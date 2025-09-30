honda activa became the best-selling scooter in august 2025 overtaking jupiter access ntorq एक बार फिर ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद आया ये स्कूटर; जुपिटर, एक्सेस, एंटॉरक छूटे पीछे, बिक्री में बनी नंबर-1, Auto Hindi News - Hindustan
भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से स्कूटर की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:17 PM
भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से स्कूटर की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। होंडा एक्टिवा ने इस दौरान 7.39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,44,271 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 2,27,458 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर की बिक्री के बारे में विस्तार से।

करीब 60% बढ़ गई जुपिटर की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवीएस जूपिटर रहा। टीवीएस जुपिटर ने इस दौरान 59.43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,42,411 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एक्सेस रहा। सुजुकी एक्सेस ने इस दौरान 2.60 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 60,807 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस एंटॉरक रहा। टीवीएस एंटॉरक ने इस दौरान 8.57 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 30,355 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

31% बढ़ गई सुजुकी बर्गमैन की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर होंडा Dio रहा। होंडा Dio ने इस दौरान 26.14 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 25,632 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस आइक्यूब रहा। टीवीएस आइक्यूब ने इस दौरान 1.05 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 24,434 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी बर्गमैन रहा। सुजुकी बर्गमैन ने इस दौरान 51.44 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 24,191 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रहा ओला S1

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर यामाहा RayZR रहा। यामाहा RayZR ने इस दौरान 27.10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,671 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। इसके अलावा नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एथर रिज्टा रहा। एथर रिज्टा ने इस दौरान 111.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,344 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ओला S1 रहा। ओला S1 ने इस दौरान 31.32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 18,972 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

(फोटो क्रेडिट- perplexity)

Honda Activa TVS IQube Auto News Hindi

