Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda 2W Sales Oct 2025 at 6.50 Lakh Units, check details
इस कंपनी की बाइक्स पर टूटे लोग, मात्र 31 दिन में बेच दिए 6.50 लाख टू-व्हीलर

इस कंपनी की बाइक्स पर टूटे लोग, मात्र 31 दिन में बेच दिए 6.50 लाख टू-व्हीलर

संक्षेप: अक्टूबर 2025 में होंडा ने 6.50 लाख वाहन टू-व्हीलर सेल किए हैं। घरेलू बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है और एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 02:38 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अक्टूबर 2025 होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) के लिए खुशखबरी लेकर आया है। कंपनी ने इस महीने कुल 6,50,596 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 8.85% ज्यादा और सितंबर 2025 की तुलना में 14.51% ज्यादा है। त्योहारी सीजन और हालिया GST रेट में कमी का असर कंपनी की बिक्री पर साफ दिखाई दिया। होंडा की घरेलू बिक्री में 8.29% की साल-दर-साल बढ़त दर्ज हुई। अक्टूबर 2025 में कंपनी ने भारत में 5,98,952 यूनिट्स बेचीं, जबकि अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 5,53,120 यूनिट्स था, यानी ये एक साल में लगभग 45,800 यूनिट्स की बढ़त थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda NX200
Honda NX200
₹ 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ampere Nexus
Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
Matter Aera
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350RS
Honda CB350RS
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:हुंडई ने ₹7.89 लाख में लॉन्च की नई वेन्यू, कंपनी ने क्रेटा वाले सारे फीचर भर दिए

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda Forza350

Honda Forza350

₹ 3 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Keeway Sixties 300i

Keeway Sixties 300i

₹ 2.99 - 3.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Keeway Vieste 300

Keeway Vieste 300

₹ 2.99 - 3.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BSA Gold Star 650

BSA Gold Star 650

₹ 3 - 3.35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Zontes 350X

Zontes 350X

₹ 2.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

घरेलू बाजार में जोरदार प्रदर्शन

महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर भी जबरदस्त उछाल देखने को मिली। सितंबर 2025 में 5,05,693 यूनिट्स बिकने के बाद अक्टूबर में यह बढ़कर 5,98,952 यूनिट्स हो गईं, यानी 18.44% की वृद्धि हुई।

एक्सपोर्ट में हल्की सुस्ती

जहां घरेलू बिक्री बढ़ी, वहीं एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली। अक्टूबर 2025 में होंडा ने 51,644 यूनिट्स का निर्यात किया। यह पिछले साल अक्टूबर के 44,591 यूनिट्स से तो बेहतर (15.82% YoY ग्रोथ) है, लेकिन सितंबर 2025 के 62,471 यूनिट्स से कम (17.33% की गिरावट) है।

YTD (अप्रैल–अक्टूबर 2025) परफॉर्मेंस

साल की शुरुआत से अब तक यानी अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच होंडा की कुल बिक्री में हल्की गिरावट आई है। घरेलू बिक्री 4.54% तक घट (32,78,451 यूनिट्स बनाम 34,34,539 यूनिट्स पिछले साल) गई। वहीं, एक्सपोर्ट 12.94% (3,63,161 यूनिट्स बनाम 3,21,549 यूनिट्स) बढ़ गया। कंपनी की कुल बिक्री 3.05% घटकर 36,41,612 यूनिट्स हो गई, यानी घरेलू बाजार में थोड़ी सुस्ती के बावजूद एक्सपोर्ट ने कंपनी के ग्राफ को संभाला हुआ है।

ये भी पढ़ें:होंडा ने निकाला क्रेटा का तोड़! नए अवतार में लॉन्च की ये धाकड़ SUV; कीमत बस इतनी

3.5 करोड़ यूनिट्स का आंकड़ा

होंडा के सबसे लोकप्रिय स्कूटर ब्रांड एक्टिवा (एक्टिवा 110, एक्टिवा 125 और एक्टिवा-i) ने इस महीने एक नया माइलस्टोन हासिल किया। कंपनी ने 35 मिलियन (3.5 करोड़) यूनिट्स की बिक्री का रिकॉर्ड पार कर लिया है। यह होंडा की भारतीय बाजार में मजबूत पकड़ का सबूत है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।