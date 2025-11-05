इस कंपनी की बाइक्स पर टूटे लोग, मात्र 31 दिन में बेच दिए 6.50 लाख टू-व्हीलर

संक्षेप: अक्टूबर 2025 में होंडा ने 6.50 लाख वाहन टू-व्हीलर सेल किए हैं। घरेलू बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है और एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 02:38 PM

अक्टूबर 2025 होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) के लिए खुशखबरी लेकर आया है। कंपनी ने इस महीने कुल 6,50,596 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 8.85% ज्यादा और सितंबर 2025 की तुलना में 14.51% ज्यादा है। त्योहारी सीजन और हालिया GST रेट में कमी का असर कंपनी की बिक्री पर साफ दिखाई दिया। होंडा की घरेलू बिक्री में 8.29% की साल-दर-साल बढ़त दर्ज हुई। अक्टूबर 2025 में कंपनी ने भारत में 5,98,952 यूनिट्स बेचीं, जबकि अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 5,53,120 यूनिट्स था, यानी ये एक साल में लगभग 45,800 यूनिट्स की बढ़त थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

घरेलू बाजार में जोरदार प्रदर्शन

महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर भी जबरदस्त उछाल देखने को मिली। सितंबर 2025 में 5,05,693 यूनिट्स बिकने के बाद अक्टूबर में यह बढ़कर 5,98,952 यूनिट्स हो गईं, यानी 18.44% की वृद्धि हुई।

एक्सपोर्ट में हल्की सुस्ती

जहां घरेलू बिक्री बढ़ी, वहीं एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली। अक्टूबर 2025 में होंडा ने 51,644 यूनिट्स का निर्यात किया। यह पिछले साल अक्टूबर के 44,591 यूनिट्स से तो बेहतर (15.82% YoY ग्रोथ) है, लेकिन सितंबर 2025 के 62,471 यूनिट्स से कम (17.33% की गिरावट) है।

YTD (अप्रैल–अक्टूबर 2025) परफॉर्मेंस

साल की शुरुआत से अब तक यानी अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच होंडा की कुल बिक्री में हल्की गिरावट आई है। घरेलू बिक्री 4.54% तक घट (32,78,451 यूनिट्स बनाम 34,34,539 यूनिट्स पिछले साल) गई। वहीं, एक्सपोर्ट 12.94% (3,63,161 यूनिट्स बनाम 3,21,549 यूनिट्स) बढ़ गया। कंपनी की कुल बिक्री 3.05% घटकर 36,41,612 यूनिट्स हो गई, यानी घरेलू बाजार में थोड़ी सुस्ती के बावजूद एक्सपोर्ट ने कंपनी के ग्राफ को संभाला हुआ है।

