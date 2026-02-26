स्कूटर हो तो ऐसा! महाराष्ट्र के 50 लाख लोगों ने खरीदा, बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़े; कीमत मात्र ₹75,433

Feb 26, 2026 11:50 pm IST

होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने महाराष्ट्र में 50 लाख (5 मिलियन) यूनिट की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने यह उपलब्धि पिछले 25 सालों में हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत के सबसे बड़े दोपहिया बाजारों में से एक महाराष्ट्र से बड़ी खबर आई है। मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle and Scooter India -HMSI) ने घोषणा की है कि उसकी पॉपुलर स्कूटर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने महाराष्ट्र में 50 लाख (5 मिलियन) यूनिट की कुल बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि पिछले 25 सालों में हासिल हुई है, जो ग्राहकों के भरोसे और ब्रांड की मजबूत पकड़ को दिखाती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत मात्र ₹75,433 रुपये है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

महाराष्ट्र में क्यों खास है एक्टिवा ?

कंपनी के मुताबिक, पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर और नवी मुंबई जैसे बड़े शहरों ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। इन शहरों में डेली की आवाजाही के लिए स्कूटर सबसे आसान साधन है। ट्रैफिक और छोटी दूरी के लिए टू-व्हीलर ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें मेंटेनेंस और माइलेज दोनों संतुलित हैं। यही वजह है कि एक्टिवा (Activa) लंबे समय से परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है।



700 से ज्यादा टचपॉइंट का मजबूत नेटवर्क

HMSI ने पूरे महाराष्ट्र में 700 से ज्यादा सेल्स और सर्विस टचपॉइंट्स बनाए हैं। इससे ग्राहकों को आसानी से सर्विस सुविधा, भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सपोर्ट और बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलता है। यही मजबूत नेटवर्क एक्टिवा (Activa) की लगातार बढ़ती बिक्री की बड़ी वजह माना जा रहा है।

क्यों बनी रहती है एक्टिवा की डिमांड?

महाराष्ट्र के ग्राहकों के लिए Activa सिर्फ एक स्कूटर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद निवेश है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें मजबूत रीसैल वैल्यू, कम मेंटेनेंस खर्च, बढ़िया माइलेज, सिटी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए उपयुक्त है। 110cc और 125cc विकल्पों में उपलब्ध एक्टिवा (Activa) हर उम्र के राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी कदम

समय के साथ एक्टिवा (Activa) ने खुद को अपडेट भी किया है। कंपनी ने हाल ही में होंडा एक्टिवा ई (Honda Activa e) को पेश किया, जिससे इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी ग्राहकों को नया विकल्प मिला है।इसके अलावा HMSI के पोर्टफोलियो में Dio, Shine, SP125, यूनिकॉर्न और हॉर्नेट जैसी कई बाइक्स और स्कूटर्स भी शामिल हैं, जो अलग-अलग सेगमेंट में मौजूद हैं।

कंपनी का क्या कहना है?

HMSI के सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा कि 50 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार करना ग्राहकों के गहरे भरोसे को दर्शाता है। कंपनी का फोकस आगे भी ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और अपने नेटवर्क को मजबूत करने पर रहेगा।