होंडा के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना ये स्कूटर, देश का नंबर-1 मॉडल बना; इसके सामने शाइन भी ढेर
होंडा के लिए एक्टिवा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है। नवंबर 2025 में स्कूटर (Activa) का जलवा फिर से बरकरार रहा। कंपनी की शाइन (Shine) और CB350 ने भी दम लगाया, लेकिन नंबर-1 की गद्दी पर एक्टिवा ने स्थान जमाया।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle & Scooter India -HMSI) के लिए नवंबर 2025 एक मजबूत महीना रहा। कंपनी ने घरेलू बाजार में कुल 5,34,541 दोपहिया वाहन बेचे, जो पिछले साल नवंबर 2024 के 4,32,020 यूनिट्स के मुकाबले 23.7% की सालाना (YoY) बढ़त है। हालांकि, त्योहारी सीजन के बाद डिमांड में आई स्वाभाविक सुस्ती के चलते महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
एक्टिवा (Activa) बनी होंडा (Honda) की रीढ़
होंडा (Honda) की सफलता की सबसे बड़ी वजह एक बार फिर एक्टिवा (Activa) रही। नवंबर 2025 में एक्टिवा (Activa) की बिक्री 2,62,689 यूनिट्स रही, जो सालाना आधार पर 27% की बढ़त दिखाती है। भले ही अक्टूबर के मुकाबले इसमें करीब 20% की MoM गिरावट आई हो, लेकिन इसके बावजूद एक्टिवा (Activa) ने अकेले ही होंडा (Honda) की कुल बिक्री का लगभग आधा हिस्सा संभाल लिया।
शाइन (Shine) और SP125 की मजबूत पकड़
मोटरसाइकिल सेगमेंट में शाइन 125 (Shine 125) और SP125 की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। इन दोनों की कुल बिक्री 1,54,380 यूनिट्स रही, जो 23.5% YoY ग्रोथ को दर्शाती है। वहीं, शाइन 100 (Shine 100) ने सबसे ज्यादा चौंका दिया, जिसकी बिक्री 32,110 यूनिट्स तक पहुंची और इसमें 56.5% की सालाना बढ़त दर्ज हुई। यह साफ दिखाता है कि एंट्री-लेवल कम्यूटर बाइक्स की डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है।
होंडा यूनिकॉर्न (Unicorn) की बिक्री 32,968 यूनिट्स पर स्थिर रही, जबकि हॉर्नेट (Hornet 2.0) और SP160 जैसी प्रीमियम कम्यूटर बाइक्स ने क्रमशः 120% से ज्यादा और 33% YoY ग्रोथ के साथ बेहतर प्रदर्शन किया।
स्कूटर रेंज में मिला-जुला प्रदर्शन
होंडा एक्टिवा (Activa) के अलावा होंडा (Honda) के स्कूटर पोर्टफोलियो में मिला-जुला रुझान देखने को मिला। डिओ (Dio) की बिक्री घटकर 25,641 यूनिट्स रह गई, जो 7.7% YoY गिरावट है। हालांकि, नई और अपडेटेड पेशकशों को बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिलने लगी है। उदाहरण के तौर पर हॉर्नेट 125 (Hornet 125) ने नवंबर 2025 में 8,925 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में एक नई और सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है।
प्रीमियम सेगमेंट में CB350 की बढ़त
होंडा (Honda) की प्रीमियम बाइक्स ने भी नवंबर में अच्छी पकड़ दिखाई। CB350 और हाईनेस (H’ness 350) की संयुक्त बिक्री 3,700 यूनिट्स से ज्यादा रही। CB350 में 50% से अधिक और H’ness 350 में 41% YoY ग्रोथ दर्ज हुई। इसके अलावा CB300 और गोल्ड विंग GL1800 जैसे निच सेगमेंट के मॉडल्स ने सीमित लेकिन अहम योगदान दिया।
MoM गिरावट, लेकिन संतुलन बरकरार
अक्टूबर 2025 के मुकाबले नवंबर में होंडा (Honda) की कुल घरेलू बिक्री 10.75% घटकर 5,34,541 यूनिट्स रह गई। यह गिरावट मुख्य रूप से स्कूटर सेगमेंट में त्योहारी डिमांड के खत्म होने की वजह से आई। हालांकि, शाइन (Shine), शाइन 100 (Shine 100), लिवो (Livo) और SP160 जैसी मोटरसाइकिल्स ने MoM आधार पर ग्रोथ दिखाकर इस गिरावट को काफी हद तक संतुलित किया।
नवंबर 2025 में होंडा (Honda) ने YoY आधार पर मजबूत रिकवरी की। एक्टिवा (Activa) और शाइन (Shine) जैसे भरोसेमंद मॉडल्स पर बिक्री टिकी रही। त्योहारी सीजन के बाद भले ही डिमांड थोड़ी ठंडी पड़ी हो, लेकिन होंडा (Honda) का वाइड और बैलेंस्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसे भारतीय दोपहिया बाजार में स्थिरता और मजबूती दोनों दे रहा है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
