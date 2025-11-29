Hindustan Hindi News
इस स्कूटर के सामने मोटरसाइकिल भी फेल, पिछले महीने 3.26 लोगों ने खरीद डाला; 100 में 54 ने यही खरीदा



संक्षेप:



Sat, 29 Nov 2025 02:41 PM
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की नवंबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर महीने की तरह एक बार फिर एक्टिवा कंपनी के साथ देश का भी नंबर-1 स्कूटर बनकर सामने आया। एक्टिवा की डिमांड के सामने शाइन, डियो, यूनिकॉर्न जैसे कई मॉडल पीछे छूट गए। एक्टिवा का डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि पिछले महीने इसकी 3,26,551 यूनिट बिकीं। यानी उसे सालाना आधार पर 22.39% की शानदार ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी के पोर्टफोलियो में इसका मार्केट शेयर 54% से ज्यादा रहा। हालांकि, उसकी एक्टिवा इलेक्ट्रिक और QC1 की सेल्स जीरो यूनिट की रही।

होंडा टू-व्हीलर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025
नंमॉडलअक्टूबर 2025अक्टूबर 2024अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1एक्टिवा3,26,5512,66,80659,74522.3954.52
2शाइन 125+ SP1251,44,3721,58,471-14,099-8.924.1
3डियो36,34033,1793,1619.536.07
4यूनिकॉर्न32,82531,7681,0573.335.48
5शाइन 10030,24337,817-7,574-20.035.05
6हॉर्नेट 1259,89909,899-1.65
7SP1605,7565,2744829.140.96
8लिवो4,3513,77457715.290.73
6CB3503,3951,8381,55784.710.57
10Hness 3502,0562,771-715-25.80.34
11हॉर्नेट 2.01,9491,25969054.810.33
12CB200X1,053987666.690.18
13XL750841866366.670.01
14CBR 65066066-0.01
15GL 18006331000
16ड्रीम04,351-4,351-1000
17CB 3000511-511-1000
18CB 5000133-133-1000
19QC1000-0
20एक्टिवा ई000-0
21CB 1000000-0
टोटल5,98,9465,48,96049,9869.11100

होंडा टू-व्हीलर्स की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो एक्टिवा की अक्टूबर 2025 में 3,26,551 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,66,806 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 59,745 यूनिट ज्यादा बिकीं। शाइन 125 और SP125 की अक्टूबर 2025 में 1,44,372 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,58,471 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14,099 यूनिट कम बिकीं। डियो की अक्टूबर 2025 में 36,340 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 33,179 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,161 यूनिट ज्यादा बिकीं।

यूनिकॉर्न की अक्टूबर 2025 में 32,825 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 31,768 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,057 यूनिट ज्यादा बिकीं। शाइन 100 की अक्टूबर 2025 में 30,243 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 37,817 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,574 यूनिट कम बिकीं। हॉर्नेट 125 की अक्टूबर 2025 में 9,899 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,899 यूनिट ज्यादा बिकीं। SP160 की अक्टूबर 2025 में 5,756 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,274 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 482 यूनिट ज्यादा बिकीं।

लिवो की अक्टूबर 2025 में 4,351 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,774 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 577 यूनिट ज्यादा बिकीं। CB350 की अक्टूबर 2025 में 3,395 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,838 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,557 यूनिट ज्यादा बिकीं। Hness 350 की अक्टूबर 2025 में 2,056 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,771 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 715 यूनिट कम बिकीं। हॉर्नेट 2.0 की अक्टूबर 2025 में 1,949 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,259 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 690 यूनिट ज्यादा बिकीं।

CB200X की अक्टूबर 2025 में 1,053 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 987 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 66 यूनिट ज्यादा बिकीं। XL750 की अक्टूबर 2025 में 84 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 18 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 66 यूनिट ज्यादा बिकीं। CBR 650 की अक्टूबर 2025 में 66 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 66 यूनिट ज्यादा बिकीं। GL 1800 की अक्टूबर 2025 में 6 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3 यूनिट ज्यादा बिकीं।

