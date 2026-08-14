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Honda की चार नई SUV, लिस्ट में हाइब्रिड और EV भी, एक उड़ाएगी हुंडई क्रेटा की नींद

By Kumar Prashant Singh
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होंडा की नई SUVs आने वाली हैं। इनमें फेसलिफ्ट के साथ नए मॉडल भी हैं। इनमें हाइब्रिड और ईवी भी शामिल हैं। साथ ही इनमें एक एसयूवी ऐसी भी है, जो हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी।

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होंडा भारत में अपनी नई SUVs को लाने की तैयारी कर रही है। इनमें फेसलिफ्ट के साथ नए मॉडल भी हैं। इनमें हाइब्रिड और ईवी भी शामिल हैं। साथ ही इनमें एक एसयूवी ऐसी भी है, जो हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी। तो आइए डीटेल में जानते हैं होंडा के इन नए प्रोडक्ट्स के बारे में।

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होंडा की नई 0 Alpha इलेक्ट्रिक एसयूवी का काफी चर्चा हो रही है। कंपनी ने भारत में इसकी रोड टेस्टिंग शुरू कर दी है और टेस्ट म्यूल्स को कई बार अलग-अलग जगहों पर देखा गया है। होंडा इसे अलग-अलग तरह की सड़कों और ड्राइविंग कंडीशन्स में टेस्ट कर रही है। यह कंपनी की नई पीढ़ी की ग्राउंड-अप इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसके केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फिजिकल कंट्रोल्स, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पैनोरमिक सनरूफ या ग्लास रूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 0 Alpha में 65kWh से 75kWh के बीच की कैपेसिटी वाली दो LFP बैटरी का ऑप्शन दिया जा सकता है। इसकी रियल ड्राइविंग रेंज करीब 450-500km होने की उम्मीद है।

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Honda Elevate Facelift

एलिवेट को 2023 में लॉन्च किया गया था और तब से इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। अब कंपनी इसका फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। फेसलिफ्ट में फ्रंट और रियर डिजाइन में मामूली बदलाव और कुछ नए फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। इसमें सिटी फेसलिफ्ट की तरह वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलने की संभावना है। हालांकि. इंजन में बदलाव की उम्मीद कम है। एसयूवी में मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रह सकता है, जिसे मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के साथ ऑफर किया जाएगा।

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Creta Rival New Honda SUV

होंडा एक नई मिड-साइज SUV पर भी काम कर रही है, जो Hyundai Creta जैसे मॉडल्स को टक्कर देगी। इस एसयूवी को करीब 2028 तक भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह आगे चल चल कर एलिवेट की जगह ले सकती है। इस मॉडल के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन होंडा इसे अलग-अलग पावरट्रेन के साथ ऑफर कर सकती है। इसमें ICE, Hybrid और EV ऑप्शन मिलने की संभावना है। इसके पेट्रोल वर्जन में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड या टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है।

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Honda CR-V Hybrid

होंडा भारत में CR-V को भी दोबारा लॉन्च करने का सोच रही है। कंपनी मौजूदा ग्लोबल-जनरेशन CR-V को भारत में CBU (Completely Built Unit) के तौर पर ला सकती है। नई CR-V हाइब्रिड में 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। इसमें इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और हाई-वोल्टेज बैटरी पैक दिया जाता है। एसयूवी में e-AWD सिस्टम भी मिल सकता है। यह एक प्रीमियम और फीचर-लोडेड एसयूवी होगी

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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