप लॉक हो जाएगा। जैसे ही इस पास आएंगे ये अनलॉक हो जाएगा। पेट्रोल डवालने के लिए आपको इसका फ्यूल लिड खोलने के लिए चाबी लगाने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि स्मार्ट-चाबी की मदद से ही इसे ओपन कर पाएंगे। यदि पार्किंग में कई स्कूटर के बीच इसे ढूंढने में मुश्किल हो रही है तब भी स्मार्ट-चाबी की मदद से इसे लोकेट कर पाएंगे। इसमें एंटी-थेफ्ट फंक्शन होने से सेफ्टी बढ़ जाती है।
इस न्यू जनरेशन स्कूटर में स्टैंडर्ड वैरिएंट की तरह साइलेंट स्टार्ट सिस्टम और एक कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें अलॉय व्हील्स को नए डिजाइन के साथ लाया गया है। स्कूटर में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, सिंगल-रियर स्प्रिंग और दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, डिजाइन के लिहाज से इसमें ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं।
होंडा ने एक्टिवा H-Smart के इंजन में कोई चेंजेस नहीं किया है। यानी इसमें वही पुराना इंजन मिलेगा जो पहले से एक्टिवा में मिल रहा है। बता दें कि एक्टिवा में BS6 109.51cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है। GEAR UPDATE द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के मुताबिक न्यू एक्टिवा ने आधा लीटर पेट्रोल में 26km का माइलेज दिया। यानी एक लीटर पेट्रोल में ये 52Km का माइलेज देगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।