इस स्कूटर के सामने मोटरसाइकिल भी फेल, पिछले महीने 3.26 लोगों ने खरीद डाला; 100 में 54 ने यही खरीदा

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की नवंबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर महीने की तरह एक बार फिर एक्टिवा कंपनी के साथ देश का भी नंबर-1 स्कूटर बनकर सामने आया। एक्टिवा की डिमांड के सामने शाइन, डियो, यूनिकॉर्न जैसे कई मॉडल पीछे छूट गए। एक्टिवा का डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि पिछले महीने इसकी 3,26,551 यूनिट बिकीं। यानी उसे सालाना आधार पर 22.39% की शानदार ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी के पोर्टफोलियो में इसका मार्केट शेयर 54% से ज्यादा रहा। हालांकि, उसकी एक्टिवा इलेक्ट्रिक और QC1 की सेल्स जीरो यूनिट की रही।

होंडा टू-व्हीलर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025 नं मॉडल अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 एक्टिवा 3,26,551 2,66,806 59,745 22.39 54.52 2 शाइन 125+ SP125 1,44,372 1,58,471 -14,099 -8.9 24.1 3 डियो 36,340 33,179 3,161 9.53 6.07 4 यूनिकॉर्न 32,825 31,768 1,057 3.33 5.48 5 शाइन 100 30,243 37,817 -7,574 -20.03 5.05 6 हॉर्नेट 125 9,899 0 9,899 - 1.65 7 SP160 5,756 5,274 482 9.14 0.96 8 लिवो 4,351 3,774 577 15.29 0.73 6 CB350 3,395 1,838 1,557 84.71 0.57 10 Hness 350 2,056 2,771 -715 -25.8 0.34 11 हॉर्नेट 2.0 1,949 1,259 690 54.81 0.33 12 CB200X 1,053 987 66 6.69 0.18 13 XL750 84 18 66 366.67 0.01 14 CBR 650 66 0 66 - 0.01 15 GL 1800 6 3 3 100 0 16 ड्रीम 0 4,351 -4,351 -100 0 17 CB 300 0 511 -511 -100 0 18 CB 500 0 133 -133 -100 0 19 QC1 0 0 0 - 0 20 एक्टिवा ई 0 0 0 - 0 21 CB 1000 0 0 0 - 0 टोटल 5,98,946 5,48,960 49,986 9.11 100

होंडा टू-व्हीलर्स की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो एक्टिवा की अक्टूबर 2025 में 3,26,551 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,66,806 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 59,745 यूनिट ज्यादा बिकीं। शाइन 125 और SP125 की अक्टूबर 2025 में 1,44,372 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,58,471 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14,099 यूनिट कम बिकीं। डियो की अक्टूबर 2025 में 36,340 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 33,179 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,161 यूनिट ज्यादा बिकीं।

यूनिकॉर्न की अक्टूबर 2025 में 32,825 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 31,768 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,057 यूनिट ज्यादा बिकीं। शाइन 100 की अक्टूबर 2025 में 30,243 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 37,817 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,574 यूनिट कम बिकीं। हॉर्नेट 125 की अक्टूबर 2025 में 9,899 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,899 यूनिट ज्यादा बिकीं। SP160 की अक्टूबर 2025 में 5,756 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,274 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 482 यूनिट ज्यादा बिकीं।

लिवो की अक्टूबर 2025 में 4,351 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,774 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 577 यूनिट ज्यादा बिकीं। CB350 की अक्टूबर 2025 में 3,395 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,838 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,557 यूनिट ज्यादा बिकीं। Hness 350 की अक्टूबर 2025 में 2,056 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,771 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 715 यूनिट कम बिकीं। हॉर्नेट 2.0 की अक्टूबर 2025 में 1,949 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,259 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 690 यूनिट ज्यादा बिकीं।