Honda Activa 125 vs Suzuki Access price comparison after GST होंडा एक्टिवा 125 Vs सुजुकी एक्सेस 125: नए GST 2.0 के बाद किसे खरीदना हो गया ज्यादा सस्ता?, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda Activa 125 vs Suzuki Access price comparison after GST

होंडा एक्टिवा 125 Vs सुजुकी एक्सेस 125: नए GST 2.0 के बाद किसे खरीदना हो गया ज्यादा सस्ता?

नए GST में 350cc से कम कैपेसिटी वाली बाइक और स्कूटर पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे इस सेगमेंट में कीमतों में भारी कटौती हुई है। 1 लाख रुपए से कम कीमत वाली कम्यूटर बाइक और स्कूटर की कीमतों में 10,000 रुपए तक की कमी आई है, जो कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद राहत की बात है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:20 AM
share Share
Follow Us on
होंडा एक्टिवा 125 Vs सुजुकी एक्सेस 125: नए GST 2.0 के बाद किसे खरीदना हो गया ज्यादा सस्ता?

नए GST 2.0 आने से टू-व्हीलर खरीदना सस्ता हुआ है। खासकर, देश के अंदर उन टू-व्हीलर मॉडल की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है जो सेगमेंट में पहले से ही नंबर-1 पोजीशन पर थे। नए GST में 350cc से कम कैपेसिटी वाली बाइक और स्कूटर पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे इस सेगमेंट में कीमतों में भारी कटौती हुई है। 1 लाख रुपए से कम कीमत वाली कम्यूटर बाइक और स्कूटर की कीमतों में 10,000 रुपए तक की कमी आई है, जो कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद राहत की बात है। हम यहां पर देश के दो पॉपुलर स्कूटर होंडा एक्टिवा 125 और सुजुकी एक्सेस की नए GST से तुलना कर रहे हैं।

GST के बाद होंडा एक्टिवा 125 की कीमत
होंडा एक्टिवा 125 दो वैरिएंट DLX और H-Smart में उपलब्ध है, जिनकी कीमतें क्रमशः 88,339 रुपए और 91,983 रुपए है। GST 2.0 के बाद, इस स्कूटर की कीमत में 8,259 रुपए तक की कटौती हुई है। टॉप-एंड H-Smart वैरिएंट की कीमत GST से पहले 1 लाख रुपए से थोड़ी ज़्यादा होती। एक्टिवा 125 इस जापानी मैन्युफैक्चर के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट में से एक है। इसमें 123.9cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है जो 8.4hp और 10.5Nm जनरेट करता है। हाल ही में उत्सर्जन संबंधी अपडेट के साथ एक्टिवा 125 में TFT डिस्प्ले भी शामिल किया गया है।

ये भी पढ़ें:टाटा मोटर्स के लिए राहत की खबर, एक दिन बार फिर से शुरू होगा JLR का प्रोडक्शन

GST के बाद सुजुकी एक्सेस की कीमत
सुजुकी एक्सेस, एक्टिवा 125 की तुलना में कई वैरिएंट में उपलब्ध है। जिनमें स्टैंडर्ड एडिशन, स्पेशल एडिशन, राइड कनेक्ट एडिशन और राइड कनेक्ट TFT एडिशन शामिल हैं। इसकी कीमत वर्तमान में 77,284 रुपए से शुरू होकर टॉप-स्पेक वैरिएंट के लिए 93,877 रुपए तक जाती है। यह पिछली कीमतों की तुलना में काफी कम है, जो 84,000 रुपए से 1.02 लाख रुपए के बीच थीं। यानी 7,106 रुपए से 8,523 रुपए तक की छूट मिल रही है। एक्सेस को बड़ा अपडेट मिला है, इसके इंजन और चेसिस में बदलाव किए हैं। LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स के साथ इसका डिजाइन भी बेहतर हुआ है। इसमें 124cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है जो 8.4hp और 10.2Nm जनरेट करता है।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड, कावासाकी और येज्दी का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई एडवेंचर मोटसाइकिल

होंडा एक्टिवा 125 और सुजुकी एक्सेस 125 की कीमतों में अंतर
GST 2.0 के बाद इन दोनों स्कूटर की कीमतों की बात करें तो होंडा एक्टिवा 125 की एक्स-शोरूम कीमतें 88,339 रुपए से 91,983 रुपए तक हैं। जबकि, सुजुकी एक्सेस 125 की एक्स-शोरूम कीमतें 77,284 रुपए से 93,877 रुपए तक हैं। यानी एक्टिवा की तुलना में एक्सेस का टॉप-स्पेक TFT वैरिएंट 1,894 रुपए ज्यादा महंगा है।

bikes Auto News Hindi Honda अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।