स्कूटर हो तो ऐसा! महाराष्ट्र के 50 लाख लोगों ने खरीदा, बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़े; कीमत मात्र ₹75,433
होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने महाराष्ट्र में 50 लाख (5 मिलियन) यूनिट की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने यह उपलब्धि पिछले 25 सालों में हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत के सबसे बड़े दोपहिया बाजारों में से एक महाराष्ट्र से बड़ी खबर आई है। मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle and Scooter India -HMSI) ने घोषणा की है कि उसकी पॉपुलर स्कूटर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने महाराष्ट्र में 50 लाख (5 मिलियन) यूनिट की कुल बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि पिछले 25 सालों में हासिल हुई है, जो ग्राहकों के भरोसे और ब्रांड की मजबूत पकड़ को दिखाती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत मात्र ₹75,433 रुपये है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
महाराष्ट्र में क्यों खास है एक्टिवा ?
कंपनी के मुताबिक, पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर और नवी मुंबई जैसे बड़े शहरों ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। इन शहरों में डेली की आवाजाही के लिए स्कूटर सबसे आसान साधन है। ट्रैफिक और छोटी दूरी के लिए टू-व्हीलर ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें मेंटेनेंस और माइलेज दोनों संतुलित हैं। यही वजह है कि एक्टिवा (Activa) लंबे समय से परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है।
700 से ज्यादा टचपॉइंट का मजबूत नेटवर्क
HMSI ने पूरे महाराष्ट्र में 700 से ज्यादा सेल्स और सर्विस टचपॉइंट्स बनाए हैं। इससे ग्राहकों को आसानी से सर्विस सुविधा, भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सपोर्ट और बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलता है। यही मजबूत नेटवर्क एक्टिवा (Activa) की लगातार बढ़ती बिक्री की बड़ी वजह माना जा रहा है।
क्यों बनी रहती है एक्टिवा की डिमांड?
महाराष्ट्र के ग्राहकों के लिए Activa सिर्फ एक स्कूटर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद निवेश है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें मजबूत रीसैल वैल्यू, कम मेंटेनेंस खर्च, बढ़िया माइलेज, सिटी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए उपयुक्त है। 110cc और 125cc विकल्पों में उपलब्ध एक्टिवा (Activa) हर उम्र के राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी कदम
समय के साथ एक्टिवा (Activa) ने खुद को अपडेट भी किया है। कंपनी ने हाल ही में होंडा एक्टिवा ई (Honda Activa e) को पेश किया, जिससे इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी ग्राहकों को नया विकल्प मिला है।इसके अलावा HMSI के पोर्टफोलियो में Dio, Shine, SP125, यूनिकॉर्न और हॉर्नेट जैसी कई बाइक्स और स्कूटर्स भी शामिल हैं, जो अलग-अलग सेगमेंट में मौजूद हैं।
कंपनी का क्या कहना है?
HMSI के सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा कि 50 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार करना ग्राहकों के गहरे भरोसे को दर्शाता है। कंपनी का फोकस आगे भी ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और अपने नेटवर्क को मजबूत करने पर रहेगा।
25 साल का सफर, 50 लाख यूनिट की बिक्री और हर उम्र के ग्राहकों का भरोसा — यह बताता है कि Activa महाराष्ट्र में सिर्फ एक स्कूटर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर मौजूदा रफ्तार जारी रही, तो आने वाले सालों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। अगर चाहें तो मैं इस खबर पर 10 क्लिकबेट हेडलाइन भी बना सकता हूँ।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
