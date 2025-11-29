इस स्कूटर के सामने मोटरसाइकिल भी फेल, पिछले महीने 3.26 लोगों ने खरीद डाला; 100 में 54 ने यही खरीदा
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की नवंबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर महीने की तरह एक बार फिर एक्टिवा कंपनी के साथ देश का भी नंबर-1 स्कूटर बनकर सामने आया। एक्टिवा की डिमांड के सामने शाइन, डियो, यूनिकॉर्न जैसे कई मॉडल पीछे छूट गए।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की नवंबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर महीने की तरह एक बार फिर एक्टिवा कंपनी के साथ देश का भी नंबर-1 स्कूटर बनकर सामने आया। एक्टिवा की डिमांड के सामने शाइन, डियो, यूनिकॉर्न जैसे कई मॉडल पीछे छूट गए। एक्टिवा का डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि पिछले महीने इसकी 3,26,551 यूनिट बिकीं। यानी उसे सालाना आधार पर 22.39% की शानदार ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी के पोर्टफोलियो में इसका मार्केट शेयर 54% से ज्यादा रहा। हालांकि, उसकी एक्टिवा इलेक्ट्रिक और QC1 की सेल्स जीरो यूनिट की रही।
|होंडा टू-व्हीलर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|1
|एक्टिवा
|3,26,551
|2,66,806
|59,745
|22.39
|54.52
|2
|शाइन 125+ SP125
|1,44,372
|1,58,471
|-14,099
|-8.9
|24.1
|3
|डियो
|36,340
|33,179
|3,161
|9.53
|6.07
|4
|यूनिकॉर्न
|32,825
|31,768
|1,057
|3.33
|5.48
|5
|शाइन 100
|30,243
|37,817
|-7,574
|-20.03
|5.05
|6
|हॉर्नेट 125
|9,899
|0
|9,899
|-
|1.65
|7
|SP160
|5,756
|5,274
|482
|9.14
|0.96
|8
|लिवो
|4,351
|3,774
|577
|15.29
|0.73
|6
|CB350
|3,395
|1,838
|1,557
|84.71
|0.57
|10
|Hness 350
|2,056
|2,771
|-715
|-25.8
|0.34
|11
|हॉर्नेट 2.0
|1,949
|1,259
|690
|54.81
|0.33
|12
|CB200X
|1,053
|987
|66
|6.69
|0.18
|13
|XL750
|84
|18
|66
|366.67
|0.01
|14
|CBR 650
|66
|0
|66
|-
|0.01
|15
|GL 1800
|6
|3
|3
|100
|0
|16
|ड्रीम
|0
|4,351
|-4,351
|-100
|0
|17
|CB 300
|0
|511
|-511
|-100
|0
|18
|CB 500
|0
|133
|-133
|-100
|0
|19
|QC1
|0
|0
|0
|-
|0
|20
|एक्टिवा ई
|0
|0
|0
|-
|0
|21
|CB 1000
|0
|0
|0
|-
|0
|टोटल
|5,98,946
|5,48,960
|49,986
|9.11
|100
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
