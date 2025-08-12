होंडा का धमाका! लॉन्च किया एक्टिवा और SP125 का 25th एनिवर्सरी एडिशन, अब तक का सबसे स्टाइलिश मॉडल; जानें इसकी खासियत

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle & Scooter India- HMSI) ने भारत में अपने 25 साल पूरे किए हैं। इस मौके पर होंडा ने एक्टिवा और SP125 का एनिवर्सरी एडिशन मॉडल पेश किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle & Scooter India- HMSI) ने भारत में अपने 25 साल पूरे होने के मौके पर तीन धांसू टू-व्हीलर के स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किए हैं। इसमें होंडा एक्टिवा 110 (Honda Activa 110), होंडा एक्टिवा 125 (Honda Activa 125) और होंडा SP125 (Honda SP125) का एनिवर्सरी एडिशन शामिल है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और अगस्त 2025 के आखिर तक ये सभी HMSI डीलरशिप पर उपलब्ध होंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

एक्टिवा (Activa) भारत की स्कूटर क्वीन 2001 में लॉन्च हुई होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने पिछले दो दशकों में भारत के स्कूटर मार्केट पर दबदबा बनाए रखा है। वहीं, SP125 ने 125cc बाइक सेगमेंट में भरोसेमंद और स्टाइलिश विकल्प के तौर पर अपनी पहचान बनाई है।

स्पेशल एडिशन की खासियत इस स्पेशल एडिशन के खासियत की बात बात करें तो इसमें एक्सक्लूसिव 25-इयर एनिवर्सरी ग्राफिक्स दिए गए हैं। एक्टिवा (Activa) के फ्रंट पैनल और SP125 के फ्यूल टैंक पर 25-इयर का बैज मिलता है। इसमें ब्लैक क्रोम फ्रंट फिनिश और पाइराइट ब्राउन मेटालिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें पियर्ल सायरन ब्लू (Pearl Siren Blue) और मैट स्टील ब्लैक मेटालिक (Mat Steel Black Metallic) जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।

होंडा एक्टिवा 110 (Activa 110) कैफे ब्राउन या ब्लैक सीट ऑप्शन के साथ आती है। वहीं, एक्टिवा 125 (Activa 125) में ब्लैक सीट मिलती है। SP125 में अपडेटेड कलर एक्सेंट्स और डीलक्स लुक मिलता है।

फीचर्स क्या हैं? फीचर्स की बात करें तो इसमें LED हेडलैम्प, 4.2-इंच TFT डिस्प्ले, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, OBD2B-कॉम्प्लायंट इंजन और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें होंडा CBS (Combined Braking System) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं।

इंजन और पावर होंडा एक्टिवा 110 (Activa 110) में 109.51cc सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। वहीं, एक्टिवा 125 (Activa 125) में 123.92cc सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। होंडा SP125 मेंं 123.94cc सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है।

कीमत कितनी है? होंडा 110 (Activa 110) के एनिवर्सरी एडिशन की कीमत 92,565 रुपये है। वहीं, एक्टिवा 125 (Activa 125) के एनिवर्सरी एडिशन की कीमत 97,270 रुपये है। SP125 की बात करें तो इसके एनिवर्सरी एडिशन की कीमत 1,02,516 रुपये है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली की हैं।

होंडा (Honda) का एनिवर्सरी एडिशन सिर्फ स्टाइल और फीचर्स में स्पेशल है, बल्कि इनका लॉन्च भारत में कंपनी के 25 साल पूरे होने का एक ऐतिहासिक लम्हा भी है।